Xiaomi crée la marque SkyNomad, et lance un SUV familial avec 1 500 km d'autonomie
Par Vincent Lautier - Publié le
Xiaomi ne se contente plus de ses berlines électriques SU7 et YU7. La marque vient de lancer SkyNomad, une nouvelle enseigne dédiée aux gros SUV familiaux, dont le premier modèle promet plus de 1 500 km d'autonomie grâce à un moteur essence qui ne sert qu'à fabriquer de l'électricité. Un pavé de plus de 5,3 mètres, réservé pour l'instant à la Chine.
SkyNomad, baptisée Pengcheng en chinois, est une sous-marque à part entière, volontairement séparée de l'image sportive et très tech des SU7 et YU7 pour viser les familles et les amateurs de balades en plein air. Son premier modèle, connu sous le nom de code Kunlun N3, est un SUV à trois rangées de sièges qui dépasse les 5,3 mètres de long avec un empattement de 3,10 mètres, soit un gabarit qui toise un Range Rover de haut. Sa commercialisation est attendue pour la seconde moitié de 2026.
Le plus intéressant, c'est sa mécanique, puisqu'on parle d'un prolongateur d'autonomie et pas d'un hybride classique. Ici, le moteur essence ne fait jamais tourner les roues, il se contente de recharger la batterie comme une petite centrale embarquée, si bien que la voiture roule en permanence à l'électrique. Avec une batterie de plus de 70 kWh fournie par Sunwoda et CALB, Xiaomi annonce entre 400 et 500 kilomètres en tout électrique selon le cycle chinois, et surtout ces fameux 1 500 kilomètres une fois le réservoir d'essence pris en compte, de quoi oublier l'angoisse de la panne sur un long trajet.
Côté tarif, Xiaomi vise très agressif, avec un ticket d'entrée annoncé autour de 200 000 yuans, soit à peu près 26 000 euros après une conversion qui n'a rien d'officiel, histoire d'aller titiller Li Auto et Aito, le label soutenu par Huawei. Le hic pour nous, c'est qu'aucun prix européen n'est prévu, ce qui confirme que Xiaomi garde son SUV familial pour son marché chinois. Et créer une marque séparée n'a rien d'anodin, cela permet de continuer à vendre du 100 % électrique haut de gamme sous l'étiquette SU7 tout en récupérant l'argent des familles avec un moteur thermique planqué sous une autre bannière.
Voir Xiaomi, chouchou du tout électrique, dégainer un prolongateur d'autonomie en dit beaucoup sur l'époque, puisque même en 2026 le 100 % électrique coince encore pour certains frileux, sur les très longs trajets. Le rapport taille-prix a de quoi faire pâlir pas mal de constructeurs européens, mais tant que ça reste bloqué en Chine, on ne fera que regarder ce mastodonte de loin.
Un mastodonte taillé pour la famille
SkyNomad, baptisée Pengcheng en chinois, est une sous-marque à part entière, volontairement séparée de l'image sportive et très tech des SU7 et YU7 pour viser les familles et les amateurs de balades en plein air. Son premier modèle, connu sous le nom de code Kunlun N3, est un SUV à trois rangées de sièges qui dépasse les 5,3 mètres de long avec un empattement de 3,10 mètres, soit un gabarit qui toise un Range Rover de haut. Sa commercialisation est attendue pour la seconde moitié de 2026.
Un hybride qui roule pourtant à l'électrique
Le plus intéressant, c'est sa mécanique, puisqu'on parle d'un prolongateur d'autonomie et pas d'un hybride classique. Ici, le moteur essence ne fait jamais tourner les roues, il se contente de recharger la batterie comme une petite centrale embarquée, si bien que la voiture roule en permanence à l'électrique. Avec une batterie de plus de 70 kWh fournie par Sunwoda et CALB, Xiaomi annonce entre 400 et 500 kilomètres en tout électrique selon le cycle chinois, et surtout ces fameux 1 500 kilomètres une fois le réservoir d'essence pris en compte, de quoi oublier l'angoisse de la panne sur un long trajet.
Un prix plancher, mais en Chine
Côté tarif, Xiaomi vise très agressif, avec un ticket d'entrée annoncé autour de 200 000 yuans, soit à peu près 26 000 euros après une conversion qui n'a rien d'officiel, histoire d'aller titiller Li Auto et Aito, le label soutenu par Huawei. Le hic pour nous, c'est qu'aucun prix européen n'est prévu, ce qui confirme que Xiaomi garde son SUV familial pour son marché chinois. Et créer une marque séparée n'a rien d'anodin, cela permet de continuer à vendre du 100 % électrique haut de gamme sous l'étiquette SU7 tout en récupérant l'argent des familles avec un moteur thermique planqué sous une autre bannière.
On en dit quoi ?
Voir Xiaomi, chouchou du tout électrique, dégainer un prolongateur d'autonomie en dit beaucoup sur l'époque, puisque même en 2026 le 100 % électrique coince encore pour certains frileux, sur les très longs trajets. Le rapport taille-prix a de quoi faire pâlir pas mal de constructeurs européens, mais tant que ça reste bloqué en Chine, on ne fera que regarder ce mastodonte de loin.