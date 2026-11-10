Cybertruck : Tesla arrête la production et remboursera des milliers d'acomptes

On en dit quoi ?



Enterrer un véhicule en expliquant qu'il se vend trop bien, il fallait oser. La pirouette est étonnante, l'échec commercial se transforme en victime de son succès, mais les clients qui patientaient depuis des années apprécieront moyennement le virement reçu à la place de leur pick-up. Par chez nous, la question ne s'est de toute façon jamais posée, le Cybertruck n'a jamais été vendu en France et son poids impose un permis poids lourd léger. Le pick-up le plus clivant de la décennie restera donc une curiosité américaine.