Cybercab : Tesla investit 3 milliards à Berlin pour un robotaxi encore interdit en Europe
Par Vincent Lautier - Publié le
Tesla a confirmé un investissement supplémentaire de 3 milliards d'euros dans sa gigafactory de Grünheide, près de Berlin, pour y assembler son Cybercab à partir de 2029. Un gros pari sur l'Allemagne, alors que Volkswagen et Mercedes parlent surtout de fermer des usines. Son robotaxi sans volant ni pédales n'a pourtant toujours pas le droit de circuler librement en Europe.
L'annonce est arrivée ce 16 novembre, par communiqué et par un message LinkedIn d'André Thierig, le patron du site. Tesla veut construire à Grünheide un nouveau hall d'assemblage d'environ 536 000 mètres carrés, plus du double des 219 000 mètres carrés actuels, avec l'ambition d'en faire, selon ses propres mots,
Giga Berlin avait ouvert en mars 2022, après deux ans de procédures administratives, avec un Elon Musk venu remettre lui-même les premières Model Y aux clients allemands. Depuis, le site a connu un vote consultatif défavorable des habitants de Grünheide en 2024 sur son extension, des polémiques à répétition sur l'eau et la forêt, puis un gros passage à vide début 2026, quand la presse allemande décrivait une usine tournant à 40 % de ses capacités. La direction conteste ces chiffres et assure que plus de 200 000 véhicules sont sortis des chaînes en 2025. La situation s'est d'ailleurs nettement améliorée depuis, le Model Y est repassé cette année en tête des immatriculations en Europe, et Tesla a relancé en décembre dernier son projet de cellules 4680 avec une capacité visée de 18 GWh par an. L'usine emploie aujourd'hui 12 600 personnes, et plusieurs centaines d'ingénieurs rejoignent déjà les équipes qui planifient le nouveau hall.
Le Cybercab est un biplace totalement dépourvu de volant et de pédales, qui ne fonctionne qu'avec des caméras, sans lidar. Il est assemblé depuis avril à Austin, au Texas, où environ 573 exemplaires circulent déjà en service commercial, jamais de nuit pour le moment. Aux États-Unis, les particuliers peuvent le commander pour 29 990 dollars avec un abonnement obligatoire de 299 dollars par mois, et rien d'officiel n'existe pour l'Europe, et pour cause. La législation européenne interdit l'usage grand public d'un véhicule autonome sans supervision humaine, et l'office allemand d'homologation limite les voitures sans commandes manuelles à des petites séries de 1 500 unités par an pour toute l'Union européenne. Il faudra donc une refonte législative complète d'ici 2029 pour que le Cybercab produit à Berlin puisse rouler sur nos routes, et le ministère allemand des Transports commence tout juste à en discuter. Côté américain, tout n'est pas réglé non plus, les régulateurs fédéraux enquêtent sur la manière dont Tesla a autocertifié un véhicule privé d'équipements normalement obligatoires.
C'est quand même un gros coup de poker. Tesla met en chantier une usine entière pour un robotaxi que le droit européen ne lui permet pas encore de vendre, en pariant que Bruxelles et Berlin auront réécrit les règles d'ici 2029, alors que les calendriers législatifs européens ont rarement la ponctualité d'une chaîne de montage. En face, Grünheide embauche et investit au moment où le reste de l'industrie automobile allemande gèle ses projets et supprime des postes. Dans l'Allemagne de 2026, ça n'est pas rien.
Un chantier géant dès 2027
L'annonce est arrivée ce 16 novembre, par communiqué et par un message LinkedIn d'André Thierig, le patron du site. Tesla veut construire à Grünheide un nouveau hall d'assemblage d'environ 536 000 mètres carrés, plus du double des 219 000 mètres carrés actuels, avec l'ambition d'en faire, selon ses propres mots,
l'usine Tesla la plus avancée technologiquement au monde. Le permis de construire doit être déposé avant la fin de l'année, les travaux démarreraient au premier semestre 2027 et les premiers Cybercab sortiraient des chaînes en 2029. La production du Model Y continue normalement pendant les travaux, et des cellules de batterie fabriquées sur place sont attendues dès 2027. À terme, le site pourrait approcher le million de véhicules par an, contre une capacité installée d'un peu plus de 375 000 aujourd'hui. Tesla prévoit aussi une seconde station d'épuration pour ses eaux industrielles, une réponse directe aux inquiétudes des riverains sur la consommation d'eau du site.
Un parcours déjà compliqué
Giga Berlin avait ouvert en mars 2022, après deux ans de procédures administratives, avec un Elon Musk venu remettre lui-même les premières Model Y aux clients allemands. Depuis, le site a connu un vote consultatif défavorable des habitants de Grünheide en 2024 sur son extension, des polémiques à répétition sur l'eau et la forêt, puis un gros passage à vide début 2026, quand la presse allemande décrivait une usine tournant à 40 % de ses capacités. La direction conteste ces chiffres et assure que plus de 200 000 véhicules sont sortis des chaînes en 2025. La situation s'est d'ailleurs nettement améliorée depuis, le Model Y est repassé cette année en tête des immatriculations en Europe, et Tesla a relancé en décembre dernier son projet de cellules 4680 avec une capacité visée de 18 GWh par an. L'usine emploie aujourd'hui 12 600 personnes, et plusieurs centaines d'ingénieurs rejoignent déjà les équipes qui planifient le nouveau hall.
Un robotaxi toujours interdit par chez nous
Le Cybercab est un biplace totalement dépourvu de volant et de pédales, qui ne fonctionne qu'avec des caméras, sans lidar. Il est assemblé depuis avril à Austin, au Texas, où environ 573 exemplaires circulent déjà en service commercial, jamais de nuit pour le moment. Aux États-Unis, les particuliers peuvent le commander pour 29 990 dollars avec un abonnement obligatoire de 299 dollars par mois, et rien d'officiel n'existe pour l'Europe, et pour cause. La législation européenne interdit l'usage grand public d'un véhicule autonome sans supervision humaine, et l'office allemand d'homologation limite les voitures sans commandes manuelles à des petites séries de 1 500 unités par an pour toute l'Union européenne. Il faudra donc une refonte législative complète d'ici 2029 pour que le Cybercab produit à Berlin puisse rouler sur nos routes, et le ministère allemand des Transports commence tout juste à en discuter. Côté américain, tout n'est pas réglé non plus, les régulateurs fédéraux enquêtent sur la manière dont Tesla a autocertifié un véhicule privé d'équipements normalement obligatoires.
On en dit quoi ?
C'est quand même un gros coup de poker. Tesla met en chantier une usine entière pour un robotaxi que le droit européen ne lui permet pas encore de vendre, en pariant que Bruxelles et Berlin auront réécrit les règles d'ici 2029, alors que les calendriers législatifs européens ont rarement la ponctualité d'une chaîne de montage. En face, Grünheide embauche et investit au moment où le reste de l'industrie automobile allemande gèle ses projets et supprime des postes. Dans l'Allemagne de 2026, ça n'est pas rien.