BYD passe les 500 km/h et rafle le record mondial à Bugatti et Koenigsegg
Par Vincent Lautier - Publié le
Pour la première fois, une voiture de série a dépassé les 500 km/h, et ce n'est ni une Bugatti ni une Koenigsegg. La Yangwang U9 Xtreme, l'hypercar électrique de la marque de luxe de BYD, a été flashée à 503,17 km/h sur une autoroute fermée près d'Abu Dhabi. Un record certifié, signé par un groupe chinois qu'on connaissait surtout pour ses compactes abordables.
Le record est tombé sur une portion fermée de l'autoroute E11, dans le désert d'Al Dhafra, avec le pilote allemand Marc Basseng au volant. La voiture a battu son propre record, les 496,22 km/h établis en septembre 2025 sur l'anneau de Papenburg en Allemagne, là où elle avait déjà détrôné la Bugatti Chiron Super Sport 300+ et ses 490,48 km/h de 2019. Le Guinness World Records lui décerne du coup deux titres, voiture de série la plus rapide et électrique la plus rapide, et la FIA reconnaît la performance. Une nuance quand même : la mesure porte sur un passage dans un seul sens, pas sur la moyenne de deux passages en sens opposés, la méthode classique qui neutralise le vent et la pente.
Pour atteindre une vitesse pareille, la U9 Xtreme aligne 3 019 chevaux, fournis par quatre moteurs électriques capables de tourner à 30 000 tours par minute et alimentés par une batterie LFP de 80 kWh sur une architecture de 1 200 volts, quand nos électriques du quotidien se contentent de 400 ou 800 volts. La carrosserie est entièrement en carbone, portières comprises, et l'ensemble pèse 2 480 kg. Les pneus semi-slicks de 20 pouces ont demandé trois ans de développement sur mesure avec le manufacturier singapourien Giti, et ils ont été changés à chaque passage. Les équipes avaient même balayé la chaussée, parce qu'à 140 mètres par seconde, le moindre gravillon peut faire exploser un pneu.
La U9 Xtreme restera un laboratoire roulant. BYD n'en produira que 30 exemplaires dans le monde, dont un est déjà à l'état d'épave après un crash lors d'essais en Chine (le pilote est sorti indemne). Un exemplaire s'est vendu dans les 2,4 millions d'euros au printemps. Et la suite ne se jouera pas avec cette voiture : Marc Basseng évoque une nouvelle hypercar, sur une autre plateforme, pour aller encore plus vite d'ici quelques mois. En attendant, la technologie redescend vers la gamme normale : selon Stella Li, vice-présidente de BYD, la batterie de la petite Dolphin Surf reprend déjà une partie de celle de la U9 X.
Ces 503 km/h sont d'abord une opération de communication, et elle est réussie. BYD, qu'on range volontiers dans la case du constructeur de citadines pas chères, vient planter son drapeau sur un terrain que Bugatti, Koenigsegg et Rimac pensaient leur appartenir. Les puristes retiendront le passage dans un seul sens, et ils n'auront pas tort de le rappeler. Mais le symbole est là : le record absolu de vitesse appartient à une électrique chinoise, et aucun constructeur européen n'a de quoi aller le récupérer.
Plus rapide que la Bugatti
Le record est tombé sur une portion fermée de l'autoroute E11, dans le désert d'Al Dhafra, avec le pilote allemand Marc Basseng au volant. La voiture a battu son propre record, les 496,22 km/h établis en septembre 2025 sur l'anneau de Papenburg en Allemagne, là où elle avait déjà détrôné la Bugatti Chiron Super Sport 300+ et ses 490,48 km/h de 2019. Le Guinness World Records lui décerne du coup deux titres, voiture de série la plus rapide et électrique la plus rapide, et la FIA reconnaît la performance. Une nuance quand même : la mesure porte sur un passage dans un seul sens, pas sur la moyenne de deux passages en sens opposés, la méthode classique qui neutralise le vent et la pente.
Quatre moteurs et 1 200 volts
Pour atteindre une vitesse pareille, la U9 Xtreme aligne 3 019 chevaux, fournis par quatre moteurs électriques capables de tourner à 30 000 tours par minute et alimentés par une batterie LFP de 80 kWh sur une architecture de 1 200 volts, quand nos électriques du quotidien se contentent de 400 ou 800 volts. La carrosserie est entièrement en carbone, portières comprises, et l'ensemble pèse 2 480 kg. Les pneus semi-slicks de 20 pouces ont demandé trois ans de développement sur mesure avec le manufacturier singapourien Giti, et ils ont été changés à chaque passage. Les équipes avaient même balayé la chaussée, parce qu'à 140 mètres par seconde, le moindre gravillon peut faire exploser un pneu.
30 exemplaires, pas un de plus
La U9 Xtreme restera un laboratoire roulant. BYD n'en produira que 30 exemplaires dans le monde, dont un est déjà à l'état d'épave après un crash lors d'essais en Chine (le pilote est sorti indemne). Un exemplaire s'est vendu dans les 2,4 millions d'euros au printemps. Et la suite ne se jouera pas avec cette voiture : Marc Basseng évoque une nouvelle hypercar, sur une autre plateforme, pour aller encore plus vite d'ici quelques mois. En attendant, la technologie redescend vers la gamme normale : selon Stella Li, vice-présidente de BYD, la batterie de la petite Dolphin Surf reprend déjà une partie de celle de la U9 X.
On en dit quoi ?
Ces 503 km/h sont d'abord une opération de communication, et elle est réussie. BYD, qu'on range volontiers dans la case du constructeur de citadines pas chères, vient planter son drapeau sur un terrain que Bugatti, Koenigsegg et Rimac pensaient leur appartenir. Les puristes retiendront le passage dans un seul sens, et ils n'auront pas tort de le rappeler. Mais le symbole est là : le record absolu de vitesse appartient à une électrique chinoise, et aucun constructeur européen n'a de quoi aller le récupérer.