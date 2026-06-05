La Tesla Model Y a un nouveau bleu
Par Vincent Lautier - Publié le
Tesla ajoute une teinte à son Model Y, le bleu Côtier. La surprise, c'est qu'elle est réservée à la seule version Propulsion, l'entrée de gamme du SUV électrique. Comptez 1 300 euros pour troquer le blanc, le noir ou le gris contre ce bleu uni inspiré du littoral californien.
La nouveauté ne concerne donc pas tout le catalogue. Le bleu Côtier est disponible uniquement sur la Model Y Propulsion, la version la moins chère, anciennement baptisée Standard et affichée autour de 34 290 euros. Sur la photo diffusée par Tesla, la teinte paraît unie plutôt que métallisée, un choix cohérent avec le positionnement accessible de ce modèle. Pour le client, c'est une façon de sortir des coloris de base que sont le blanc, le noir et le gris foncé, sans monter en finition. La facture, elle, sera de 1 300 euros, soit le tarif habituel des teintes payantes chez la marque.
Avec ce nouveau venu, le nuancier de Tesla compte désormais quatre bleus différents, et c'est là que ça se complique. La marque réserve ses teintes selon la région de commercialisation, et même selon l'usine de production. Le bleu Côtier est réservé aux Model Y assemblés à la Gigafactory de Berlin, ce qui en fait une exclusivité européenne, la deuxième du genre après le bleu Marine. De l'autre côté de l'Atlantique, l'Amérique du Nord a droit à un bleu Frost réservé à la version Performance, pendant que l'Asie récupère un bleu Glacier. Une même voiture, donc, mais une palette qui change selon le continent où vous la commandez, comme l'a détaillé Numerama.
Il ne faut pas se tromper sur l'ampleur de l'annonce, on parle d'une option de peinture, pas d'une refonte technique. Le timing n'a rien d'innocent, avec des vacances d'été qui approchent et une teinte qui évoque les côtes californiennes, Tesla joue clairement la carte de la saison. Reste que la Model Y Propulsion en profite pour gagner un peu de personnalité, elle qui restait jusqu'à présent cantonnée à des coloris très sages.
C'est assez rigolo de voir Tesla offrir à sa version la moins chère une exclusivité que les Model Y plus onéreuses n'auront pas, soit l'inverse de ce qu'on voit d'habitude dans l'automobile, où les jolies teintes sont réservées au haut de gamme. Après, 1 300 euros pour un bleu uni non métallisé, ça n'est pas rien, surtout quand on sait que la peinture ne change rien à la voiture. Mais bon, pour égayer un parking saturé de blanc et de gris, l'intention est bonne. Et vous, vous lâcheriez 1 300 euros pour repeindre votre voiture en couleur vacances, ou le blanc gratuit fait très bien l'affaire ?
Une exclusivité pour l'entrée de gamme
La nouveauté ne concerne donc pas tout le catalogue. Le bleu Côtier est disponible uniquement sur la Model Y Propulsion, la version la moins chère, anciennement baptisée Standard et affichée autour de 34 290 euros. Sur la photo diffusée par Tesla, la teinte paraît unie plutôt que métallisée, un choix cohérent avec le positionnement accessible de ce modèle. Pour le client, c'est une façon de sortir des coloris de base que sont le blanc, le noir et le gris foncé, sans monter en finition. La facture, elle, sera de 1 300 euros, soit le tarif habituel des teintes payantes chez la marque.
Quatre bleus, et une logique régionale
Avec ce nouveau venu, le nuancier de Tesla compte désormais quatre bleus différents, et c'est là que ça se complique. La marque réserve ses teintes selon la région de commercialisation, et même selon l'usine de production. Le bleu Côtier est réservé aux Model Y assemblés à la Gigafactory de Berlin, ce qui en fait une exclusivité européenne, la deuxième du genre après le bleu Marine. De l'autre côté de l'Atlantique, l'Amérique du Nord a droit à un bleu Frost réservé à la version Performance, pendant que l'Asie récupère un bleu Glacier. Une même voiture, donc, mais une palette qui change selon le continent où vous la commandez, comme l'a détaillé Numerama.
Un argument d'été plus qu'une révolution
Il ne faut pas se tromper sur l'ampleur de l'annonce, on parle d'une option de peinture, pas d'une refonte technique. Le timing n'a rien d'innocent, avec des vacances d'été qui approchent et une teinte qui évoque les côtes californiennes, Tesla joue clairement la carte de la saison. Reste que la Model Y Propulsion en profite pour gagner un peu de personnalité, elle qui restait jusqu'à présent cantonnée à des coloris très sages.
On en dit quoi ?
C'est assez rigolo de voir Tesla offrir à sa version la moins chère une exclusivité que les Model Y plus onéreuses n'auront pas, soit l'inverse de ce qu'on voit d'habitude dans l'automobile, où les jolies teintes sont réservées au haut de gamme. Après, 1 300 euros pour un bleu uni non métallisé, ça n'est pas rien, surtout quand on sait que la peinture ne change rien à la voiture. Mais bon, pour égayer un parking saturé de blanc et de gris, l'intention est bonne. Et vous, vous lâcheriez 1 300 euros pour repeindre votre voiture en couleur vacances, ou le blanc gratuit fait très bien l'affaire ?