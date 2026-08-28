Tesla gagne 38 km d'autonomie sur sa Model 3, mais pas que !

On en dit quoi ?



Gagner 38 km sans modifier la batterie ni le moteur montre à quel point le choix des pneus pèse sur l'autonomie homologuée d'une électrique. Le passage au Gris Zen va aussi dans le bon sens, le blanc se salissant vite sur un véhicule utilisé tous les jours. Le vrai test viendra hors du cycle d'homologation, sur l'adhérence de ces Giti et leur usure au fil des kilomètres. Pour le reste, on retrouve la méthode habituelle de Tesla, qui fait évoluer ses voitures en continu et communique le minimum dessus, et le principal, c'est bien toutes ces petites évolutions qui font l'expérience Tesla premium au fil des années.