Chery dévoile un pickup électrique avec 405 km d'autonomie à 17 500 euros, mais il y a un mais

Un beau gabarit

Côté motorisation, deux options

Un intérieur moderne mais sobre

On en dit quoi ?



Avec des prix qui démarrent à 127 800 yuans (environ 17 500 euros) et plafonnent à 158 800 yuans (22 000 euros), le Rely R08 affiche des tarifs franchement agressifs pour un pickup électrique de ce gabarit. Sauf que voilà, hélas, ce modèle ne sortira pas du marché chinois. Chery a confirmé qu'il n'arriverait pas en Europe. Notre marché devra se contenter du P3X, un autre pickup prévu pour fin 2026, mais uniquement en version hybride rechargeable diesel. C'est quand même bien dommage, même si on suppose que le prix aurait été quelque peu différent par chez nous.

Chery a officiellement présenté son Rely R08 en version 100% électrique. Cemesure entre 5,33 et 5,61 mètres selon la version (benne standard ou longue), pour 1,92 mètre de large et 1,89 mètre de haut. L'empattement de 3,23 mètres permet d'offrir un habitacle correct pour cinq personnes, avec une benne qui va de 1,53 à 1,81 mètre de profondeur. On est sur du gros gabarit donc, en tout cas si on le compare à ce qui se fait en Europe.La version d'entrée de gamme est équipée d'une propulsion arrière avec un moteur de 150 kW et 350 Nm de couple. Pour ceux qui veulent plus de patate, une variante à quatre roues motrices embarque deux moteurs pour une. Côté batterie, Chery propose deux packs : 66,54 kWh pour 405 km d'autonomie, ou un plus généreux 88 kWh pour grimper à 510 km. Ces chiffres sont donnés en cycle CLTC, donc il faudra sans doute retirer 20 à 25% pour avoir une idée un peu plus réaliste en conditions européennes. La recharge rapide permet de passer de 15 à 80% en 25 minutes, et le véhicule peut restituer jusqu'à 6 kW en mode V2L pour alimenter des équipements externes, ce qui est bien pratique pour les professionnels et artisans.À bord, on retrouve un écran central flottant de 12,3 ou 15,6 pouces selon les versions, un combiné d'instrumentation numérique et un volant multifonction à trois branches. L'ambiance est bicolore avec du marron clair et du noir, avec quelques touches chromées. Du classique donc pour un véhicule utilitaire, mais Chery mise aussi sur laavec du cuir synthétique et une finition qui se veut soignée.