A 94 ans et en EHPAD, il paie encore 700 euros par mois pour une Citroën qu'il ne conduit plus

Source : ICI

Un leasing signé à 92 ans

Le concessionnaire campe sur ses positions

discriminatoire

des solutions sont à l'étude

La piste de l'abus de faiblesse

On en dit quoi ?



C'est le genre d'histoire qui met mal à l'aise. En France, aucune clause de sortie anticipée n'existe dans les contrats de leasing en cas de perte d'autonomie. Vous pouvez signer à 92 ans, vous retrouver en EHPAD six mois plus tard, et les mensualités continuent de tomber comme si de rien n'était. En espérant que la concession finisse par trouver un arrangement, parce que porter ça devant un tribunal à 94 ans, personne ne devrait avoir à le faire.

C'est Philippe, professeur d'histoire-géographie, qui a découvert l'étendue du problème. Son grand-père Max, habitant de Salon-de-Provence,. Le véhicule vaut plus de 34 000 euros, les mensualités tournent autour de 700 euros par mois, et le contrat court jusqu'en novembre 2027. Max avait alors 92 ans. Plusieurs assurances ont aussi été ajoutées au passage, dont une invalidité et une décès, que la famille a depuis fait partiellement annuler.La santé de Max s'est dégradée rapidement., et des certificats médicaux confirment qu'il n'est plus en mesure de conduire.Philippe s'est rendu plusieurs fois chez le concessionnaire Citroën de Salon-de-Provence, certificats médicaux en main. La réponse du garage :. Refuser de louer une voiture à une personne de 92 ans aurait été, d'après la direction. Les options proposées à la famille se résument à deux choix : continuer à payer jusqu'en 2027, ou racheter le véhicule pour plus de 20 000 euros.Le nouveau directeur de la concession a quand même indiqué queLa famille envisage de porter l'affaire devant la justice. Le délit d'abus de faiblesse, prévu par le code de la consommation, visepour le pousser à signer un contrat contraire à ses intérêts. Les sanctions vont jusqu'à 3 ans de prison et 375 000 euros d'amende. L'article 1351 du Code civil est aussi évoqué : il prévoit la libération du débiteur en cas d'impossibilité définitive indépendante de sa volonté. Philippe laisse quelques semaines pour un accord amiable avant de passer à l'action judiciaire.