BYD passe les 500 km/h et rafle le record mondial à Bugatti et Koenigsegg

On en dit quoi ?



Ces 503 km/h sont d'abord une opération de communication, et elle est réussie. BYD, qu'on range volontiers dans la case du constructeur de citadines pas chères, vient planter son drapeau sur un terrain que Bugatti, Koenigsegg et Rimac pensaient leur appartenir. Les puristes retiendront le passage dans un seul sens, et ils n'auront pas tort de le rappeler. Mais le symbole est là : le record absolu de vitesse appartient à une électrique chinoise, et aucun constructeur européen n'a de quoi aller le récupérer.