Genesis n'a que 2 magasins en France, alors la marque vous reçoit en visio

On en dit quoi ?



Cette visio ne remplacera jamais un essai sur route, et Genesis le sait très bien puisque le conseiller peut justement vous rediriger vers une concession pour la suite. Mais pour une marque qui n'a que deux adresses dans tout le pays, le calcul est assez logique : mieux vaut un rendez-vous à distance bien mené que pas de rendez-vous du tout. On aurait quand même aimé que les quatre modèles de la gamme soient proposés dans ce format, et pas seulement deux. En attendant les 25 points de vente prévus pour 2028, c'est de toute façon la manière la plus simple de découvrir une Genesis sans habiter à Paris ou à Lille.