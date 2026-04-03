Google Meet débarque sur CarPlay : vos réunions s’invitent désormais en voiture

Des réunions, mais en audio uniquement

Une expérience simplifiée au maximum

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Une continuité entre iPhone et voiture

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Qu’en penser ?



Avec cette arrivée sur CarPlay, Google Meet suit une tendance de fond : transformer la voiture en extension du smartphone, y compris pour les usages professionnels. L’intégration reste volontairement limitée, mais c’est précisément ce qui la rend pertinente dans ce contexte.



Ce type de fonctionnalité pose néanmoins une question plus large sur la place du travail dans nos déplacements. Entre gain de temps et hyperconnexion permanente, l’équilibre reste délicat. Plus largement cela bouge enfin sur CarPlay cette semaine avec l'arrivée d'une vraie application ChatGPT, mais aussi WhatsApp en préparation.

Google Meet est désormais, avec une approche clairement pensée pour la conduite. L’application permet deen un seul geste, consulter son agenda et participer à des appels en mode audio uniquement.Concrètement,. La caméra de l’iPhone est automatiquement désactivée, et l’utilisateur n’a accès qu’au. Le son est diffusé via les haut-parleurs du véhicule, avec utilisation du micro intégré pour participer à la conversation. Il s'agit d'offrir unesans compromettre la sécurité. Google insiste d’ailleurs sur ce point en limitant volontairement les fonctionnalités.Sur CarPlay,. Pas de chat, pas de réactions, pas de sondages ni de questions-réponses. Même l’écran de préparation avant un appel disparaît.Les contrôles disponibles se limitent au: activer ou couper le micro, et quitter la réunion. Une fois connecté, l’expérience repose entièrement sur la voix. Cette simplification s’inscrit dans les règles strictes imposées par Apple pour CarPlay, qui privilégie des interfaces épurées et des interactions limitées afin de réduire les distractions au volant.L’un des points clés de cette intégration repose sur la transition fluide entre l’iPhone et la voiture. Lorsque l’utilisateur passe sur CarPlay,conçu pour une utilisation en mobilité.Google cherche ainsi à. Il devient possible de commencer une réunion sur son téléphone, puis de la poursuivre dans la voiture sans manipulation complexe.Pour l’instant,, qu’ils soient abonnés Workspace ou utilisateurs classiques. Une version Android Auto est également prévue dans un second temps.