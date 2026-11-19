Waymo retire ses robotaxis de toutes les autoroutes après deux incidents en Californie
Par Vincent Lautier - Publié le
Trois robotaxis engagés dans un chantier fermé, un autre qui tente de doubler la police en pleine opération de ralentissement : le régulateur californien a tranché et interdit les autoroutes à Waymo, qui a suspendu dans la foulée ses trajets autoroutiers dans tout le pays. Un an à peine après avoir ouvert ces voies à ses clients.
Le 5 novembre, trois véhicules Waymo sans personne à bord se sont engagés dans une zone de chantier pourtant fermée à la circulation sur la US 101, près de Burlingame, au sud de San Francisco. Le lendemain, sur l'Interstate 280 cette fois, un robotaxi a tenté de contourner les voitures de la California Highway Patrol qui ralentissaient volontairement le trafic. Aucun blessé, aucune collision, précise Waymo, mais le DMV, l'agence qui gère permis et immatriculations en Californie, a estimé que ces intrusions répétées dans des chantiers où travaillent des ouvriers représentaient un
La décision ne concerne en théorie que la Californie, mais Waymo a choisi d'aller plus loin et de suspendre ses trajets autoroutiers sur l'ensemble de ses marchés, de Phoenix à Austin en passant par Miami, le temps d'évaluer le comportement de ses voitures. Les tests continuent quand même sur ces voies, avec un spécialiste derrière le volant, et le service classique reste assuré dans les rues, où l'entreprise revendique plus d'un demi-million de courses par semaine. Pour la reprise, aucune date, juste la promesse de travailler avec le DMV pour retrouver les voies rapides.
Des incidents du même genre avaient déjà poussé le régulateur à hausser le ton en mai, et Waymo avait dû rappeler près de 4 000 véhicules dont le logiciel ignorait les panneaux de fermeture de bretelles pour foncer droit dans les zones de travaux. Tout était rentré dans l'ordre fin juillet, mise à jour à l'appui. Le correctif aura donc tenu à peine plus de trois mois. Et le calendrier n'arrange rien, puisque ces fameuses autoroutes n'étaient ouvertes aux clients que depuis le 12 novembre 2025, à San Francisco, Los Angeles et Phoenix. Un an, presque jour pour jour.
Waymo conduit mieux que tout le monde, et couper soi-même les autoroutes dans tout le pays reste une réaction plutôt responsable. Sauf que ces voitures bardées de capteurs continuent de se faire piéger par trois cônes orange et un panneau provisoire, un truc que n'importe quel conducteur un peu réveillé gère sans y penser. Sans autoroute, les trajets s'allongent, les clients attendent plus longtemps, et la rentabilité en prend un coup. Mauvais moment pour une entreprise qui prépare une arrivée en Europe en 2027, parce que des chantiers et des déviations, par chez nous, il y en a sur à peu près chaque trajet.
Deux incidents de trop
Le 5 novembre, trois véhicules Waymo sans personne à bord se sont engagés dans une zone de chantier pourtant fermée à la circulation sur la US 101, près de Burlingame, au sud de San Francisco. Le lendemain, sur l'Interstate 280 cette fois, un robotaxi a tenté de contourner les voitures de la California Highway Patrol qui ralentissaient volontairement le trafic. Aucun blessé, aucune collision, précise Waymo, mais le DMV, l'agence qui gère permis et immatriculations en Californie, a estimé que ces intrusions répétées dans des chantiers où travaillent des ouvriers représentaient un
danger imminent pour la sécurité publique. La sanction est tombée très vite : interdiction pure et simple de transporter des passagers sur les autoroutes de l'État.
Une suspension devenue nationale
La décision ne concerne en théorie que la Californie, mais Waymo a choisi d'aller plus loin et de suspendre ses trajets autoroutiers sur l'ensemble de ses marchés, de Phoenix à Austin en passant par Miami, le temps d'évaluer le comportement de ses voitures. Les tests continuent quand même sur ces voies, avec un spécialiste derrière le volant, et le service classique reste assuré dans les rues, où l'entreprise revendique plus d'un demi-million de courses par semaine. Pour la reprise, aucune date, juste la promesse de travailler avec le DMV pour retrouver les voies rapides.
Un correctif qui n'a pas tenu
Des incidents du même genre avaient déjà poussé le régulateur à hausser le ton en mai, et Waymo avait dû rappeler près de 4 000 véhicules dont le logiciel ignorait les panneaux de fermeture de bretelles pour foncer droit dans les zones de travaux. Tout était rentré dans l'ordre fin juillet, mise à jour à l'appui. Le correctif aura donc tenu à peine plus de trois mois. Et le calendrier n'arrange rien, puisque ces fameuses autoroutes n'étaient ouvertes aux clients que depuis le 12 novembre 2025, à San Francisco, Los Angeles et Phoenix. Un an, presque jour pour jour.
On en dit quoi ?
Waymo conduit mieux que tout le monde, et couper soi-même les autoroutes dans tout le pays reste une réaction plutôt responsable. Sauf que ces voitures bardées de capteurs continuent de se faire piéger par trois cônes orange et un panneau provisoire, un truc que n'importe quel conducteur un peu réveillé gère sans y penser. Sans autoroute, les trajets s'allongent, les clients attendent plus longtemps, et la rentabilité en prend un coup. Mauvais moment pour une entreprise qui prépare une arrivée en Europe en 2027, parce que des chantiers et des déviations, par chez nous, il y en a sur à peu près chaque trajet.