Xiaomi recrute le responsable livraisons de Tesla en Europe pour préparer son arrivée en 2027
Par Vincent Lautier - Publié le
Xiaomi continue de piocher dans les équipes de Tesla pour préparer le lancement de ses voitures électriques en Europe. Le constructeur chinois vient de recruter Dieter Lorenz, responsable des opérations de livraison de Tesla pour l'Europe centrale, et il n'est pas le seul à avoir fait le saut. Avec plus de 410 000 véhicules livrés en 2025, Xiaomi accélère ses préparatifs pour une arrivée prévue en 2027.
Dieter Lorenz a passé plus de six ans chez Tesla en Allemagne. Entré comme superviseur des opérations début 2020, il a grimpé les échelons jusqu'à devenir responsable des livraisons pour l'Allemagne, la Pologne et la République tchèque, puis pour l'ensemble de l'Europe centrale. Son nouveau poste chez Xiaomi : directeur des livraisons et de la logistique pour l'Europe. Et il n'est pas parti seul. Au moins un autre employé des opérations Tesla en Europe l'a rejoint chez Xiaomi, d'après les profils LinkedIn repérés par Electrek.
Ce recrutement s'inscrit dans une campagne bien plus large. Xiaomi cherche aussi des responsables pays, des directeurs de points de vente et des spécialistes de la logistique automobile en Allemagne, en France et en Espagne.
Xiaomi a ouvert son centre de R&D automobile à Munich en septembre 2025, avec une cinquantaine d'employés. Il est dirigé par Rudolf Dittrich, un ancien de BMW Motorrad, et l'ancien responsable du design de BMW i, Kai Langer, fait aussi partie de l'équipe. Côté Chine, Xiaomi a recruté Kong Yanshuang, l'ancien directeur général de Tesla en Chine, pour diriger les ventes automobiles.
Pour donner une idée de la vitesse de croisière, Xiaomi a livré plus de 410 000 véhicules électriques en 2025 et vise 550 000 pour 2026. La dernière mise à jour du SU7 a enregistré 15 000 commandes en 34 minutes. Et la version Ultra détient le record du Nürburgring pour une voiture électrique de série. L'arrivée en Europe est prévue pour 2027 avec deux modèles, le SU7 et le YU7.
Xiaomi fait exactement ce qu'on attend d'un constructeur qui veut être pris au sérieux en Europe : recruter des gens qui connaissent le terrain. Aller chercher quelqu'un qui a géré les livraisons Tesla en Allemagne pendant six ans, c'est un bon raccourci pour éviter les erreurs de débutant sur la logistique, les réglementations et les attentes des clients européens. Quand on voit la vitesse à laquelle Xiaomi avance en Chine, on imagine bien que l'Europe ne sera pas un simple coup d'essai. Par contre, il reste la question des droits de douane et de l'homologation, deux sujets qui pourraient ralentir les ambitions chinoises.
Un cadre clé de Tesla chez Xiaomi
Dieter Lorenz a passé plus de six ans chez Tesla en Allemagne. Entré comme superviseur des opérations début 2020, il a grimpé les échelons jusqu'à devenir responsable des livraisons pour l'Allemagne, la Pologne et la République tchèque, puis pour l'ensemble de l'Europe centrale. Son nouveau poste chez Xiaomi : directeur des livraisons et de la logistique pour l'Europe. Et il n'est pas parti seul. Au moins un autre employé des opérations Tesla en Europe l'a rejoint chez Xiaomi, d'après les profils LinkedIn repérés par Electrek.
Ce recrutement s'inscrit dans une campagne bien plus large. Xiaomi cherche aussi des responsables pays, des directeurs de points de vente et des spécialistes de la logistique automobile en Allemagne, en France et en Espagne.
Un lancement européen qui se précise
Xiaomi a ouvert son centre de R&D automobile à Munich en septembre 2025, avec une cinquantaine d'employés. Il est dirigé par Rudolf Dittrich, un ancien de BMW Motorrad, et l'ancien responsable du design de BMW i, Kai Langer, fait aussi partie de l'équipe. Côté Chine, Xiaomi a recruté Kong Yanshuang, l'ancien directeur général de Tesla en Chine, pour diriger les ventes automobiles.
Pour donner une idée de la vitesse de croisière, Xiaomi a livré plus de 410 000 véhicules électriques en 2025 et vise 550 000 pour 2026. La dernière mise à jour du SU7 a enregistré 15 000 commandes en 34 minutes. Et la version Ultra détient le record du Nürburgring pour une voiture électrique de série. L'arrivée en Europe est prévue pour 2027 avec deux modèles, le SU7 et le YU7.
On en dit quoi ?
Xiaomi fait exactement ce qu'on attend d'un constructeur qui veut être pris au sérieux en Europe : recruter des gens qui connaissent le terrain. Aller chercher quelqu'un qui a géré les livraisons Tesla en Allemagne pendant six ans, c'est un bon raccourci pour éviter les erreurs de débutant sur la logistique, les réglementations et les attentes des clients européens. Quand on voit la vitesse à laquelle Xiaomi avance en Chine, on imagine bien que l'Europe ne sera pas un simple coup d'essai. Par contre, il reste la question des droits de douane et de l'homologation, deux sujets qui pourraient ralentir les ambitions chinoises.