Tesla abandonne le nom Autopilot en Californie pour éviter une suspension de ses ventes
Tesla a accepté de retirer le terme "Autopilot" de ses communications en Californie pour éviter une suspension de 30 jours de ses licences de vente et de fabrication. Le DMV, l'autorité qui gère les immatriculations et les licences automobiles en Californie, reprochait au constructeur sa publicité depuis 2021.
Le DMV californien avait donc ouvert une enquête sur Tesla dès mai 2021. Le reproche : le constructeur vendait ses fonctions d'aide à la conduite sous les noms "Autopilot" et "Full Self-Driving", ce qui laissait croire que ses voitures pouvaient rouler toutes seules. Tesla affirmait par exemple sur son site que le système était
Pour éviter la suspension de 30 jours, Tesla a pris les devants. Le constructeur a supprimé le terme "Autopilot" de ses supports marketing en Californie et a renommé "Full Self-Driving Capability" en "Full Self-Driving (Supervised)", histoire de préciser que le conducteur doit quand même garder les mains sur le volant. Le DMV a rappelé que la Californie a
Ce qui tombe bien, c'est que la date limite de mise en conformité fixée par le DMV (le 14 février) coïncidait pile avec la décision de Tesla de passer le FSD en abonnement uniquement, à 99 dollars par mois. L'option d'achat en une fois à 8 000 dollars a disparu. Les Américains qui veulent la conduite assistée avancée devront donc désormais payer chaque mois, et Elon Musk a déjà prévenu sur X que le tarif allait augmenter. Tesla revendique 1,1 million d'abonnés FSD, en comptant les anciens acheteurs.
Tesla se conforme à la règle qui considère qu'un système qui n'est pas autonome ne peut pas s'appeler Autopilot. Au moins le problème est réglé en Californie, mais on peut quand même se poser la question de savoir si les acheteurs sont réellement dupes et imaginaient vraiment que leurs Tesla étaient 100% autonomes dès le départ, ou si on a là un peu d'opportunisme pour mettre quelques bâtons dans les roues de Tesla.
