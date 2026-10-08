Tesla roule sous la neige en FSD, mais l'Europe attend décembre pour voter

On en dit quoi ?



La vidéo est belle, et un FSD qui avale des lacets enneigés a de quoi impressionner. Mais une campagne de com' ne remplace pas une homologation, et présenter la bureaucratie européenne en méchant de série alors que les propres chiffres de Tesla font débat, c'est quand même un peu facile. En France, rien n'est autorisé, et rien ne le sera avant le vote de décembre au mieux. D'ici là, l'hiver sera déjà bien installé. Maintenant on va être clair, même si les chiffres sont difficiles à vérifier en l'état, on a quand même peu de doutes qu'au final, ils iront dans le sens de Tesla.