Nissan ressuscite la Pixo pour sa petite électrique dérivée de la Twingo
Par Vincent Lautier - Publié le
La petite cousine Nissan de la Renault Twingo électrique s'appellera Pixo, et non Wave comme le laissaient entendre certaines informations de presse. Le constructeur a officialisé ce nom le 9 septembre et donne rendez-vous le 23 pour découvrir la voiture. Pour le prix et l'autonomie, il faudra encore patienter.
Pixo revient donc dans le catalogue européen, plus de dix ans après la disparition de la petite citadine qui portait ce nom. A l'époque, Nissan avait repris la Suzuki Alto, produite en Inde, pour proposer une voiture simple et bon marché. La nouvelle génération change de partenaire et de motorisation puisqu'elle sera entièrement électrique, avec une base de Renault Twingo. Il ne s'agit pas d'une Wave renommée au dernier moment : ce nom circulait dans la presse, sans avoir été annoncé officiellement par Nissan. Le site français affiche désormais Pixo et propose de s'inscrire pour être prévenu de l'ouverture des commandes, qui n'est donc pas encore lancée.
La recette rappelle celle de la nouvelle Micra, qui reprend la base de la Renault 5 avec une carrosserie propre à Nissan. Cette fois, le constructeur vise le segment inférieur, celui des toutes petites voitures de ville, et rejoint une famille où figure aussi la nouvelle Dacia Spring. La production de la Pixo est annoncée en Europe et son arrivée commerciale est attendue en 2027, sans calendrier français détaillé pour le moment. Côté look, Nissan se contente d'un graphisme en pixels qui suggère les traits de la face avant.
La Twingo permet quand même de situer ce qui se prépare : Renault l'a lancée avec un moteur de 82 chevaux, une batterie de 27,5 kWh et jusqu'à 263 km d'autonomie sur le cycle d'homologation WLTP. La version Evolution a été annoncée à 19 490 euros avant aides, un repère assez parlant pour cette future Nissan. Une configuration proche paraît logique vu leur parenté, mais ni cette autonomie ni ce prix ne sont encore confirmés pour la Pixo. Le niveau d'équipement et les possibilités de recharge devront aussi être précisés avant de pouvoir comparer les deux voitures autrement que sur leur apparence.
Une petite électrique de plus dans les concessions Nissan, c'est appréciable pour ceux qui trouvent les modèles actuels trop chers ou trop gros. Le partage avec Renault peut aider à contenir la facture, mais il faudra que cela se voie sur le tarif final. Entre une Twingo, une Spring et une Pixo proches techniquement, le prix et l'équipement pèseront quand même davantage qu'un nom ressorti des archives.
Un nom déjà passé chez Nissan
Pixo revient donc dans le catalogue européen, plus de dix ans après la disparition de la petite citadine qui portait ce nom. A l'époque, Nissan avait repris la Suzuki Alto, produite en Inde, pour proposer une voiture simple et bon marché. La nouvelle génération change de partenaire et de motorisation puisqu'elle sera entièrement électrique, avec une base de Renault Twingo. Il ne s'agit pas d'une Wave renommée au dernier moment : ce nom circulait dans la presse, sans avoir été annoncé officiellement par Nissan. Le site français affiche désormais Pixo et propose de s'inscrire pour être prévenu de l'ouverture des commandes, qui n'est donc pas encore lancée.
Encore une cousine pour la Twingo
La recette rappelle celle de la nouvelle Micra, qui reprend la base de la Renault 5 avec une carrosserie propre à Nissan. Cette fois, le constructeur vise le segment inférieur, celui des toutes petites voitures de ville, et rejoint une famille où figure aussi la nouvelle Dacia Spring. La production de la Pixo est annoncée en Europe et son arrivée commerciale est attendue en 2027, sans calendrier français détaillé pour le moment. Côté look, Nissan se contente d'un graphisme en pixels qui suggère les traits de la face avant.
Les chiffres de la Renault donnent une idée
La Twingo permet quand même de situer ce qui se prépare : Renault l'a lancée avec un moteur de 82 chevaux, une batterie de 27,5 kWh et jusqu'à 263 km d'autonomie sur le cycle d'homologation WLTP. La version Evolution a été annoncée à 19 490 euros avant aides, un repère assez parlant pour cette future Nissan. Une configuration proche paraît logique vu leur parenté, mais ni cette autonomie ni ce prix ne sont encore confirmés pour la Pixo. Le niveau d'équipement et les possibilités de recharge devront aussi être précisés avant de pouvoir comparer les deux voitures autrement que sur leur apparence.
On en dit quoi ?
Une petite électrique de plus dans les concessions Nissan, c'est appréciable pour ceux qui trouvent les modèles actuels trop chers ou trop gros. Le partage avec Renault peut aider à contenir la facture, mais il faudra que cela se voie sur le tarif final. Entre une Twingo, une Spring et une Pixo proches techniquement, le prix et l'équipement pèseront quand même davantage qu'un nom ressorti des archives.