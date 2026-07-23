Tesla n'a jamais livré autant de voitures, et pourtant...

On en dit quoi ?



C'est un grand écart assez étonnant, avec une entreprise qui vend plus de voitures que jamais et une rentabilité qui se réduit à presque rien. Musk continue de parier gros sur l'IA, les robots et la conduite autonome, en pariant que ces milliards engloutis feront la Tesla de demain plutôt que la marque auto d'aujourd'hui. Les investisseurs, eux, aimeraient bien voir la couleur de ce retour sur investissement avant de patienter encore. Pour l'instant, Tesla vend des voitures pour financer un pari qui s'éloigne un peu de l'automobile.