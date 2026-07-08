Cette loi pourrait interdire le Robotaxi de Tesla, coupable de rouler sans lidar
Par Vincent Lautier - Publié le
Le New Jersey s'apprête à examiner une loi qui obligerait toute voiture autonome à embarquer des caméras plus deux autres capteurs, en clair du lidar et du radar. Le problème, c'est que le Robotaxi de Tesla ne fonctionne qu'avec des caméras, si bien qu'en l'état, le texte l'empêcherait tout simplement de rouler dans l'État sauf à revoir entièrement son matériel.
Portée par le sénateur démocrate Andrew Zwicker, un physicien convaincu après un simple trajet en Waymo à Phoenix, la proposition doit être votée d'ici la fin de l'année et ferait du New Jersey le premier État américain à inscrire ce genre d'obligation technique dans la loi, avec une longueur d'avance sur le New York voisin qui prépare un projet quasi identique.
Le texte prévoit un programme pilote de trois ans, avec signalement de certains accidents et au moins 50 000 kilomètres de tests supervisés sans incident majeur avant de retirer le conducteur de sécurité. Là où les autres États se battent surtout sur la sécurité ou l'emploi, le New Jersey s'attaque directement à la façon dont ces voitures doivent être construites.
Elon Musk répète depuis des années que des caméras couplées à une IA de plus en plus douée sont la solution la moins chère et la plus efficace, puisque l'humain conduit bien avec ses seuls yeux, et qu'en retirant lidar et radar on abaisse tellement le coût qu'on peut déployer des robotaxis à très grande échelle. Sauf que voilà, à peu près tout le reste de l'industrie, de Waymo à Zoox, combine les trois technologies au nom de la redondance, la caméra voyant mal la nuit, le radar s'en sortant mieux sous la pluie et le lidar dessinant les environs en trois dimensions. Dans les faits, Tesla n'aligne pour l'instant qu'une poignée de robotaxis sans surveillance, surtout au Texas, quand Waymo en exploite déjà plus de 3 500 dans onze grandes villes américaines.
Pour ne rien arranger, Tesla a envoyé un message à ses clients du New Jersey en affirmant que la loi bannissait carrément la marque, ce qui a valu au sénateur près de 4 000 courriels en une journée sur le thème
Tesla a bâti toute son économie du robotaxi sur le retrait du lidar pour rogner les coûts, et voilà qu'un État transforme ce pari précis en illégalité. Le tout-caméra finira peut-être par suffire, mais exiger de la redondance sur des routes bien réelles n'a probablement rien de scandaleux, surtout quand la sécurité de Waymo tient aussi à ses capteurs. Agiter la menace sur l'Autopilot pour mobiliser les propriétaires, par contre, c'est un peu malhonnête, même si on peut faire confiance en l'analyse de Musk sur la pertinence, ou non, du Lidar.
Le premier État à légiférer sur le matériel des voitures autonomes
Portée par le sénateur démocrate Andrew Zwicker, un physicien convaincu après un simple trajet en Waymo à Phoenix, la proposition doit être votée d'ici la fin de l'année et ferait du New Jersey le premier État américain à inscrire ce genre d'obligation technique dans la loi, avec une longueur d'avance sur le New York voisin qui prépare un projet quasi identique.
Le texte prévoit un programme pilote de trois ans, avec signalement de certains accidents et au moins 50 000 kilomètres de tests supervisés sans incident majeur avant de retirer le conducteur de sécurité. Là où les autres États se battent surtout sur la sécurité ou l'emploi, le New Jersey s'attaque directement à la façon dont ces voitures doivent être construites.
Le pari tout-caméra de Musk contre le reste de l'industrie
Elon Musk répète depuis des années que des caméras couplées à une IA de plus en plus douée sont la solution la moins chère et la plus efficace, puisque l'humain conduit bien avec ses seuls yeux, et qu'en retirant lidar et radar on abaisse tellement le coût qu'on peut déployer des robotaxis à très grande échelle. Sauf que voilà, à peu près tout le reste de l'industrie, de Waymo à Zoox, combine les trois technologies au nom de la redondance, la caméra voyant mal la nuit, le radar s'en sortant mieux sous la pluie et le lidar dessinant les environs en trois dimensions. Dans les faits, Tesla n'aligne pour l'instant qu'une poignée de robotaxis sans surveillance, surtout au Texas, quand Waymo en exploite déjà plus de 3 500 dans onze grandes villes américaines.
Une bataille qui déborde déjà de l'Assemblée
Pour ne rien arranger, Tesla a envoyé un message à ses clients du New Jersey en affirmant que la loi bannissait carrément la marque, ce qui a valu au sénateur près de 4 000 courriels en une journée sur le thème
on veut vous retirer votre Autopilot. Zwicker corrige le tir en rappelant que le texte ne vise que les voitures pleinement autonomes du programme, et pas du tout l'aide à la conduite qui exige encore un conducteur derrière le volant.
On en dit quoi ?
Tesla a bâti toute son économie du robotaxi sur le retrait du lidar pour rogner les coûts, et voilà qu'un État transforme ce pari précis en illégalité. Le tout-caméra finira peut-être par suffire, mais exiger de la redondance sur des routes bien réelles n'a probablement rien de scandaleux, surtout quand la sécurité de Waymo tient aussi à ses capteurs. Agiter la menace sur l'Autopilot pour mobiliser les propriétaires, par contre, c'est un peu malhonnête, même si on peut faire confiance en l'analyse de Musk sur la pertinence, ou non, du Lidar.