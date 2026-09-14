ChatGPT, Claude, Grok et désormais Copilot tous les chatbots IA disponible sur CarPlay
Par Laurence - Publié le
CarPlay devient progressivement un nouveau terrain de jeu pour les assistants IA. Microsoft vient d’ajouter la compatibilité avec Copilot, qui rejoint ChatGPT, Claude, Perplexity, Grok et Meta AI. Avec l’arrivée de Siri AI dans iOS 27, le choix devient particulièrement large. Un grand nom manque toutefois encore à l’appel : Gemini de Google...
Microsoft vient d’ajouter la prise en charge de CarPlay à son application Copilot pour iPhone. Comme pour les autres applications conversationnelles compatibles, l’interface est pensée avant tout pour une utilisation vocale afin de limiter les interactions avec l’écran pendant la conduite.
Copilot permet ainsi de retrouver dans la voiture l’historique des conversations initiées sur l’iPhone, y compris celles qui ont commencé sous forme de texte. Il devient ensuite possible d’interroger l’IA directement depuis CarPlay et de poursuivre la discussion à la voix.
Cette intégration nécessite au minimum iOS 26.4, version à partir de laquelle Apple autorise les applications conversationnelles dans CarPlay. Dans le cas de Copilot, l’accès depuis la voiture semble par ailleurs nécessiter un abonnement.
Microsoft rejoint un catalogue qui commence à être particulièrement fourni. ChatGPT d’OpenAI, Claude d’Anthropic, Perplexity, Grok de SpaceXAI et Meta AI disposent désormais tous d’une présence dans CarPlay.
À cette liste viendra s’ajouter (enfin) Siri AI dès lundi, avec la sortie officielle d’iOS 27. Le nouvel assistant d’Apple disposera de sa propre application dans CarPlay, même s’il restera dans un premier temps proposé en bêta et sera déployé progressivement auprès des utilisateurs.
Pour Apple, cette ouverture marque une évolution assez importante de CarPlay. Siri n’est désormais plus la seule porte d’entrée vers une interface conversationnelle dans la voiture. L’utilisateur peut choisir son assistant en fonction de ses habitudes et des services qu’il utilise déjà sur son iPhone.
Un absent devient donc particulièrement visible : Gemini. L’assistant de Google est désormais le dernier des principaux chatbots IA à ne pas proposer d’intégration CarPlay.
La situation est d’autant plus étonnante que Google dispose d’une longue expérience dans l’automobile avec Android Auto et Android Automotive. Gemini prend d’ailleurs progressivement la place de Google Assistant dans l’écosystème du groupe.
Son absence de CarPlay pourrait cependant n’être que temporaire (peut-être que son rôle important dans le développement de Siri AI n’y est pas totalement étranger…). L’ouverture d’Apple aux applications conversationnelles offre désormais le cadre nécessaire à son intégration, à condition que Google décide de l’exploiter.
CarPlay est en train de devenir une véritable plateforme pour les assistants IA. L’arrivée de Copilot porte désormais à six le nombre de grands chatbots tiers accessibles depuis la voiture, auxquels s’ajoute Siri AI avec iOS 27.
L’intérêt est évident : demander une information, résumer un sujet ou poursuivre une conversation commencée sur l’iPhone sans avoir à manipuler son smartphone. Cette multiplication des assistants pose toutefois aussi la question de leur réelle utilité au volant. Entre Siri AI, ChatGPT, Claude, Copilot ou encore Perplexity, le problème pourrait bientôt être moins de trouver un assistant que de choisir lequel utiliser.
MICROSOFT COPILOT ARRIVE DANS CARPLAY
Microsoft vient d’ajouter la prise en charge de CarPlay à son application Copilot pour iPhone. Comme pour les autres applications conversationnelles compatibles, l’interface est pensée avant tout pour une utilisation vocale afin de limiter les interactions avec l’écran pendant la conduite.
Copilot permet ainsi de retrouver dans la voiture l’historique des conversations initiées sur l’iPhone, y compris celles qui ont commencé sous forme de texte. Il devient ensuite possible d’interroger l’IA directement depuis CarPlay et de poursuivre la discussion à la voix.
Cette intégration nécessite au minimum iOS 26.4, version à partir de laquelle Apple autorise les applications conversationnelles dans CarPlay. Dans le cas de Copilot, l’accès depuis la voiture semble par ailleurs nécessiter un abonnement.
SIX GRANDS CHATBOTS DÉJÀ DISPONIBLES
Microsoft rejoint un catalogue qui commence à être particulièrement fourni. ChatGPT d’OpenAI, Claude d’Anthropic, Perplexity, Grok de SpaceXAI et Meta AI disposent désormais tous d’une présence dans CarPlay.
À cette liste viendra s’ajouter (enfin) Siri AI dès lundi, avec la sortie officielle d’iOS 27. Le nouvel assistant d’Apple disposera de sa propre application dans CarPlay, même s’il restera dans un premier temps proposé en bêta et sera déployé progressivement auprès des utilisateurs.
Pour Apple, cette ouverture marque une évolution assez importante de CarPlay. Siri n’est désormais plus la seule porte d’entrée vers une interface conversationnelle dans la voiture. L’utilisateur peut choisir son assistant en fonction de ses habitudes et des services qu’il utilise déjà sur son iPhone.
ET GEMINI ?
Un absent devient donc particulièrement visible : Gemini. L’assistant de Google est désormais le dernier des principaux chatbots IA à ne pas proposer d’intégration CarPlay.
La situation est d’autant plus étonnante que Google dispose d’une longue expérience dans l’automobile avec Android Auto et Android Automotive. Gemini prend d’ailleurs progressivement la place de Google Assistant dans l’écosystème du groupe.
Son absence de CarPlay pourrait cependant n’être que temporaire (peut-être que son rôle important dans le développement de Siri AI n’y est pas totalement étranger…). L’ouverture d’Apple aux applications conversationnelles offre désormais le cadre nécessaire à son intégration, à condition que Google décide de l’exploiter.
Toutes les nouveautés de CarPlay dans iOS 27
QU’EN PENSER ?
CarPlay est en train de devenir une véritable plateforme pour les assistants IA. L’arrivée de Copilot porte désormais à six le nombre de grands chatbots tiers accessibles depuis la voiture, auxquels s’ajoute Siri AI avec iOS 27.
L’intérêt est évident : demander une information, résumer un sujet ou poursuivre une conversation commencée sur l’iPhone sans avoir à manipuler son smartphone. Cette multiplication des assistants pose toutefois aussi la question de leur réelle utilité au volant. Entre Siri AI, ChatGPT, Claude, Copilot ou encore Perplexity, le problème pourrait bientôt être moins de trouver un assistant que de choisir lequel utiliser.