Xiaomi recrute le responsable livraisons de Tesla en Europe pour préparer son arrivée en 2027

On en dit quoi ?



Xiaomi fait exactement ce qu'on attend d'un constructeur qui veut être pris au sérieux en Europe : recruter des gens qui connaissent le terrain. Aller chercher quelqu'un qui a géré les livraisons Tesla en Allemagne pendant six ans, c'est un bon raccourci pour éviter les erreurs de débutant sur la logistique, les réglementations et les attentes des clients européens. Quand on voit la vitesse à laquelle Xiaomi avance en Chine, on imagine bien que l'Europe ne sera pas un simple coup d'essai. Par contre, il reste la question des droits de douane et de l'homologation, deux sujets qui pourraient ralentir les ambitions chinoises.