Cette loi pourrait interdire le Robotaxi de Tesla, coupable de rouler sans lidar

On en dit quoi ?



Tesla a bâti toute son économie du robotaxi sur le retrait du lidar pour rogner les coûts, et voilà qu'un État transforme ce pari précis en illégalité. Le tout-caméra finira peut-être par suffire, mais exiger de la redondance sur des routes bien réelles n'a probablement rien de scandaleux, surtout quand la sécurité de Waymo tient aussi à ses capteurs. Agiter la menace sur l'Autopilot pour mobiliser les propriétaires, par contre, c'est un peu malhonnête, même si on peut faire confiance en l'analyse de Musk sur la pertinence, ou non, du Lidar.