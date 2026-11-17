On en dit quoi ?



C'est quand même un gros coup de poker. Tesla met en chantier une usine entière pour un robotaxi que le droit européen ne lui permet pas encore de vendre, en pariant que Bruxelles et Berlin auront réécrit les règles d'ici 2029, alors que les calendriers législatifs européens ont rarement la ponctualité d'une chaîne de montage. En face, Grünheide embauche et investit au moment où le reste de l'industrie automobile allemande gèle ses projets et supprime des postes. Dans l'Allemagne de 2026, ça n'est pas rien.