Tesla : le Cybertruck sans doute pas en Europe, la Model 2 "belle et pratique"

Trop lourd pour l'Europe?

Model 2 ou ë-C3 ?

Ce petit véhicule à grand volume et à faible coût est en réalité beaucoup plus conventionnel

Nous faisons tout notre possible pour simplifier ce véhicule de nouvelle génération afin d'atteindre un niveau d'unités par minute sans précédent dans l'industrie automobile.

belle

cool

utilitaire

pratique

design

Ce sera cool, mais c'est utilitaire. Ce n'est pas destiné à vous remplir de crainte ou de magie, c'est à vous faire aller d'un point A à un point B. Toujours aussi beau, mais utilitaire.

S'il était possible de le précommander, le gros 4x4 électrique d'Elon Musk n'affiche, une habitude chez le constructeur qui aimer jouer la carte de la surprise -et attendre que la production se stabilise.Son poids a fuité ce week-end, et le véhiculeOui, vous ne rêvez pas, c'est bien un poids-lourd !Dans la plupart des pays européens,. Autrement dit, le Cybertruck ne pourra pas s'adresser au particulier ou à un indépendant aussi facilement que s'il avait pesé 2,5t comme le Rivian, même si la version quad-motor que l'on avait testée grimpait quand-même à 3200Kg -mais on est en dessous des 3,5t à vide, ouf !Elon Musk avait un temps évoqué un modèle plus compact pour l'Europe. Reste qu'on se demande comment le Cybertruck peut peser si lourd, avec un châssis en aluminium et des moteurs plutôt compacts.de capacité. Par ailleurs,et pas seulement pour l'autonomie.Reste qu'aujourd'hui,. Et même en électrique, le F-150Lightning, que l'on avait pu tester en Belgique , était encore sous les 3 tonnes à vide (2800Kg environ).Devant un parterre d'actionnaires un peu frileux devant les annonces autour du Cybertruck,. Très adaptée à l'Europe, elle devrait être vendue sous la barre des 25 000€, tout comme la récente ë-C3 de Citroën , a déclaré Musk.Il l'a aussi décrite