Washington veut chasser les voitures chinoises connectées

On en dit quoi ?



L'inquiétude sur les données est parfaitement fondée, une voiture connectée reste une belle machine à collecter, quelle que soit sa nationalité. Cibler uniquement les modèles chinois a quand même un fort parfum de protectionnisme, surtout quand General Motors et les syndicats applaudissent aussi fort. Protéger les données des conducteurs, c'est le message officiel, protéger l'industrie américaine face à BYD, c'est l'effet garanti.