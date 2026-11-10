Cybertruck : Tesla arrête la production et remboursera des milliers d'acomptes
Par Vincent Lautier - Publié le
Elon Musk l'a confirmé sur X : la chaîne du Cybertruck fermera à la Gigafactory Texas vers le milieu de 2027. Tesla promet de fabriquer un maximum d'exemplaires d'ici là, mais de nombreux clients seront remboursés de leur acompte. La justification officielle a de quoi surprendre, puisqu'il y aurait trop de commandes pour les capacités de production.
L'annonce est tombée dans un message où Musk expliquait que la production du pick-up s'arrêterait à Austin autour de la mi-2027 pour faire de la place au Cybercab, le robotaxi à deux places assemblé sur le même site depuis avril et qui transporte déjà des passagers dans certains quartiers de la ville. Trois jours plus tard, un second message a complété le tableau. Le carnet de commandes dépasserait les capacités de l'usine, Tesla va donc ajouter un créneau de production pour honorer un maximum de clients dans les huit mois qui restent, et rembourser l'acompte des nombreux autres qui ne seront jamais livrés. Le Cybertruck devient du coup le troisième modèle sacrifié par la marque en 2026, après les Model S et Model X.
Musk parle d'une demande supérieure à l'offre. Les chiffres racontent l'inverse. Le pick-up s'est vendu à environ 39 000 exemplaires en 2024, puis à peine plus de 20 000 en 2025, une chute de moitié, pour un total estimé autour de 70 000 unités en trois ans de carrière. Le patron de Tesla visait 250 000 ventes par an et revendiquait plus d'un million de réservations au moment de la présentation. L'usine texane peut pourtant sortir plus de 125 000 véhicules par an, elle n'a donc jamais tourné au tiers de ses capacités. SpaceX et les autres sociétés du milliardaire pesaient même près d'un cinquième des immatriculations fin 2025.
En 2019, Musk promettait un pick-up à 39 900 dollars. Les premières livraisons se sont finalement faites à 60 990 dollars fin 2023, et la version la moins chère s'affiche aujourd'hui à 92 490 dollars après les hausses à répétition de cette année. Il a aussi fallu rappeler 46 000 exemplaires en 2025, la faute à des panneaux de carrosserie qui se décollaient en roulant, avant d'annuler en octobre les réservations australiennes et néo-zélandaises. Musk jure que le pick-up gagnait de l'argent. Son arrêt ne serait qu'un arbitrage industriel au profit du Cybercab, et Tesla gardera les pièces détachées comme le service après-vente.
Enterrer un véhicule en expliquant qu'il se vend trop bien, il fallait oser. La pirouette est étonnante, l'échec commercial se transforme en victime de son succès, mais les clients qui patientaient depuis des années apprécieront moyennement le virement reçu à la place de leur pick-up. Par chez nous, la question ne s'est de toute façon jamais posée, le Cybertruck n'a jamais été vendu en France et son poids impose un permis poids lourd léger. Le pick-up le plus clivant de la décennie restera donc une curiosité américaine.
Place au Cybercab
L'annonce est tombée dans un message où Musk expliquait que la production du pick-up s'arrêterait à Austin autour de la mi-2027 pour faire de la place au Cybercab, le robotaxi à deux places assemblé sur le même site depuis avril et qui transporte déjà des passagers dans certains quartiers de la ville. Trois jours plus tard, un second message a complété le tableau. Le carnet de commandes dépasserait les capacités de l'usine, Tesla va donc ajouter un créneau de production pour honorer un maximum de clients dans les huit mois qui restent, et rembourser l'acompte des nombreux autres qui ne seront jamais livrés. Le Cybertruck devient du coup le troisième modèle sacrifié par la marque en 2026, après les Model S et Model X.
Trop de demande, vraiment ?
Musk parle d'une demande supérieure à l'offre. Les chiffres racontent l'inverse. Le pick-up s'est vendu à environ 39 000 exemplaires en 2024, puis à peine plus de 20 000 en 2025, une chute de moitié, pour un total estimé autour de 70 000 unités en trois ans de carrière. Le patron de Tesla visait 250 000 ventes par an et revendiquait plus d'un million de réservations au moment de la présentation. L'usine texane peut pourtant sortir plus de 125 000 véhicules par an, elle n'a donc jamais tourné au tiers de ses capacités. SpaceX et les autres sociétés du milliardaire pesaient même près d'un cinquième des immatriculations fin 2025.
Et le prix, lui, a plus que doublé
En 2019, Musk promettait un pick-up à 39 900 dollars. Les premières livraisons se sont finalement faites à 60 990 dollars fin 2023, et la version la moins chère s'affiche aujourd'hui à 92 490 dollars après les hausses à répétition de cette année. Il a aussi fallu rappeler 46 000 exemplaires en 2025, la faute à des panneaux de carrosserie qui se décollaient en roulant, avant d'annuler en octobre les réservations australiennes et néo-zélandaises. Musk jure que le pick-up gagnait de l'argent. Son arrêt ne serait qu'un arbitrage industriel au profit du Cybercab, et Tesla gardera les pièces détachées comme le service après-vente.
On en dit quoi ?
Enterrer un véhicule en expliquant qu'il se vend trop bien, il fallait oser. La pirouette est étonnante, l'échec commercial se transforme en victime de son succès, mais les clients qui patientaient depuis des années apprécieront moyennement le virement reçu à la place de leur pick-up. Par chez nous, la question ne s'est de toute façon jamais posée, le Cybertruck n'a jamais été vendu en France et son poids impose un permis poids lourd léger. Le pick-up le plus clivant de la décennie restera donc une curiosité américaine.