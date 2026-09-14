ChatGPT, Claude, Grok et désormais Copilot tous les chatbots IA disponible sur CarPlay

QU’EN PENSER ?



CarPlay est en train de devenir une véritable plateforme pour les assistants IA. L’arrivée de Copilot porte désormais à six le nombre de grands chatbots tiers accessibles depuis la voiture, auxquels s’ajoute Siri AI avec iOS 27.



L’intérêt est évident : demander une information, résumer un sujet ou poursuivre une conversation commencée sur l’iPhone sans avoir à manipuler son smartphone. Cette multiplication des assistants pose toutefois aussi la question de leur réelle utilité au volant. Entre Siri AI, ChatGPT, Claude, Copilot ou encore Perplexity, le problème pourrait bientôt être moins de trouver un assistant que de choisir lequel utiliser.