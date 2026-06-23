Ionity augmente ses tarifs au 1er juillet

On en dit quoi ?



Voir la France s'en tirer avec un centime symbolique pendant que le reste de l'Europe prend 4 %, c'est presque une bonne surprise. Reste que l'argument du gaz pour un réseau qui se vante de tourner aux renouvelables est un peu complexe à intégrer, même si on sait que tout n'est pas si simple. En tous cas, sans abonnement, la recharge rapide pique toujours autant le portefeuille.