Tesla ressort le FSD v14 pour ses vieilles HW3
Par Vincent Lautier - Publié le
Les propriétaires de Tesla équipées du vieil ordinateur HW3 n'y croyaient plus. Après plus de 14 mois sans la moindre évolution de leur conduite assistée, la marque déploie une version allégée de son FSD v14, taillée pour leurs machines vieillissantes. Un vrai progrès technique, mais aussi un geste d'apaisement qui arrive pile quand les plaintes s'accumulent.
C'est un propriétaire californien qui s'est rendu compte de la chose : sa Model 3 Performance de 2019 s'est réveillée le 29 juin avec la version 2026.20.5.1 et un FSD flambant neuf. La dernière évolution du FSD sur HW3 remontait à plus de 14 mois, une éternité chez un constructeur qui a bâti sa réputation sur la voiture qui s'améliore en dormant dans le garage. Pour l'instant, seuls les clients en accès anticipé sont concernés, avec un élargissement prévu dans les semaines qui viennent. Il était temps.
Un mot sur ce "Lite", parce que le terme cache une vraie gymnastique de numéro de version. Les Tesla les plus récentes embarquent le HW4, un processeur bien plus musclé que le HW3, et la version complète du FSD v14 a été prévue précisement pour ce processeur. Le souci, c'est que faire rentrer cette intelligence dans le petit cerveau du vieux processeur revenait à glisser un moteur de course sous le capot d'une citadine.
Tesla s'en sort par la distillation : le modèle HW4 joue le professeur, le HW3 l'élève qui recopie l'essentiel de la leçon. Du coup, la vieille puce hérite de l'apprentissage par renforcement, cette technique où l'IA se corrige toute seule à force d'essais et d'erreurs. Concrètement, votre voiture négocie mieux les insertions, repère plus vite le véhicule qui vous déboîte devant le nez et freine moins pour rien.
Sauf que voilà, cette générosité soudaine ne tombe pas du ciel. La pression juridique monte autour de Tesla, accusée par de nombreux propriétaires de HW3 d'avoir vendu la promesse d'une conduite autonome que leurs voitures ne tiendront jamais. Car rappelons-le, le FSD, malgré cette notion de "conduite autonome", reste un système de niveau 2 : vous devez garder les mains prêtes et l'attention en éveil en permanence.
En France, le sujet est même un peu théorique : le FSD supervisé n'est toujours pas ouvert aux clients, coincé encore par une réglementation européenne bien plus stricte qu'outre-Atlantique. Les Tesla d'ici se contentent de l'Autopilot et de sa version améliorée, et les propriétaires français de HW3 n'ont donc pas encore les libertés dont profitent les Américains, mais ça viendra.
C'est une jolie prouesse, et on préfère mille fois ça à l'abandon de la mise à jour tant attendue. Mais on ne va quand même pas applaudir trop fort : quand un constructeur attend 14 mois et une avalanche de menaces judiciaires pour se rappeler qu'il a des clients, ça n'est quand même pas extraordinaire.
Quatorze mois de silence radio
C'est un propriétaire californien qui s'est rendu compte de la chose : sa Model 3 Performance de 2019 s'est réveillée le 29 juin avec la version 2026.20.5.1 et un FSD flambant neuf. La dernière évolution du FSD sur HW3 remontait à plus de 14 mois, une éternité chez un constructeur qui a bâti sa réputation sur la voiture qui s'améliore en dormant dans le garage. Pour l'instant, seuls les clients en accès anticipé sont concernés, avec un élargissement prévu dans les semaines qui viennent. Il était temps.
Comment ça "Lite" ?
Un mot sur ce "Lite", parce que le terme cache une vraie gymnastique de numéro de version. Les Tesla les plus récentes embarquent le HW4, un processeur bien plus musclé que le HW3, et la version complète du FSD v14 a été prévue précisement pour ce processeur. Le souci, c'est que faire rentrer cette intelligence dans le petit cerveau du vieux processeur revenait à glisser un moteur de course sous le capot d'une citadine.
Tesla s'en sort par la distillation : le modèle HW4 joue le professeur, le HW3 l'élève qui recopie l'essentiel de la leçon. Du coup, la vieille puce hérite de l'apprentissage par renforcement, cette technique où l'IA se corrige toute seule à force d'essais et d'erreurs. Concrètement, votre voiture négocie mieux les insertions, repère plus vite le véhicule qui vous déboîte devant le nez et freine moins pour rien.
Une mise à jour sous pression
Sauf que voilà, cette générosité soudaine ne tombe pas du ciel. La pression juridique monte autour de Tesla, accusée par de nombreux propriétaires de HW3 d'avoir vendu la promesse d'une conduite autonome que leurs voitures ne tiendront jamais. Car rappelons-le, le FSD, malgré cette notion de "conduite autonome", reste un système de niveau 2 : vous devez garder les mains prêtes et l'attention en éveil en permanence.
En France, le sujet est même un peu théorique : le FSD supervisé n'est toujours pas ouvert aux clients, coincé encore par une réglementation européenne bien plus stricte qu'outre-Atlantique. Les Tesla d'ici se contentent de l'Autopilot et de sa version améliorée, et les propriétaires français de HW3 n'ont donc pas encore les libertés dont profitent les Américains, mais ça viendra.
On en dit quoi ?
C'est une jolie prouesse, et on préfère mille fois ça à l'abandon de la mise à jour tant attendue. Mais on ne va quand même pas applaudir trop fort : quand un constructeur attend 14 mois et une avalanche de menaces judiciaires pour se rappeler qu'il a des clients, ça n'est quand même pas extraordinaire.