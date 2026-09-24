Genesis n'a que 2 magasins en France, alors la marque vous reçoit en visio
Par Vincent Lautier - Publié le
Genesis s'associe à Meetdeal et lance un showroom en ligne : un conseiller dédié vous présente ses modèles électriques en visio, depuis votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur. La marque premium de Hyundai, arrivée en France en février, ne compte pour le moment que deux adresses physiques, à Paris et à Lille.
Tout se passe depuis le site de Genesis France. Vous choisissez une date et un créneau, et un conseiller vous retrouve en visio pour une présentation du GV60 ou de l'Electrified GV70, les deux seuls modèles proposés dans ce format pour le moment. Le décor reprend les codes des showrooms de la marque, et le conseiller fait le tour du véhicule avec vous, design, habitacle, technologies embarquées, en répondant à vos questions en direct. Genesis parle d'un
La gamme française est entièrement électrique, avec le GV60, sa version musclée GV60 Magma, l'Electrified GV70 et la berline Electrified G80, et elle démarre à 519 euros par mois sans apport pour le GV60. Le réseau, lui, doit grimper à 25 points de vente d'ici 2028, ce qui laisse pour l'instant la quasi-totalité du territoire sans la moindre vitrine Genesis. Du coup, ce rendez-vous à distance devient la seule façon de voir une Genesis sans faire des kilomètres pour un sacré paquet de gens. Genesis le dit d'ailleurs sans détour, ce format existe pour les clients que ses deux studios ne verront jamais passer.
Genesis justifie ce lancement par
Cette visio ne remplacera jamais un essai sur route, et Genesis le sait très bien puisque le conseiller peut justement vous rediriger vers une concession pour la suite. Mais pour une marque qui n'a que deux adresses dans tout le pays, le calcul est assez logique : mieux vaut un rendez-vous à distance bien mené que pas de rendez-vous du tout. On aurait quand même aimé que les quatre modèles de la gamme soient proposés dans ce format, et pas seulement deux. En attendant les 25 points de vente prévus pour 2028, c'est de toute façon la manière la plus simple de découvrir une Genesis sans habiter à Paris ou à Lille.
Mais comment ça marche ?
Tout se passe depuis le site de Genesis France. Vous choisissez une date et un créneau, et un conseiller vous retrouve en visio pour une présentation du GV60 ou de l'Electrified GV70, les deux seuls modèles proposés dans ce format pour le moment. Le décor reprend les codes des showrooms de la marque, et le conseiller fait le tour du véhicule avec vous, design, habitacle, technologies embarquées, en répondant à vos questions en direct. Genesis parle d'un
espace immersif, ce qui est quand même un grand mot pour une visio bien préparée. Si l'échange vous convainc, vous êtes ensuite redirigé vers une concession pour un essai ou pour finaliser l'achat.
Un réseau encore minuscule
La gamme française est entièrement électrique, avec le GV60, sa version musclée GV60 Magma, l'Electrified GV70 et la berline Electrified G80, et elle démarre à 519 euros par mois sans apport pour le GV60. Le réseau, lui, doit grimper à 25 points de vente d'ici 2028, ce qui laisse pour l'instant la quasi-totalité du territoire sans la moindre vitrine Genesis. Du coup, ce rendez-vous à distance devient la seule façon de voir une Genesis sans faire des kilomètres pour un sacré paquet de gens. Genesis le dit d'ailleurs sans détour, ce format existe pour les clients que ses deux studios ne verront jamais passer.
Le luxe sans les murs
Genesis justifie ce lancement par
Son-Nim, une tradition d'hospitalité coréenne selon laquelle chaque client doit être accueilli comme un invité d'honneur, et assure que ce niveau d'attention ne change pas derrière un écran. Charles Fuster, le directeur de la marque en France, explique que la première rencontre avec Genesis doit pouvoir se faire
sans compromis, peu importe où se trouve le client. La marque a vendu plus de 1,5 million de voitures depuis sa création à Séoul en 2015, mais elle part de zéro en France, avec une notoriété encore très faible face à Mercedes ou BMW, et ce genre de service personnalisé est l'un des rares moyens qu'elle a de se faire connaître en attendant l'ouverture de ses prochaines concessions.
On en dit quoi ?
Cette visio ne remplacera jamais un essai sur route, et Genesis le sait très bien puisque le conseiller peut justement vous rediriger vers une concession pour la suite. Mais pour une marque qui n'a que deux adresses dans tout le pays, le calcul est assez logique : mieux vaut un rendez-vous à distance bien mené que pas de rendez-vous du tout. On aurait quand même aimé que les quatre modèles de la gamme soient proposés dans ce format, et pas seulement deux. En attendant les 25 points de vente prévus pour 2028, c'est de toute façon la manière la plus simple de découvrir une Genesis sans habiter à Paris ou à Lille.