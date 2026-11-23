Après Leapmotor et Dongfeng, Hongqi veut lui aussi une chaîne européenne
Par Vincent Lautier - Publié le
Après XPeng et GAC chez le façonnier Magna Steyr, ou Leapmotor et Dongfeng chez Stellantis, une nouvelle marque chinoise cherche un constructeur européen pour assembler ses voitures électriques sur place. Le responsable international de Hongqi, la division de luxe du groupe FAW, cite Stellantis et Volkswagen parmi les partenaires possibles, histoire d'échapper aux droits de douane. Rien n'est signé, et Volkswagen dément déjà toute discussion.
Xiao Xiao, qui dirige l'activité internationale de FAW, a confirmé à Reuters pendant la présentation du SUV EHS4 à Venise que produire localement était devenu une priorité du groupe. Le raisonnement est assez simple sur le papier : le slogan de la marque est
Le dirigeant a aussi glissé que FAW travaille avec Volkswagen en Chine depuis des décennies. La réponse n'a pas traîné : un porte-parole de Volkswagen Group China assure qu'il n'y a aucune discussion avec FAW sur une production en Europe. Côté Stellantis, le terrain est bien mieux préparé. Le groupe détient 20 % de Leapmotor, assemble sa B10 électrique à Saragosse depuis la mi-octobre et a signé une lettre d'intention avec Dongfeng qui envisage un premier modèle dans son usine de Rennes. Fabriquer sur place permet d'échapper aux droits de douane que Bruxelles impose aux électriques venues de Chine, et ça remplit du coup des chaînes européennes qui tournent au ralenti.
FAW a d'ailleurs investi dans Leapmotor, et ça se voit sur le produit. L'EHS4 présenté à Venise repose sur la plateforme Leap 3.5 de la B10, dont il est presque le jumeau technique : un SUV de 4,54 m à propulsion de 160 kW, une batterie LFP de 68,7 kWh et jusqu'à 460 km d'autonomie WLTP. Il est lancé d'abord en Italie à partir de 32 900 euros au lancement, 35 900 euros ensuite, et l'Allemagne doit suivre. Hongqi annonce 90 points de vente dans 27 pays européens, en vise plus de 150 fin 2027 et compte proposer une dizaine de modèles sur le continent dès l'an prochain. Pour les objectifs de ventes, le dirigeant refuse d'avancer le moindre chiffre.
L'Europe a inventé un drôle de système : des droits de douane pour se protéger des voitures chinoises, et des usines à moitié vides qui finissent par les assembler elles-mêmes. Pour Stellantis, qui doit remplir ses chaînes, l'opération a du sens. Mais on parle ici de Hongqi, la limousine officielle du pouvoir chinois depuis Mao. Il n'y a pas si longtemps, les constructeurs chinois apprenaient le métier dans les coentreprises montées chez eux avec les européens. Maintenant c'est l'inverse, ce sont nos usines qui se proposent de leur servir d'atelier. Rien n'est signé pour Hongqi, mais après Leapmotor et Dongfeng, la logique est déjà bien installée.
Si la stratégie des constructeurs chinois en Europe vous intéresse, lisez cet article sur BYD, qui cherche lui aussi une usine en France pour contourner les droits de douane, et suivez-nous sur Instagram pour ne rien rater.
Des usines empruntées
Xiao Xiao, qui dirige l'activité internationale de FAW, a confirmé à Reuters pendant la présentation du SUV EHS4 à Venise que produire localement était devenu une priorité du groupe. Le raisonnement est assez simple sur le papier : le slogan de la marque est
in Europe, for Europe, alors autant y fabriquer aussi. Hongqi ne veut ni racheter ni construire d'usine, elle préfère s'installer chez un constructeur qui a de la place sur ses chaînes.
Stellantis n'est pas le seul partenaire potentiel, explique le dirigeant, qui évoque plusieurs partenaires en discussion, sans un nom de site ni un calendrier. Au printemps, Reuters évoquait déjà des échanges autour d'une usine espagnole de Stellantis.
Volkswagen ferme la porte
Le dirigeant a aussi glissé que FAW travaille avec Volkswagen en Chine depuis des décennies. La réponse n'a pas traîné : un porte-parole de Volkswagen Group China assure qu'il n'y a aucune discussion avec FAW sur une production en Europe. Côté Stellantis, le terrain est bien mieux préparé. Le groupe détient 20 % de Leapmotor, assemble sa B10 électrique à Saragosse depuis la mi-octobre et a signé une lettre d'intention avec Dongfeng qui envisage un premier modèle dans son usine de Rennes. Fabriquer sur place permet d'échapper aux droits de douane que Bruxelles impose aux électriques venues de Chine, et ça remplit du coup des chaînes européennes qui tournent au ralenti.
Un cousin de Leapmotor
FAW a d'ailleurs investi dans Leapmotor, et ça se voit sur le produit. L'EHS4 présenté à Venise repose sur la plateforme Leap 3.5 de la B10, dont il est presque le jumeau technique : un SUV de 4,54 m à propulsion de 160 kW, une batterie LFP de 68,7 kWh et jusqu'à 460 km d'autonomie WLTP. Il est lancé d'abord en Italie à partir de 32 900 euros au lancement, 35 900 euros ensuite, et l'Allemagne doit suivre. Hongqi annonce 90 points de vente dans 27 pays européens, en vise plus de 150 fin 2027 et compte proposer une dizaine de modèles sur le continent dès l'an prochain. Pour les objectifs de ventes, le dirigeant refuse d'avancer le moindre chiffre.
On en dit quoi ?
L'Europe a inventé un drôle de système : des droits de douane pour se protéger des voitures chinoises, et des usines à moitié vides qui finissent par les assembler elles-mêmes. Pour Stellantis, qui doit remplir ses chaînes, l'opération a du sens. Mais on parle ici de Hongqi, la limousine officielle du pouvoir chinois depuis Mao. Il n'y a pas si longtemps, les constructeurs chinois apprenaient le métier dans les coentreprises montées chez eux avec les européens. Maintenant c'est l'inverse, ce sont nos usines qui se proposent de leur servir d'atelier. Rien n'est signé pour Hongqi, mais après Leapmotor et Dongfeng, la logique est déjà bien installée.
Si la stratégie des constructeurs chinois en Europe vous intéresse, lisez cet article sur BYD, qui cherche lui aussi une usine en France pour contourner les droits de douane, et suivez-nous sur Instagram pour ne rien rater.