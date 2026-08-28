Tesla gagne 38 km d'autonomie sur sa Model 3, mais pas que !
Par Vincent Lautier - Publié le
Tesla a retouché sa gamme européenne en pleine nuit, sans le moindre événement ni communiqué tapageur. Au menu, un nouvel intérieur Gris Zen pour la Model Y Premium, et surtout une Model 3 Propulsion qui gagne 38 km d'autonomie WLTP simplement parce qu'elle chausse désormais de nouveaux pneus montés en usine.
On connaît la manie de Tesla de faire évoluer ses voitures en continu, souvent par une simple mise à jour logicielle. Cette fois, ce sont des retouches bien physiques qui arrivent discrètement. La Model Y Premium troque son intérieur Blanc contre un coloris baptisé Gris Zen, qui recouvre la console centrale et les contre-portes. L'idée est d'unifier l'habitacle autour d'un gris clair plus homogène, et accessoirement de moins salir que le blanc, qui marquait vite. Bonne nouvelle, le changement se fait sans surcoût, et il est déjà en train d'arriver.
Le vrai morceau se cache du côté de la Model 3 Propulsion, la version d'entrée vendue autour de 37 000 euros chez nous. Elle reçoit de nouveaux pneus montés en usine, fabriqués par Giti, à faible résistance au roulement. L'autonomie WLTP passe de 534 à 572 km, soit 38 km grappillés sans toucher à la batterie ni au moteur. Tesla annonce une consommation de 12,2 kWh aux 100 km et la présente comme l'une des électriques les plus efficientes d'Europe. Le pneu joue un rôle énorme sur l'autonomie d'une voiture électrique, et un modèle taillé pour le rendement peut à lui seul faire bouger de plusieurs dizaines de kilomètres la valeur homologuée.
Ces 572 km restent une valeur WLTP, mesurée en laboratoire selon un cycle normalisé souvent plus optimiste que la conduite réelle sur autoroute. Un pneu optimisé pour la résistance au roulement privilégie le rendement, parfois au prix de l'adhérence sur sol mouillé ou de la durée de vie de la gomme. Giti est un manufacturier d'origine indonésienne installé à Singapour, dixième producteur mondial de pneumatiques, très présent en première monte sur des modèles positionnés sur le prix, loin de l'image premium d'un Michelin ou d'un Continental. Tesla évoque de son côté une excellente tenue de route et une expérience de conduite globale exceptionnelle, sans détailler davantage la gomme retenue. On testera donc ça !
Gagner 38 km sans modifier la batterie ni le moteur montre à quel point le choix des pneus pèse sur l'autonomie homologuée d'une électrique. Le passage au Gris Zen va aussi dans le bon sens, le blanc se salissant vite sur un véhicule utilisé tous les jours. Le vrai test viendra hors du cycle d'homologation, sur l'adhérence de ces Giti et leur usure au fil des kilomètres. Pour le reste, on retrouve la méthode habituelle de Tesla, qui fait évoluer ses voitures en continu et communique le minimum dessus, et le principal, c'est bien toutes ces petites évolutions qui font l'expérience Tesla premium au fil des années.
Des changements discrets
On connaît la manie de Tesla de faire évoluer ses voitures en continu, souvent par une simple mise à jour logicielle. Cette fois, ce sont des retouches bien physiques qui arrivent discrètement. La Model Y Premium troque son intérieur Blanc contre un coloris baptisé Gris Zen, qui recouvre la console centrale et les contre-portes. L'idée est d'unifier l'habitacle autour d'un gris clair plus homogène, et accessoirement de moins salir que le blanc, qui marquait vite. Bonne nouvelle, le changement se fait sans surcoût, et il est déjà en train d'arriver.
38 km de plus, rien qu'avec des pneus
Le vrai morceau se cache du côté de la Model 3 Propulsion, la version d'entrée vendue autour de 37 000 euros chez nous. Elle reçoit de nouveaux pneus montés en usine, fabriqués par Giti, à faible résistance au roulement. L'autonomie WLTP passe de 534 à 572 km, soit 38 km grappillés sans toucher à la batterie ni au moteur. Tesla annonce une consommation de 12,2 kWh aux 100 km et la présente comme l'une des électriques les plus efficientes d'Europe. Le pneu joue un rôle énorme sur l'autonomie d'une voiture électrique, et un modèle taillé pour le rendement peut à lui seul faire bouger de plusieurs dizaines de kilomètres la valeur homologuée.
Des pneus signés Giti
Ces 572 km restent une valeur WLTP, mesurée en laboratoire selon un cycle normalisé souvent plus optimiste que la conduite réelle sur autoroute. Un pneu optimisé pour la résistance au roulement privilégie le rendement, parfois au prix de l'adhérence sur sol mouillé ou de la durée de vie de la gomme. Giti est un manufacturier d'origine indonésienne installé à Singapour, dixième producteur mondial de pneumatiques, très présent en première monte sur des modèles positionnés sur le prix, loin de l'image premium d'un Michelin ou d'un Continental. Tesla évoque de son côté une excellente tenue de route et une expérience de conduite globale exceptionnelle, sans détailler davantage la gomme retenue. On testera donc ça !
On en dit quoi ?
Gagner 38 km sans modifier la batterie ni le moteur montre à quel point le choix des pneus pèse sur l'autonomie homologuée d'une électrique. Le passage au Gris Zen va aussi dans le bon sens, le blanc se salissant vite sur un véhicule utilisé tous les jours. Le vrai test viendra hors du cycle d'homologation, sur l'adhérence de ces Giti et leur usure au fil des kilomètres. Pour le reste, on retrouve la méthode habituelle de Tesla, qui fait évoluer ses voitures en continu et communique le minimum dessus, et le principal, c'est bien toutes ces petites évolutions qui font l'expérience Tesla premium au fil des années.