Renault 4 E-Tech Plein Sud : la version à toit en toile dispo à partir de 31 110 euros

On en dit quoi ?



Honnêtement ? Voir une R4 électrique avec un grand toit en toile à un peu plus de 31 000 euros prime déduite, c'est un chouette clin d'œil à la voiture populaire qu'était la R4 dans les années 60. La référence à la Plein Air est assumée, le ticket d'entrée est élevé, et le toit pensé dès le projet permet de ne pas sacrifier la garde au toit, ce qui est trop souvent le piège des cabriolets ou des targas. Sauf qu'à 31 110 euros, on est bien au dessus du prix d'appel d'une R4 classique. À ce tarif, l'effet « cheveux au vent » a intérêt à valoir le surcoût.