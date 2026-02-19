Tesla abandonne le nom Autopilot en Californie pour éviter une suspension de ses ventes

On en dit quoi ?



Tesla se conforme à la règle qui considère qu'un système qui n'est pas autonome ne peut pas s'appeler Autopilot. Au moins le problème est réglé en Californie, mais on peut quand même se poser la question de savoir si les acheteurs sont réellement dupes et imaginaient vraiment que leurs Tesla étaient 100% autonomes dès le départ, ou si on a là un peu d'opportunisme pour mettre quelques bâtons dans les roues de Tesla.