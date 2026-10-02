Tesla : fuir un Superchargeur branché devient possible en cas d'urgence

On en dit quoi ?



C'est quand même triste qu'il ait fallu trois morts et sept blessés pour que Tesla retire un verrou logiciel que ses propres clients signalaient depuis des années. Le verrou se comprenait, remarquez, puisqu'un câble arraché en pleine charge peut faire de gros dégâts électriques. Sauf que ce raisonnement ne pèse plus rien quand quelqu'un ouvre le feu à côté de votre voiture. Par chez nous, Dieu merci, on ne se fait pas tirer dessus sur les aires de recharge, mais un incendie ou une agression peuvent arriver n'importe où, et on aimerait bien la même mise à jour en Europe sans attendre que l'actualité force la main du constructeur.