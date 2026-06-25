Airbags Takata : 18 morts en France et un nouvel arrêté sur les voitures interdites de rouler

On en dit quoi ?



Honnêtement, voir les rappels s'enchaîner marque par marque, Škoda aujourd'hui après Citroën hier, prouve au moins que la machine tourne enfin à plein régime. Reste ce décalage qui dérange. On en est à 18 morts, et on discute encore de plans de surveillance à rendre fin août, comme si le tempo de l'administration n'avait jamais croisé celui d'une famille endeuillée. Tant qu'une vieille voiture peut faire exploser un airbag au visage de son conducteur, aucun arrêté, aucun rappel ne sera de trop.