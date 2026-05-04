Renault 4 E-Tech Plein Sud : la version à toit en toile dispo à partir de 31 110 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
Renault ouvre les commandes de la R4 E-Tech electric Plein Sud à partir de demain, 5 mai 2026. Cette déclinaison à toit ouvrant en toile démarre à 31 110 euros en finition Techno et 33 110 euros en finition Iconic, prime coup de pouce de 6 180 euros déduite. Toute la gamme R4 E-Tech en profite pour gagner de nouveaux équipements, dont un système de surveillance avancée du conducteur.
Le nom ne sort pas de nulle part : Plein Sud fait référence à la R4 Plein Air des années 60, une version totalement découverte qui avait sacrifié portes, toit et hayon au profit d'une simple capote. La 2026 est moins radicale, et c'est plutôt une bonne chose : on garde la silhouette classique de la R4 E-Tech, mais avec un toit ouvrant électrique en toile noire de 92 cm de long sur 80 cm de large, qui s'ouvre aussi bien pour les passagers avant que pour ceux de l'arrière. Les barres de toit disparaissent pour maximiser la surface d'ouverture, et l'antenne migre dans la lunette arrière.
La garde au toit reste quasiment identique à la version classique : 906 mm à l'avant et 813 mm à l'arrière, contre 886 et 853 mm sur la R4 standard. La structure du toit utilise du plastique plutôt que du métal, et le tissu se rétracte en trois plis au lieu de quatre, deux choix qui allègent l'ensemble. Côté acoustique, un déflecteur s'active toit ouvert pour casser le bruit extérieur. Le toit s'ouvre via un bouton (sur la clé ou près du rétroviseur) ou à la voix, par la commande vocale de l'avatar Reno.
L'occasion fait le larron : Renault en profite pour mettre à jour toute la gamme R4 E-Tech avec une caméra intérieure de surveillance qui détecte la fatigue et la distraction et alimente le Safety Score, un assistant d'arrêt d'urgence qui peut immobiliser la voiture si le conducteur lâche le volant trop longtemps, et une éco-conduite prédictive qui anticipe virages et ronds-points via la cartographie embarquée. Côté connectivité, 2 Go de data par mois sont inclus pendant trois ans. Mais surtout, un nouvel échangeur eau-eau optimise la recharge par temps froid : à 0°C, passer de 15 à 80 % prend désormais 50 min au lieu d'une heure quand la voiture vient de démarrer, et 40 min quand elle a déjà roulé plus d'une heure. À -20°C, on tombe à 1h10 ou 55 min selon les cas.
Honnêtement ? Voir une R4 électrique avec un grand toit en toile à un peu plus de 31 000 euros prime déduite, c'est un chouette clin d'œil à la voiture populaire qu'était la R4 dans les années 60. La référence à la Plein Air est assumée, le ticket d'entrée est élevé, et le toit pensé dès le projet permet de ne pas sacrifier la garde au toit, ce qui est trop souvent le piège des cabriolets ou des targas. Sauf qu'à 31 110 euros, on est bien au dessus du prix d'appel d'une R4 classique. À ce tarif, l'effet « cheveux au vent » a intérêt à valoir le surcoût.
Un clin d'œil à la R4 Plein Air
Le nom ne sort pas de nulle part : Plein Sud fait référence à la R4 Plein Air des années 60, une version totalement découverte qui avait sacrifié portes, toit et hayon au profit d'une simple capote. La 2026 est moins radicale, et c'est plutôt une bonne chose : on garde la silhouette classique de la R4 E-Tech, mais avec un toit ouvrant électrique en toile noire de 92 cm de long sur 80 cm de large, qui s'ouvre aussi bien pour les passagers avant que pour ceux de l'arrière. Les barres de toit disparaissent pour maximiser la surface d'ouverture, et l'antenne migre dans la lunette arrière.
Un toit bien pensé
La garde au toit reste quasiment identique à la version classique : 906 mm à l'avant et 813 mm à l'arrière, contre 886 et 853 mm sur la R4 standard. La structure du toit utilise du plastique plutôt que du métal, et le tissu se rétracte en trois plis au lieu de quatre, deux choix qui allègent l'ensemble. Côté acoustique, un déflecteur s'active toit ouvert pour casser le bruit extérieur. Le toit s'ouvre via un bouton (sur la clé ou près du rétroviseur) ou à la voix, par la commande vocale de l'avatar Reno.
Toute la gamme passe à 28 aides à la conduite
L'occasion fait le larron : Renault en profite pour mettre à jour toute la gamme R4 E-Tech avec une caméra intérieure de surveillance qui détecte la fatigue et la distraction et alimente le Safety Score, un assistant d'arrêt d'urgence qui peut immobiliser la voiture si le conducteur lâche le volant trop longtemps, et une éco-conduite prédictive qui anticipe virages et ronds-points via la cartographie embarquée. Côté connectivité, 2 Go de data par mois sont inclus pendant trois ans. Mais surtout, un nouvel échangeur eau-eau optimise la recharge par temps froid : à 0°C, passer de 15 à 80 % prend désormais 50 min au lieu d'une heure quand la voiture vient de démarrer, et 40 min quand elle a déjà roulé plus d'une heure. À -20°C, on tombe à 1h10 ou 55 min selon les cas.
On en dit quoi ?
Honnêtement ? Voir une R4 électrique avec un grand toit en toile à un peu plus de 31 000 euros prime déduite, c'est un chouette clin d'œil à la voiture populaire qu'était la R4 dans les années 60. La référence à la Plein Air est assumée, le ticket d'entrée est élevé, et le toit pensé dès le projet permet de ne pas sacrifier la garde au toit, ce qui est trop souvent le piège des cabriolets ou des targas. Sauf qu'à 31 110 euros, on est bien au dessus du prix d'appel d'une R4 classique. À ce tarif, l'effet « cheveux au vent » a intérêt à valoir le surcoût.