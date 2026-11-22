Tesla fait approuver son FSD en Italie, il ne manque plus que la France
Par Vincent Lautier - Publié le
Le ministère italien des Transports a accordé le 19 novembre une autorisation provisoire à la conduite assistée de Tesla, l'ex FSD, rebaptisé Tesla Assisted Driving en Europe. L'Italie devient le douzième pays de l'Union à dire oui, sans attendre le vote prévu à Bruxelles en décembre. Et le compte commence à devenir sérieux pour Elon Musk.
Le feu vert est tombé après des vérifications techniques menées par le ministère de Matteo Salvini, qui a annoncé la nouvelle lui-même sur X le lendemain, en précisant que la reconnaissance européenne du système était
La voiture tourne, accélère et freine seule, y compris dans les carrefours et les ronds-points, mais le conducteur doit garder les yeux sur la route et reste responsable en cas de pépin. Tesla a aussi lâché du lest pour en arriver là. Le nom Full Self-Driving a disparu en Europe à la demande de l'Allemagne, et la fonction qui autorisait des dépassements de la limitation de vitesse de 50 % a été ramenée à 10 % début novembre, avec l'accord des Pays-Bas. Au-dessus de 130 km/h, il faudra même garder les mains sur le volant. C'est cette version assagie que Rome a validée.
Les Pays-Bas ont été les premiers à dire oui en avril, et onze pays ont suivi sans attendre Bruxelles. Pour une reconnaissance à l'échelle de l'Union, il faut l'accord d'au moins quinze pays représentant 65 % de la population européenne. Avec l'Italie, les soutiens de Tesla pèsent près de 30 %. L'Allemagne a promis en octobre de voter pour, en échange du changement de nom et du plafond de vitesse abaissé. Le total grimperait alors autour de 47 %, encore loin du but. Il manque surtout la France ou l'Espagne. Paris avait refusé le système en juillet, avant d'autoriser des essais sur route en septembre avec deux voitures fournies par Tesla, sans jamais dire comment elle voterait. Le comité européen, qui n'avait accordé que 25 minutes au dossier en octobre, a repoussé sa décision à décembre.
Ce oui doit beaucoup à la politique intérieure. Le sénateur Carlo Calenda et son parti accusaient Salvini depuis des mois de se cacher derrière Bruxelles, et le ministre a fini par trancher tout seul, trois semaines après avoir demandé à l'Union d'accélérer. Ces feux verts nationaux en cascade mettent une jolie pression sur le vote de décembre, et la clé du dossier se trouve maintenant à Paris, qui ne dit toujours rien de très encourageant.
Pour aller plus loin, lisez cet article sur le Cybercab de Tesla, et suivez-nous sur X pour ne rien rater de la conduite autonome.
Un oui provisoire signé Salvini
Le feu vert est tombé après des vérifications techniques menées par le ministère de Matteo Salvini, qui a annoncé la nouvelle lui-même sur X le lendemain, en précisant que la reconnaissance européenne du système était
encore en cours de définition. Tesla Europe a aussitôt répondu avec une vidéo d'une voiture qui se faufile toute seule dans Rome, à deux pas du Colisée, et un message limpide : approuvé en Italie, le déploiement commence bientôt. Aucune date précise n'a filtré. On sait quand même que la fonction sera réservée aux Tesla équipées de l'ordinateur de bord HW4, et que les modèles plus anciens n'y auront pas droit.
Une version déjà bien bridée
La voiture tourne, accélère et freine seule, y compris dans les carrefours et les ronds-points, mais le conducteur doit garder les yeux sur la route et reste responsable en cas de pépin. Tesla a aussi lâché du lest pour en arriver là. Le nom Full Self-Driving a disparu en Europe à la demande de l'Allemagne, et la fonction qui autorisait des dépassements de la limitation de vitesse de 50 % a été ramenée à 10 % début novembre, avec l'accord des Pays-Bas. Au-dessus de 130 km/h, il faudra même garder les mains sur le volant. C'est cette version assagie que Rome a validée.
Le compte n'y est pas encore
Les Pays-Bas ont été les premiers à dire oui en avril, et onze pays ont suivi sans attendre Bruxelles. Pour une reconnaissance à l'échelle de l'Union, il faut l'accord d'au moins quinze pays représentant 65 % de la population européenne. Avec l'Italie, les soutiens de Tesla pèsent près de 30 %. L'Allemagne a promis en octobre de voter pour, en échange du changement de nom et du plafond de vitesse abaissé. Le total grimperait alors autour de 47 %, encore loin du but. Il manque surtout la France ou l'Espagne. Paris avait refusé le système en juillet, avant d'autoriser des essais sur route en septembre avec deux voitures fournies par Tesla, sans jamais dire comment elle voterait. Le comité européen, qui n'avait accordé que 25 minutes au dossier en octobre, a repoussé sa décision à décembre.
On en dit quoi ?
Ce oui doit beaucoup à la politique intérieure. Le sénateur Carlo Calenda et son parti accusaient Salvini depuis des mois de se cacher derrière Bruxelles, et le ministre a fini par trancher tout seul, trois semaines après avoir demandé à l'Union d'accélérer. Ces feux verts nationaux en cascade mettent une jolie pression sur le vote de décembre, et la clé du dossier se trouve maintenant à Paris, qui ne dit toujours rien de très encourageant.
Pour aller plus loin, lisez cet article sur le Cybercab de Tesla, et suivez-nous sur X pour ne rien rater de la conduite autonome.