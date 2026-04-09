Renault renomme son réseau de recharge : Mobilize laisse la place à Plug Inn
Par Vincent Lautier - Publié le
Renault regroupe toutes ses activités de recharge électrique sous une nouvelle marque, Plug Inn. Bornes rapides, recharge à domicile, pass de paiement : tout change de nom mais les offres restent les mêmes. Le réseau compte 61 stations en France pour le moment, avec un objectif de 93 d'ici fin 2026.
Mobilize Fast Charge, c'est terminé, et c'est tant mieux. Renault a annoncé que l'ensemble de ses services de recharge serait désormais regroupé sous la marque Plug Inn. Le nom se veut un clin d'oeil au branchement électrique (
Trois services sont concernés : Plug Inn Fast Charge pour les bornes ultra-rapides, Plug Inn Powerbox pour la recharge bidirectionnelle à domicile avec du V2G, et Plug Inn Charge Pass pour le paiement unifié sur les bornes en Europe. Les activités qui étaient gérées par Mobilize Beyond Automotive, la filiale qui devait devenir une entité autonome chez Renault, sont donc rapatriées directement dans le giron du groupe.
Côté bornes rapides, le réseau compte actuellement 61 stations en France, avec des puissances qui montent jusqu'à 320 kW. L'objectif est d'atteindre 93 stations d'ici fin 2026, installées pour la plupart dans des concessions Renault situées à quelques minutes des grands axes routiers.
Les bornes sont Dieu merci ouvertes à toutes les marques de véhicules électriques, pas seulement aux Renault. Deux formules de tarification sont proposées : un abonnement Intense à 5,99 euros par mois avec le kWh à 0,39 euro, ou un tarif Basic sans engagement à 0,46 euro le kWh. Renault annonce aussi un taux de disponibilité de plus de 99%, ce qui serait un bon score si ça se confirme dans la durée, pour la part je n'ai eu que des mauvaises expériences avec les bornes de recharge ex-Mobilize, j'espère donc que tout ira bien pour eux à l'avenir.
Le changement de nom arrive dans un contexte de recentrage chez Renault. La marque Mobilize avait été lancée avec de grandes ambitions (autopartage, mobilité, énergie). Renault simplifie sa structure et ramène tout sous sa marque principale. Pour les utilisateurs, rien ne change vraiment au quotidien : les bornes sont les mêmes, les tarifs aussi, et l'application sera mise à jour.
Bref, Renault fait un peu de ménage dans ses marques, et on ne va pas leur reprocher de chercher un peu de lisibilité. Mobilize, Ampere, Plug Inn... ça faisait quand même beaucoup de noms pour un seul constructeur. Par contre, derrière le changement d'étiquette, le réseau reste modeste. 93 stations fin 2026, c'est correct pour un réseau adossé à des concessions, mais on est encore loin de ce que proposent Tesla ou Ionity en France.
De Mobilize à Plug Inn
Mobilize Fast Charge, c'est terminé, et c'est tant mieux. Renault a annoncé que l'ensemble de ses services de recharge serait désormais regroupé sous la marque Plug Inn. Le nom se veut un clin d'oeil au branchement électrique (
plug) et à l'idée d'accueil (
inn, comme une auberge).
Trois services sont concernés : Plug Inn Fast Charge pour les bornes ultra-rapides, Plug Inn Powerbox pour la recharge bidirectionnelle à domicile avec du V2G, et Plug Inn Charge Pass pour le paiement unifié sur les bornes en Europe. Les activités qui étaient gérées par Mobilize Beyond Automotive, la filiale qui devait devenir une entité autonome chez Renault, sont donc rapatriées directement dans le giron du groupe.
Le réseau en chiffres
Côté bornes rapides, le réseau compte actuellement 61 stations en France, avec des puissances qui montent jusqu'à 320 kW. L'objectif est d'atteindre 93 stations d'ici fin 2026, installées pour la plupart dans des concessions Renault situées à quelques minutes des grands axes routiers.
Les bornes sont Dieu merci ouvertes à toutes les marques de véhicules électriques, pas seulement aux Renault. Deux formules de tarification sont proposées : un abonnement Intense à 5,99 euros par mois avec le kWh à 0,39 euro, ou un tarif Basic sans engagement à 0,46 euro le kWh. Renault annonce aussi un taux de disponibilité de plus de 99%, ce qui serait un bon score si ça se confirme dans la durée, pour la part je n'ai eu que des mauvaises expériences avec les bornes de recharge ex-Mobilize, j'espère donc que tout ira bien pour eux à l'avenir.
Un rebranding, mais pour quoi faire
Le changement de nom arrive dans un contexte de recentrage chez Renault. La marque Mobilize avait été lancée avec de grandes ambitions (autopartage, mobilité, énergie). Renault simplifie sa structure et ramène tout sous sa marque principale. Pour les utilisateurs, rien ne change vraiment au quotidien : les bornes sont les mêmes, les tarifs aussi, et l'application sera mise à jour.
Bref, Renault fait un peu de ménage dans ses marques, et on ne va pas leur reprocher de chercher un peu de lisibilité. Mobilize, Ampere, Plug Inn... ça faisait quand même beaucoup de noms pour un seul constructeur. Par contre, derrière le changement d'étiquette, le réseau reste modeste. 93 stations fin 2026, c'est correct pour un réseau adossé à des concessions, mais on est encore loin de ce que proposent Tesla ou Ionity en France.