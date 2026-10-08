Tesla roule sous la neige en FSD, mais l'Europe attend décembre pour voter
Par Vincent Lautier - Publié le
Winter is coming: Tesla a publié sur X une vidéo de quatre minutes où son FSD Supervised enchaîne les virages enneigés, référence à Game of Thrones comprise. L'objectif est clair, convaincre Bruxelles d'autoriser la conduite supervisée dans toute l'UE. Sauf que le comité technique européen n'a rien voté le 6 octobre, et la prochaine occasion n'arrive qu'en décembre.
Quatre minutes sous la neige
Le clip publié le 7 octobre par le compte Tesla Europe montre une voiture qui négocie seule des routes de montagne couvertes de neige, mention
Full Self-Driving (Supervised) Engagedaffichée à l'écran, avec un second extrait tourné en Suisse. Plus de 700 000 vues en une journée. Le message est clair, le système serait prêt pour l'hiver européen, et Tesla rappelle au passage que plus de 70 000 clients l'utilisent déjà sur le continent, pour plus d'un million de kilomètres parcourus chaque jour.
Mais où en est l'Europe ?
Huit pays ont donné leur feu vert. Les Pays-Bas ont homologué le système en avril via leur autorité RDW, puis la Belgique, le Danemark, l'Estonie, la Lituanie, la Slovénie et la Tchéquie ont suivi, et la Croatie a complété la liste fin septembre. Pour étendre cette autorisation aux 27, il faut un vote du comité technique des véhicules à moteur, avec une majorité de 15 États représentant 65 % de la population. Mais l'ordre du jour du 6 octobre ne prévoyait que 25 minutes de discussion, sans aucun vote. La prochaine réunion est en décembre. L'Allemagne, qui discute avec Tesla depuis septembre, se dit d'ailleurs favorable à une approbation européenne rapide.
Des chiffres qui font débat
Tesla répète que 53 morts par jour sur les routes européennes seraient
largement évitablesavec sa technologie, sur la base des quelque 19 400 décès recensés dans l'UE en 2025. Elon Musk avait répondu en juillet au ministre français des Transports Philippe Tabarot, opposé au déploiement, que chaque retard coûtait des vies.
Le problème, c'est que sept chercheurs en sécurité routière interrogés par Reuters estiment que l'étude transmise par Tesla aux régulateurs ne démontre pas de manière évidente que le FSD évite des accidents mortels. Quant au chiffre de 4,1 fois moins d'accidents qu'en conduite manuelle, il sort des données du constructeur, et n'a pas été vérifié de façon indépendante.
On en dit quoi ?
La vidéo est belle, et un FSD qui avale des lacets enneigés a de quoi impressionner. Mais une campagne de com' ne remplace pas une homologation, et présenter la bureaucratie européenne en méchant de série alors que les propres chiffres de Tesla font débat, c'est quand même un peu facile. En France, rien n'est autorisé, et rien ne le sera avant le vote de décembre au mieux. D'ici là, l'hiver sera déjà bien installé. Maintenant on va être clair, même si les chiffres sont difficiles à vérifier en l'état, on a quand même peu de doutes qu'au final, ils iront dans le sens de Tesla.