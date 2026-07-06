Tesla ressort le FSD v14 pour ses vieilles HW3

On en dit quoi ?



C'est une jolie prouesse, et on préfère mille fois ça à l'abandon de la mise à jour tant attendue. Mais on ne va quand même pas applaudir trop fort : quand un constructeur attend 14 mois et une avalanche de menaces judiciaires pour se rappeler qu'il a des clients, ça n'est quand même pas extraordinaire.