Ionity augmente ses tarifs au 1er juillet
Par Vincent Lautier - Publié le
Ionity relève ses tarifs de recharge rapide un peu partout en Europe au 1er juillet 2026, avec une hausse moyenne de 4 %. Bonne nouvelle pour les conducteurs français, l'Hexagone s'en sort avec un simple centime de plus par kWh hors autoroute, et rien du tout sur autoroute. L'opérateur invoque la flambée des coûts de l'électricité, un argument qui mérite qu'on s'y attarde.
La France fait partie des pays les moins touchés, loin de la hausse moyenne de 4 % appliquée ailleurs, et il faut dire qu'elle avait déjà encaissé une augmentation plus salée en avril dernier. Concrètement, le tarif sur autoroute ne bouge pas d'un iota, et c'est seulement hors autoroute que le prix du kWh grimpe de 0,01 euro. Autant dire rien. Encore faut-il être concerné, puisque cette micro-hausse ne vise que les utilisateurs de l'application sans abonnement, les paiements directs par carte bancaire ou borne web, et les clients passés à un abonnement mensuel depuis le 13 février 2026. Si vous avez un abonnement annuel souscrit avant le 1er juillet ou un mensuel signé avant la mi-février, votre tarif au kWh reste tout simplement gelé.
Pour justifier l'opération, Ionity ressort un grand classique, la hausse continue des coûts d'approvisionnement en électricité sur les marchés européens. Sur sa page officielle, l'opérateur déroule sa défense en trois points, le coût du raccordement au réseau haute tension pour alimenter des bornes capables de délivrer jusqu'à 600 kW, l'expansion permanente du réseau et son entretien pour éviter la saturation, et le fait que dans beaucoup de pays le prix de l'électricité reste fixé par le gaz, la source la plus chère. C'est là que ça coince un peu, parce que Ionity a justement fait le choix d'une électricité renouvelable, et brandir le coût du gaz pour s'en expliquer a quelque chose d'un peu paradoxal.
Sur le terrain, la facture dépend surtout du pays où vous branchez votre voiture. En paiement direct à la carte bancaire, sans la moindre inscription au réseau, la France plafonne à 0,62 euro le kWh, ce qui la place parmi les destinations les plus douces du continent. Le contraste est net. De l'autre côté de la frontière, la Suisse grimpe jusqu'à 0,86 franc suisse le kWh, soit près de 0,92 euro, et l'Italie caracole en tête à 0,91 euro, quand la Finlande s'en tient à 0,45 euro. Comme le détaille Raphaëlle Baut pour Numerama, qui a épluché la nouvelle grille, l'abonnement reste dans tous les cas la meilleure façon de faire baisser le prix au kWh quand on roule beaucoup.
Voir la France s'en tirer avec un centime symbolique pendant que le reste de l'Europe prend 4 %, c'est presque une bonne surprise. Reste que l'argument du gaz pour un réseau qui se vante de tourner aux renouvelables est un peu complexe à intégrer, même si on sait que tout n'est pas si simple. En tous cas, sans abonnement, la recharge rapide pique toujours autant le portefeuille.
Un centime de plus, et seulement pour certains
La France fait partie des pays les moins touchés, loin de la hausse moyenne de 4 % appliquée ailleurs, et il faut dire qu'elle avait déjà encaissé une augmentation plus salée en avril dernier. Concrètement, le tarif sur autoroute ne bouge pas d'un iota, et c'est seulement hors autoroute que le prix du kWh grimpe de 0,01 euro. Autant dire rien. Encore faut-il être concerné, puisque cette micro-hausse ne vise que les utilisateurs de l'application sans abonnement, les paiements directs par carte bancaire ou borne web, et les clients passés à un abonnement mensuel depuis le 13 février 2026. Si vous avez un abonnement annuel souscrit avant le 1er juillet ou un mensuel signé avant la mi-février, votre tarif au kWh reste tout simplement gelé.
L'argument de l'électricité, à prendre avec des pincettes
Pour justifier l'opération, Ionity ressort un grand classique, la hausse continue des coûts d'approvisionnement en électricité sur les marchés européens. Sur sa page officielle, l'opérateur déroule sa défense en trois points, le coût du raccordement au réseau haute tension pour alimenter des bornes capables de délivrer jusqu'à 600 kW, l'expansion permanente du réseau et son entretien pour éviter la saturation, et le fait que dans beaucoup de pays le prix de l'électricité reste fixé par le gaz, la source la plus chère. C'est là que ça coince un peu, parce que Ionity a justement fait le choix d'une électricité renouvelable, et brandir le coût du gaz pour s'en expliquer a quelque chose d'un peu paradoxal.
La France bien placée, la Suisse beaucoup moins
Sur le terrain, la facture dépend surtout du pays où vous branchez votre voiture. En paiement direct à la carte bancaire, sans la moindre inscription au réseau, la France plafonne à 0,62 euro le kWh, ce qui la place parmi les destinations les plus douces du continent. Le contraste est net. De l'autre côté de la frontière, la Suisse grimpe jusqu'à 0,86 franc suisse le kWh, soit près de 0,92 euro, et l'Italie caracole en tête à 0,91 euro, quand la Finlande s'en tient à 0,45 euro. Comme le détaille Raphaëlle Baut pour Numerama, qui a épluché la nouvelle grille, l'abonnement reste dans tous les cas la meilleure façon de faire baisser le prix au kWh quand on roule beaucoup.
On en dit quoi ?
Voir la France s'en tirer avec un centime symbolique pendant que le reste de l'Europe prend 4 %, c'est presque une bonne surprise. Reste que l'argument du gaz pour un réseau qui se vante de tourner aux renouvelables est un peu complexe à intégrer, même si on sait que tout n'est pas si simple. En tous cas, sans abonnement, la recharge rapide pique toujours autant le portefeuille.