La Ferrari Luce de Jony Ive déjà tunée
Par Vincent Lautier - Publié le
La Ferrari Luce a déjà droit à une version modifiée par Vossen Wheels. Jantes presque pleines, carrosserie abaissée et gros aileron : le spécialiste américain lui donne une allure beaucoup plus agressive. Attention, il s'agit de rendus numériques, pas d'une voiture préparée que vous pouvez commander en l'état.
Vossen a choisi ses G2-13T pour transformer la Ferrari Luce. Ces jantes en deux parties présentent un dessin inspiré des disques aérodynamiques utilisés en compétition, avec une finition argentée qui attire immédiatement le regard. La gamme existe dans des diamètres allant de 18 à 22 pouces, mais la dimension exacte retenue sur ces images n'est pas précisée. Mieux vaut donc éviter de transformer une impression visuelle en fiche technique.
Le résultat change beaucoup la présence de la voiture. Les roues occupent presque tout l'espace disponible sous les ailes, et la garde au sol descend à un niveau qui semble assez peu compatible avec un trajet ordinaire. Sur une image, on peut évidemment rapprocher la carrosserie du bitume autant qu'on veut. Le premier ralentisseur serait déjà une autre épreuve.
Les modifications ne se limitent pas aux jantes : Vossen ajoute une lame sous le bouclier avant, prolonge les bas de caisse et redessine le diffuseur arrière. Un aileron fixe termine l'ensemble. Ces éléments donnent à la Luce un aspect plus sportif, mais aucun chiffre ne permet de leur attribuer un gain d'appui ou de performances. Une étude de style ne passe pas automatiquement par les essais nécessaires à une préparation routière.
Le contraste est assez amusant avec le travail de Jony Ive, l'ancien patron du design d'Apple, et de son studio LoveFrom sur cette première Ferrari électrique. L'habitacle de la Luce avait beaucoup fait parler pour ses commandes physiques et son soin apporté aux matériaux. Ici, Vossen intervient sur l'extérieur, avec des accessoires très démonstratifs qui changent la façon dont on perçoit la silhouette sans refaire toute la voiture.
Un jeu de G2-13T est estimé autour de 8 000 euros dans la presse automobile française. Ce montant ne correspond pas à un tarif officiel pour une Luce entièrement transformée : il faudrait encore compter les pièces de carrosserie, le montage et le travail sur la suspension. Aucune commercialisation française de cet ensemble complet n'est annoncée dans les informations consultées.
Les débats sur le design extérieur de la Luce avaient commencé bien avant cette proposition. Vossen montre une possibilité de personnalisation, avec les libertés du dessin numérique, sans annoncer une nouvelle version Ferrari ni une modification de sa motorisation.
Les jantes lui vont assez bien, je trouve, même si l'aileron et la voiture collée au sol en font beaucoup. Mais du coup j'aimerais bien voir ça en vrai maintenant !
Des roues très visibles
Vossen a choisi ses G2-13T pour transformer la Ferrari Luce. Ces jantes en deux parties présentent un dessin inspiré des disques aérodynamiques utilisés en compétition, avec une finition argentée qui attire immédiatement le regard. La gamme existe dans des diamètres allant de 18 à 22 pouces, mais la dimension exacte retenue sur ces images n'est pas précisée. Mieux vaut donc éviter de transformer une impression visuelle en fiche technique.
Le résultat change beaucoup la présence de la voiture. Les roues occupent presque tout l'espace disponible sous les ailes, et la garde au sol descend à un niveau qui semble assez peu compatible avec un trajet ordinaire. Sur une image, on peut évidemment rapprocher la carrosserie du bitume autant qu'on veut. Le premier ralentisseur serait déjà une autre épreuve.
Un aileron en plus
Les modifications ne se limitent pas aux jantes : Vossen ajoute une lame sous le bouclier avant, prolonge les bas de caisse et redessine le diffuseur arrière. Un aileron fixe termine l'ensemble. Ces éléments donnent à la Luce un aspect plus sportif, mais aucun chiffre ne permet de leur attribuer un gain d'appui ou de performances. Une étude de style ne passe pas automatiquement par les essais nécessaires à une préparation routière.
Le contraste est assez amusant avec le travail de Jony Ive, l'ancien patron du design d'Apple, et de son studio LoveFrom sur cette première Ferrari électrique. L'habitacle de la Luce avait beaucoup fait parler pour ses commandes physiques et son soin apporté aux matériaux. Ici, Vossen intervient sur l'extérieur, avec des accessoires très démonstratifs qui changent la façon dont on perçoit la silhouette sans refaire toute la voiture.
Pas encore de kit
Un jeu de G2-13T est estimé autour de 8 000 euros dans la presse automobile française. Ce montant ne correspond pas à un tarif officiel pour une Luce entièrement transformée : il faudrait encore compter les pièces de carrosserie, le montage et le travail sur la suspension. Aucune commercialisation française de cet ensemble complet n'est annoncée dans les informations consultées.
Les débats sur le design extérieur de la Luce avaient commencé bien avant cette proposition. Vossen montre une possibilité de personnalisation, avec les libertés du dessin numérique, sans annoncer une nouvelle version Ferrari ni une modification de sa motorisation.
On en dit quoi ?
Les jantes lui vont assez bien, je trouve, même si l'aileron et la voiture collée au sol en font beaucoup. Mais du coup j'aimerais bien voir ça en vrai maintenant !