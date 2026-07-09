Xiaomi crée la marque SkyNomad, et lance un SUV familial avec 1 500 km d'autonomie

On en dit quoi ?



Voir Xiaomi, chouchou du tout électrique, dégainer un prolongateur d'autonomie en dit beaucoup sur l'époque, puisque même en 2026 le 100 % électrique coince encore pour certains frileux, sur les très longs trajets. Le rapport taille-prix a de quoi faire pâlir pas mal de constructeurs européens, mais tant que ça reste bloqué en Chine, on ne fera que regarder ce mastodonte de loin.