Tesla : fuir un Superchargeur branché devient possible en cas d'urgence
Par Vincent Lautier - Publié le
Tesla déploie Emergency Drive Away, une fonction qui permet de passer en Drive et de partir alors que la voiture est encore branchée à un Superchargeur. Jusqu'ici, impossible de bouger avec un câble connecté. Ce déblocage arrive deux mois après une fusillade mortelle sur le parking d'une station de recharge de Twin Falls, dans l'Idaho.
La fonction débarque avec la mise à jour 2026.38.3, diffusée à distance, sans la moindre modification des bornes. En cas de danger, vous gardez le pied sur le frein, vous passez en Drive, et un message Emergency Drive Away s'affiche sur l'écran central. Une pression sur Activate, et la voiture s'en va, câble toujours accroché au port de charge. Tesla prévient que
Le 1er août dernier, un homme de 24 ans a ouvert le feu sur un parking partagé entre un restaurant In-N-Out et une station Tesla de Twin Falls, dans l'Idaho. Trois personnes ont été tuées, sept autres blessées, et une vidéo montrait le tireur viser une voiture en pleine charge. Parmi les morts, un conducteur de 66 ans qui se trouvait sur la station. Une Tesla branchée refusait alors tout bonnement de passer en Drive. Avant d'espérer bouger, il fallait stopper la charge, déverrouiller le câble, le sortir du port, des gestes qui durent une éternité quand des coups de feu claquent à quelques mètres. Les propriétaires ont réclamé un vrai mode d'évacuation dans la foulée, et Tesla a mis deux mois à l'écrire.
Rouler avec le câble accroché va forcément abîmer le port de charge, et la borne y laissera aussi des plumes. Tesla préfère visiblement payer des réparations plutôt que de lire un nouveau fait divers. Le besoin ne datait pas d'hier d'ailleurs, puisqu'un adaptateur tiers baptisé EVject vendait déjà la possibilité de s'arracher d'une borne en urgence, et que le constructeur lui était tombé dessus en 2024 pour des histoires de surchauffe. Cette fois la fonction est maison et gratuite. Par contre, pour l'Europe, rien du tout pour le moment : les Superchargeurs américains sont les seuls servis pour le moment.
C'est quand même triste qu'il ait fallu trois morts et sept blessés pour que Tesla retire un verrou logiciel que ses propres clients signalaient depuis des années. Le verrou se comprenait, remarquez, puisqu'un câble arraché en pleine charge peut faire de gros dégâts électriques. Sauf que ce raisonnement ne pèse plus rien quand quelqu'un ouvre le feu à côté de votre voiture. Par chez nous, Dieu merci, on ne se fait pas tirer dessus sur les aires de recharge, mais un incendie ou une agression peuvent arriver n'importe où, et on aimerait bien la même mise à jour en Europe sans attendre que l'actualité force la main du constructeur.
Mais comment ça marche ?
La fonction débarque avec la mise à jour 2026.38.3, diffusée à distance, sans la moindre modification des bornes. En cas de danger, vous gardez le pied sur le frein, vous passez en Drive, et un message Emergency Drive Away s'affiche sur l'écran central. Une pression sur Activate, et la voiture s'en va, câble toujours accroché au port de charge. Tesla prévient que
rouler avec le câble connecté endommagera votre véhicule et le Superchargeur, et ajoute que de courts enregistrements des caméras seront transmis à ses équipes, histoire de dissuader ceux qui voudraient s'amuser avec. Seules les Model S et Model X d'avant 2021 n'y ont pas droit.
Le drame de Twin Falls
Le 1er août dernier, un homme de 24 ans a ouvert le feu sur un parking partagé entre un restaurant In-N-Out et une station Tesla de Twin Falls, dans l'Idaho. Trois personnes ont été tuées, sept autres blessées, et une vidéo montrait le tireur viser une voiture en pleine charge. Parmi les morts, un conducteur de 66 ans qui se trouvait sur la station. Une Tesla branchée refusait alors tout bonnement de passer en Drive. Avant d'espérer bouger, il fallait stopper la charge, déverrouiller le câble, le sortir du port, des gestes qui durent une éternité quand des coups de feu claquent à quelques mètres. Les propriétaires ont réclamé un vrai mode d'évacuation dans la foulée, et Tesla a mis deux mois à l'écrire.
Et tant pis pour la casse
Rouler avec le câble accroché va forcément abîmer le port de charge, et la borne y laissera aussi des plumes. Tesla préfère visiblement payer des réparations plutôt que de lire un nouveau fait divers. Le besoin ne datait pas d'hier d'ailleurs, puisqu'un adaptateur tiers baptisé EVject vendait déjà la possibilité de s'arracher d'une borne en urgence, et que le constructeur lui était tombé dessus en 2024 pour des histoires de surchauffe. Cette fois la fonction est maison et gratuite. Par contre, pour l'Europe, rien du tout pour le moment : les Superchargeurs américains sont les seuls servis pour le moment.
On en dit quoi ?
C'est quand même triste qu'il ait fallu trois morts et sept blessés pour que Tesla retire un verrou logiciel que ses propres clients signalaient depuis des années. Le verrou se comprenait, remarquez, puisqu'un câble arraché en pleine charge peut faire de gros dégâts électriques. Sauf que ce raisonnement ne pèse plus rien quand quelqu'un ouvre le feu à côté de votre voiture. Par chez nous, Dieu merci, on ne se fait pas tirer dessus sur les aires de recharge, mais un incendie ou une agression peuvent arriver n'importe où, et on aimerait bien la même mise à jour en Europe sans attendre que l'actualité force la main du constructeur.