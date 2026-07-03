La Tesla Model Y six places débarque aux États-Unis, bientôt en France ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Tesla ouvre les commandes de son Model Y rallongé à six places aux États-Unis, sous le nom de Model Y Long Wheelbase. Facturée 61 990 dollars en série de lancement, cette version familiale promet 523 km d'autonomie et un coffre géant. L'Europe a son homologation depuis le début de l'année, la France attend toujours sa date.
Depuis l'arrêt du Model X, Tesla n'avait plus aucun grand SUV familial à son catalogue américain, et c'est ce trou que vient combler cette Model Y rallongée, annoncée cette semaine sur X et déjà vendue en Chine (Didier avait même u en voir un !), au Japon ou en Australie sous le nom de Model Y L. Aux États-Unis, la marque la baptise Model Y Long Wheelbase, sauf que le configurateur affiche de son côté un joli Model Y L Premium. L'empattement gagne 15 cm, la longueur totale 18 cm, et l'habitacle passe à six places sur trois rangées, avec des sièges chauffants, ventilés au milieu et une troisième rangée chauffante et inclinable, fixations pour siège enfant comprises. Tesla revendique environ 2 520 litres de volume de chargement en comptant le coffre avant, de quoi voyager à six sans jouer à Tetris avec les valises.
La série de lancement est facturée 61 990 dollars, soit environ 54 000 euros hors taxes au taux actuel, avec douze mois de conduite supervisée FSD et douze mois de Supercharge offerts. C'est 4 000 dollars de plus que la Model Y Performance, et bien au-dessus de ce qu'attendaient les analystes. Comptez un 0 à 96 km/h en 4,4 secondes. Il y a aussi une bizarrerie dans la fiche technique, puisque la batterie de 83 kWh produite au Texas est plus petite que les 88 kWh des exemplaires chinois, pour les mêmes 523 km annoncés sur le cycle américain. Premières livraisons en septembre.
Le dossier européen avance plutôt bien. L'homologation est tombée en début d'année, et une fuite de documents laissait déjà entrevoir une arrivée courant 2026. Le scénario le plus crédible ? Des commandes françaises ouvertes d'ici la fin de l'année, avec des livraisons qui glisseraient vers début 2027. Rien d'officiel là-dedans, et quant au prix français, mystère complet. Vu le positionnement américain, personne n'espère de miracle.
Ce Model Y rallongé, c'est un peu le remplaçant officieux du Model X, pour à peu près la moitié de ce que coûtait ce dernier en fin de carrière. Pas mal. Tesla facture quand même au prix fort sa série de lancement, en pariant sur son réseau de Superchargeurs et sur l'image de la marque pour faire passer la pilule face à des rivales moins chères. Tout se jouera sur le tarif français : si Tesla ne gonfle pas trop la conversion, cette version six places deviendra vite le grand SUV électrique familial à surveiller par chez nous.
Un vrai SUV familial, enfin
Depuis l'arrêt du Model X, Tesla n'avait plus aucun grand SUV familial à son catalogue américain, et c'est ce trou que vient combler cette Model Y rallongée, annoncée cette semaine sur X et déjà vendue en Chine (Didier avait même u en voir un !), au Japon ou en Australie sous le nom de Model Y L. Aux États-Unis, la marque la baptise Model Y Long Wheelbase, sauf que le configurateur affiche de son côté un joli Model Y L Premium. L'empattement gagne 15 cm, la longueur totale 18 cm, et l'habitacle passe à six places sur trois rangées, avec des sièges chauffants, ventilés au milieu et une troisième rangée chauffante et inclinable, fixations pour siège enfant comprises. Tesla revendique environ 2 520 litres de volume de chargement en comptant le coffre avant, de quoi voyager à six sans jouer à Tetris avec les valises.
Plus chère que la Performance
La série de lancement est facturée 61 990 dollars, soit environ 54 000 euros hors taxes au taux actuel, avec douze mois de conduite supervisée FSD et douze mois de Supercharge offerts. C'est 4 000 dollars de plus que la Model Y Performance, et bien au-dessus de ce qu'attendaient les analystes. Comptez un 0 à 96 km/h en 4,4 secondes. Il y a aussi une bizarrerie dans la fiche technique, puisque la batterie de 83 kWh produite au Texas est plus petite que les 88 kWh des exemplaires chinois, pour les mêmes 523 km annoncés sur le cycle américain. Premières livraisons en septembre.
Mais quand arrive-t-elle chez nous ?
Le dossier européen avance plutôt bien. L'homologation est tombée en début d'année, et une fuite de documents laissait déjà entrevoir une arrivée courant 2026. Le scénario le plus crédible ? Des commandes françaises ouvertes d'ici la fin de l'année, avec des livraisons qui glisseraient vers début 2027. Rien d'officiel là-dedans, et quant au prix français, mystère complet. Vu le positionnement américain, personne n'espère de miracle.
On en dit quoi ?
Ce Model Y rallongé, c'est un peu le remplaçant officieux du Model X, pour à peu près la moitié de ce que coûtait ce dernier en fin de carrière. Pas mal. Tesla facture quand même au prix fort sa série de lancement, en pariant sur son réseau de Superchargeurs et sur l'image de la marque pour faire passer la pilule face à des rivales moins chères. Tout se jouera sur le tarif français : si Tesla ne gonfle pas trop la conversion, cette version six places deviendra vite le grand SUV électrique familial à surveiller par chez nous.