Rivian veut enterrer CarPlay au nom de l'IA

On en dit quoi ?



L'idée que la voiture devienne définie par l'IA n'est pas absurde, et il est probable qu'un assistant vocal vraiment compétent change notre façon d'utiliser la voiture. Le problème, c'est le calendrier et le messager. Rivian vend une vision séduisante d'un futur qui n'existe pas encore pour mieux défendre un présent où il prive ses clients d'une fonction qu'ils réclament toujours. Tant que l'IA embarquée se limite à lancer un itinéraire ou une playlist, balayer CarPlay d'un revers de main relève plus du pari marketing que du constat technique. On veut bien croire que l'agent intelligent enterrera un jour les écrans tactiles, mais en attendant, expliquer aux gens qu'ils n'ont plus besoin de ce qu'ils demandent est un sport à haut risque.