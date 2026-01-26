Le CPF ne financera plus le permis de conduire, sauf à une condition

Et tant pis pour les salariés

Les apprentis aussi sanctionnés

rationalisation des aides

limitation des effets d'aubaine

double coup dur pour les jeunes

bombe sociale

Les principaux utilisateurs du CPF sont les plus précaires. Cette suppression écarte les gens qui en ont le plus besoin pour travailler.

On en dit quoi ?



C'est idiot. On était là devant un dispositif qui avait fait ses preuves, et qui permettait à de nombreuses personnes de passer leur permis. Passer son permis de conduire est un formidable outil quand on veut inciter à la mobilité professionnelle, qui est un véritable enjeu pour l'emploi en France, qui est un pays où les zones rurales crèvent à petit feu. D'une manière générale, ne pas laisser les gens faire ce qu'ils veulent faire de leur CPF est une aberration, surtout quand on voit la quantité de formations qui sont soit des arnaques, soit totalement inutiles, qui pullulent autour de ce dispositif. Rien ne va dans ce changement, et c'est clairement un scandale.

C'est donc une annonce assez surprenante. Le volet dépenses dudu permis de conduire par le Compte Personnel de Formation aux personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Pour les salariés qui seraient déjà en poste, ça ne sera plus possible. Jusqu'ici, tout le monde pouvait utiliser ses droits chèrement acquis via le CPF pour passer le permis, et ça fonctionnait plutôt bien : en 2023, pas moins de 23 % des formations financées par le CPF étaient effectivement le permis de conduire.Et d'ailleurs, en 2024, presque un candidat sur quatre au permis de conduire a utilisé son CPF pour en financer une partie, ou son intégralité. Vu le prix moyen d'un permis de conduire, entre 1 500 et 2 000 euros, on comprend vitequi ne l'avaient pas passé dans leur jeunesse. Sauf que voilà, quand un dispositif fonctionne, il faut bien que les finances publiques viennent tout casser.Cet article 80 du projet de loi de finances supprime aussi l'aide de 500 euros qui existait aussi pour les apprentis âgés de plus de 18 ans. De son côté, le gouvernement se défend et parle deet derien qu'en 2024. Pour l'État ça serait une économie de 36 millions d'euros.Le président du groupe ECF, Patrick Mirouse, parle lui d'un. En effet, en zone rurale,Édouard Rudolf, vice-président de la FENAA et fondateur de l'auto-école En voiture Simone, va plus loin et parle même d'une. Pour lui :Il faut dire quedes nombreux candidats financés par le CPF, et craignent de devoir fermer, faute d'un nombre suffisant de candidats.C'est d'ailleurs assez absurde, car dans un sens, on demande aux gens de perdre leur emploi pour avoir le droit de se former à la conduite. D'ailleurs, à partir du 1er avril 2026,où les demandeurs d'emploi devront d'abord vider leur solde CPF, pour pouvoir bénéficier d'un potentiel complément.