L'usine de batteries Honda passe de l'automobile à l'IA

On en dit quoi ?



Une gigafactory pensée pour électrifier les routes américaines qui finit par nourrir des serveurs ChatGPT, il fallait oser. Honda évite au moins le gouffre d'une usine fantôme, et le calcul se défend vu l'appétit des data centers. N'empêche que l'histoire raconte surtout la mauvaise passe de la voiture électrique aux États-Unis, plombée par la fin des crédits d'impôt et par des constructeurs qui battent en retraite vers l'hybride. Le courant ne passe décidément plus entre les Américains et l'électrique.