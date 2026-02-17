Marché automobile en France : l'électrique et le made in France se portent bien

On en dit quoi ?



C'est une bonne dynamique pour l'industrie automobile française, et ça fait du bien à lire (et à écrire, me concernant). En France, le thermique recule, l'électrique progresse, et en prime, ça profite aux usines du pays. Maintenant, le prix moyen d'une voiture électrique reste à 42 900 euros, contre 25 600 pour une essence, tout ceci reste donc assez fragile.