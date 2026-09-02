Le FSD de Tesla éviterait trois accidents sur quatre !

On en dit quoi ?



Publier les chiffres est la bonne décision, et un rapport de un à quatre sur cent millions de kilomètres est impressionnant, même pour un système qui rend la main dès que ça se complique. Le problème, c'est que Tesla mesure Tesla, et que les seuls à avoir vu le dossier complet le gardent sous clé. Et puis il y a ce réglage de vitesse, quelques lignes de code que le constructeur pourrait couper en Europe demain matin, qu'il garde, et qui suffit à lui seul à braquer deux ou trois pays. Sans lui, le vote du 6 octobre serait sans doute déjà acquis.