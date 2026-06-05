La Tesla Model Y a un nouveau bleu

On en dit quoi ?



C'est assez rigolo de voir Tesla offrir à sa version la moins chère une exclusivité que les Model Y plus onéreuses n'auront pas, soit l'inverse de ce qu'on voit d'habitude dans l'automobile, où les jolies teintes sont réservées au haut de gamme. Après, 1 300 euros pour un bleu uni non métallisé, ça n'est pas rien, surtout quand on sait que la peinture ne change rien à la voiture. Mais bon, pour égayer un parking saturé de blanc et de gris, l'intention est bonne. Et vous, vous lâcheriez 1 300 euros pour repeindre votre voiture en couleur vacances, ou le blanc gratuit fait très bien l'affaire ?