FSD Tesla : la France aurait écrit aux 27 pour faire voter non
Par Vincent Lautier - Publié le
La France aurait envoyé un e-mail à tous les États membres pour les dissuader d'approuver le FSD de Tesla à l'échelle européenne, d'après un compte spécialisé qui a lancé des demandes d'accès aux documents. Les fameux courriers restent introuvables pour le moment, mais une chose ressort des premières réponses qu'il publie : Paris exigerait que ses échanges sur ce dossier restent confidentiels.
L'affaire sort d'un long message publié le 18 novembre par FSDEurope, un compte danois qui suit le déploiement du système depuis des mois. Une source au sein d'un État membre lui aurait confié que la France a écrit à l'ensemble des 27 pour expliquer que le FSD Supervised, rebaptisé Tesla Assisted Driving en Europe, ne respecte pas certaines exigences réglementaires, avec la gestion de la vitesse en tête des reproches, et pour inciter en creux chacun à voter non lors du futur vote européen. Tant que ces e-mails ne sont pas publiés, tout cela repose sur une seule source anonyme, et l'auteur a du coup déposé des demandes d'accès aux documents un peu partout en Europe.
Les premières réponses arrivent de Bulgarie et se contredisent. Le ministère bulgare des Transports affirme qu'il n'existe aucune correspondance avec les autorités françaises au sujet du FSD. Son régulateur des véhicules, la RTA, répond exactement l'inverse dans un courrier que le compte publie : la correspondance existe, mais elle ne sera pas communiquée, parce que
Onze pays acceptent déjà le système, les Pays-Bas qui l'ont homologué provisoirement en avril, puis dix autres jusqu'à la Finlande le 10 novembre, alors que l'approbation européenne attend toujours un vote du comité technique TCMV, où la France pèse lourd puisqu'il faut réunir 55 % des États représentant 65 % de la population. La position française n'a d'ailleurs rien d'un mystère. Philippe Tabarot, le ministre des Transports, expliquait dès juillet que la France n'approuverait pas le système en l'état, pour une gestion de la vitesse trop permissive, avant d'autoriser des essais sur route en septembre après un échange avec Elon Musk. Un e-mail de lobbying anti-FSD collerait donc à la ligne officielle, ce qui ne prouve toujours pas qu'il existe.
Si cette histoire se confirme, elle n'aurait rien d'un scandale en soi, la France dirait en privé ce qu'elle répète déjà en public depuis juillet. Ce qui coince, c'est le culte du secret autour de ce dossier. Tesla avait déjà obtenu que les données de sécurité examinées par le régulateur néerlandais restent confidentielles, et Paris réclamerait maintenant la même discrétion pour ses propres arguments. On parle quand même d'un système qui conduit des voitures au milieu de tout le monde. Sur un sujet pareil, tous ces arguments mériteraient d'être publics.
Un e-mail envoyé aux 27 ?
L'affaire sort d'un long message publié le 18 novembre par FSDEurope, un compte danois qui suit le déploiement du système depuis des mois. Une source au sein d'un État membre lui aurait confié que la France a écrit à l'ensemble des 27 pour expliquer que le FSD Supervised, rebaptisé Tesla Assisted Driving en Europe, ne respecte pas certaines exigences réglementaires, avec la gestion de la vitesse en tête des reproches, et pour inciter en creux chacun à voter non lors du futur vote européen. Tant que ces e-mails ne sont pas publiés, tout cela repose sur une seule source anonyme, et l'auteur a du coup déposé des demandes d'accès aux documents un peu partout en Europe.
Le secret laisse des traces
Les premières réponses arrivent de Bulgarie et se contredisent. Le ministère bulgare des Transports affirme qu'il n'existe aucune correspondance avec les autorités françaises au sujet du FSD. Son régulateur des véhicules, la RTA, répond exactement l'inverse dans un courrier que le compte publie : la correspondance existe, mais elle ne sera pas communiquée, parce que
les autorités compétentes françaises ont explicitement indiqué que toute correspondance concernant le FSD doit être traitée comme confidentielle. Deux administrations du même pays, deux versions. Le contenu des courriers reste donc secret, et la demande de confidentialité française ne repose pour l'instant que sur cette réponse officielle.
Onze pays ont déjà dit oui
Onze pays acceptent déjà le système, les Pays-Bas qui l'ont homologué provisoirement en avril, puis dix autres jusqu'à la Finlande le 10 novembre, alors que l'approbation européenne attend toujours un vote du comité technique TCMV, où la France pèse lourd puisqu'il faut réunir 55 % des États représentant 65 % de la population. La position française n'a d'ailleurs rien d'un mystère. Philippe Tabarot, le ministre des Transports, expliquait dès juillet que la France n'approuverait pas le système en l'état, pour une gestion de la vitesse trop permissive, avant d'autoriser des essais sur route en septembre après un échange avec Elon Musk. Un e-mail de lobbying anti-FSD collerait donc à la ligne officielle, ce qui ne prouve toujours pas qu'il existe.
On en dit quoi ?
Si cette histoire se confirme, elle n'aurait rien d'un scandale en soi, la France dirait en privé ce qu'elle répète déjà en public depuis juillet. Ce qui coince, c'est le culte du secret autour de ce dossier. Tesla avait déjà obtenu que les données de sécurité examinées par le régulateur néerlandais restent confidentielles, et Paris réclamerait maintenant la même discrétion pour ses propres arguments. On parle quand même d'un système qui conduit des voitures au milieu de tout le monde. Sur un sujet pareil, tous ces arguments mériteraient d'être publics.