Nissan ressuscite la Pixo pour sa petite électrique dérivée de la Twingo

On en dit quoi ?



Une petite électrique de plus dans les concessions Nissan, c'est appréciable pour ceux qui trouvent les modèles actuels trop chers ou trop gros. Le partage avec Renault peut aider à contenir la facture, mais il faudra que cela se voie sur le tarif final. Entre une Twingo, une Spring et une Pixo proches techniquement, le prix et l'équipement pèseront quand même davantage qu'un nom ressorti des archives.