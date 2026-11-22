Land Rover fait interdire la BYD Ti7 en Europe, trop proche du Defender
Par Vincent Lautier - Publié le
La justice néerlandaise a donné raison à Jaguar Land Rover face à BYD. La Ti7, un grand SUV carré qui ressemble beaucoup au Defender, n'a provisoirement plus le droit d'être importée, fabriquée ni vendue dans l'Union européenne, usine hongroise comprise. BYD défend un design maison et annonce un appel. Le Royaume-Uni, lui, n'est pas concerné.
La Ti7 est le grand SUV de Fang Cheng Bao, une des marques du groupe BYD. Lancée en Chine en septembre 2025 en hybride rechargeable, rejointe depuis par une version électrique, elle s'est déjà écoulée à plus de 300 000 exemplaires. Le problème, c'est sa silhouette. Jaguar Land Rover a enregistré le design du Defender dans l'Union européenne en 2018, un an avant la sortie du modèle actuel, et le tribunal de La Haye estime que la Ti7 en reprend les éléments caractéristiques, des proportions générales à la ligne des vitrages, en passant par les panneaux pleins derrière les portes arrière et les angles arrondis des passages de roue. Les différences avancées par BYD ont été jugées trop mineures pour changer l'impression d'ensemble.
La décision, rendue le 20 novembre en référé, interdit provisoirement d'importer, de fabriquer, de vendre et de livrer la Ti7 partout dans l'Union, avec une astreinte qui peut grimper jusqu'à 10 millions d'euros. La nouvelle usine hongroise de BYD est concernée elle aussi, alors que la production en série du SUV devait y démarrer début 2027. L'interdiction s'applique une semaine après la signification du jugement, et Jaguar Land Rover dispose de six mois pour lancer la procédure au fond, sans quoi la mesure pourra tomber. Détail amusant, la Ti7 n'était pas encore commercialisée chez nous, BYD a d'ailleurs expliqué au tribunal n'avoir aucun projet concret de lancement européen.
Le jugement ne couvre pas le Royaume-Uni, parce que le tribunal s'est déclaré incompétent à l'égard de la filiale britannique de BYD. Les précommandes y sont ouvertes depuis juillet, avec des livraisons attendues en janvier, sur les terres mêmes de Land Rover. BYD se dit en profond désaccord avec la décision, assure que la Ti7 est le fruit d'un travail de design indépendant et va faire appel. Le constructeur chinois joue gros, il a vendu plus de 280 000 voitures en Europe sur les neuf premiers mois de l'année, plus du double de l'an dernier.
Les SUV chinois qui ressemblent à des modèles européens ne datent pas d'hier, mais les constructeurs copiés attaquaient peu, et gagnaient encore moins. Mettez une Ti7 à côté d'un Defender, la parenté est difficile à nier, et le tribunal n'a pas cherché bien loin. Pour une fois qu'un constructeur historique remporte une manche face à un géant chinois, on note quand même que la victoire reste fragile, entre mesure provisoire et appel déjà annoncé. BYD perd surtout du temps sur un marché où tout lui réussissait, et c'est très exactement ce que cherchait Land Rover.
Si les démêlés européens de BYD vous intéressent, jetez un œil à cet article sur les drones DJI bannis et BYD au parking en Allemagne, et suivez-nous sur YouTube pour ne rien rater.
Une copie presque conforme
La Ti7 est le grand SUV de Fang Cheng Bao, une des marques du groupe BYD. Lancée en Chine en septembre 2025 en hybride rechargeable, rejointe depuis par une version électrique, elle s'est déjà écoulée à plus de 300 000 exemplaires. Le problème, c'est sa silhouette. Jaguar Land Rover a enregistré le design du Defender dans l'Union européenne en 2018, un an avant la sortie du modèle actuel, et le tribunal de La Haye estime que la Ti7 en reprend les éléments caractéristiques, des proportions générales à la ligne des vitrages, en passant par les panneaux pleins derrière les portes arrière et les angles arrondis des passages de roue. Les différences avancées par BYD ont été jugées trop mineures pour changer l'impression d'ensemble.
Jusqu'à l'usine hongroise
La décision, rendue le 20 novembre en référé, interdit provisoirement d'importer, de fabriquer, de vendre et de livrer la Ti7 partout dans l'Union, avec une astreinte qui peut grimper jusqu'à 10 millions d'euros. La nouvelle usine hongroise de BYD est concernée elle aussi, alors que la production en série du SUV devait y démarrer début 2027. L'interdiction s'applique une semaine après la signification du jugement, et Jaguar Land Rover dispose de six mois pour lancer la procédure au fond, sans quoi la mesure pourra tomber. Détail amusant, la Ti7 n'était pas encore commercialisée chez nous, BYD a d'ailleurs expliqué au tribunal n'avoir aucun projet concret de lancement européen.
Le Royaume-Uni y échappe
Le jugement ne couvre pas le Royaume-Uni, parce que le tribunal s'est déclaré incompétent à l'égard de la filiale britannique de BYD. Les précommandes y sont ouvertes depuis juillet, avec des livraisons attendues en janvier, sur les terres mêmes de Land Rover. BYD se dit en profond désaccord avec la décision, assure que la Ti7 est le fruit d'un travail de design indépendant et va faire appel. Le constructeur chinois joue gros, il a vendu plus de 280 000 voitures en Europe sur les neuf premiers mois de l'année, plus du double de l'an dernier.
On en dit quoi ?
Les SUV chinois qui ressemblent à des modèles européens ne datent pas d'hier, mais les constructeurs copiés attaquaient peu, et gagnaient encore moins. Mettez une Ti7 à côté d'un Defender, la parenté est difficile à nier, et le tribunal n'a pas cherché bien loin. Pour une fois qu'un constructeur historique remporte une manche face à un géant chinois, on note quand même que la victoire reste fragile, entre mesure provisoire et appel déjà annoncé. BYD perd surtout du temps sur un marché où tout lui réussissait, et c'est très exactement ce que cherchait Land Rover.
Si les démêlés européens de BYD vous intéressent, jetez un œil à cet article sur les drones DJI bannis et BYD au parking en Allemagne, et suivez-nous sur YouTube pour ne rien rater.