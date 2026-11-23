BYD rattrape Nissan au Japon, sur un marché bien particulier...
Par Vincent Lautier - Publié le
BYD s'est lancé cet été dans un pari que personne n'avait tenté avant lui : vendre aux Japonais une kei car électrique conçue en Chine. Et trois mois plus tard, sa petite Racco s'est déjà écoulée à 607 exemplaires sur le seul mois d'octobre, pas si loin des 878 Nissan Sakura, la pionnière du genre et la voiture électrique la plus vendue du pays ces quatre dernières années.
Le kei, c'est une spécialité 100 % japonaise. Des micro-citadines de 3,40 m de long grand maximum, bridées à 64 ch, qui donnent droit en échange à des impôts et à une assurance allégés. Un tiers des voitures neuves vendues dans l'archipel sont des kei, le segment appartient depuis toujours aux constructeurs locaux, et aucune marque étrangère n'y a jamais pesé. C'est précisément là que BYD a posé sa Racco. Dévoilée au Japan Mobility Show fin 2025, elle mise sur des portes arrière coulissantes, quatre vraies places et jusqu'à 320 km d'autonomie WLTC, le tout à partir de 2,145 millions de yens, dans les 12 000 euros. Les commandes ont ouvert fin juillet et les premières voitures roulaient avant la rentrée.
La Racco en est à 1 255 immatriculations depuis le mois d'août, avec une vraie accélération en octobre, 37 % de mieux qu'en septembre. Et Nissan part pourtant avec un avantage considérable, puisque l'État japonais accorde 580 000 yens d'aide à la Sakura, contre à peine 150 000 yens pour la Racco. Après déduction, la japonaise coûte un poil moins cher que sa rivale. Elle ne garde malgré ça qu'une courte avance au compteur. Il faut remettre tout ça à l'échelle, bien sûr, la Honda N-Box, la star thermique du segment, s'est écoulée à 14 823 exemplaires le même mois, et la Racco reste une goutte d'eau. Mais une goutte d'eau qui grossit vite.
La marque chinoise s'est installée dans le pays début 2023 et vient de passer le cap des 10 000 voitures vendues sur place. Les 5 000 premières lui avaient demandé deux ans et demi, les 5 000 suivantes à peine quinze mois, et la Racco explique une bonne partie de cette accélération. La petite électrique a d'ailleurs été développée pour le seul marché japonais, et BYD a déjà confirmé qu'elle ne serait pas vendue ailleurs. Il ne faut donc pas espérer la croiser par chez nous, et c'est un peu dommage vu le tarif.
Sur le papier, 607 voitures en un mois, c'est anecdotique. Sauf que le kei est le segment le plus japonais qui soit, celui qu'aucun constructeur étranger n'avait réussi à percer, et BYD vient d'y coller la Sakura en trois mois avec une subvention presque quatre fois plus faible. Si vous voulez mon avis, Nissan, Honda et Suzuki auraient tort de prendre ça de haut : la marque chinoise a conçu cette voiture uniquement pour leur marché, et elle apprend très vite.
Si les petites citadines électriques vous intéressent, jetez un œil à cet article sur la Nissan Pixo, qui ressuscite une micro-électrique dérivée de la Twingo, et suivez-nous sur YouTube pour ne rien rater.
Mais c'est quoi, une kei car ?
Le kei, c'est une spécialité 100 % japonaise. Des micro-citadines de 3,40 m de long grand maximum, bridées à 64 ch, qui donnent droit en échange à des impôts et à une assurance allégés. Un tiers des voitures neuves vendues dans l'archipel sont des kei, le segment appartient depuis toujours aux constructeurs locaux, et aucune marque étrangère n'y a jamais pesé. C'est précisément là que BYD a posé sa Racco. Dévoilée au Japan Mobility Show fin 2025, elle mise sur des portes arrière coulissantes, quatre vraies places et jusqu'à 320 km d'autonomie WLTC, le tout à partir de 2,145 millions de yens, dans les 12 000 euros. Les commandes ont ouvert fin juillet et les premières voitures roulaient avant la rentrée.
Et visiblement, ça se vend
La Racco en est à 1 255 immatriculations depuis le mois d'août, avec une vraie accélération en octobre, 37 % de mieux qu'en septembre. Et Nissan part pourtant avec un avantage considérable, puisque l'État japonais accorde 580 000 yens d'aide à la Sakura, contre à peine 150 000 yens pour la Racco. Après déduction, la japonaise coûte un poil moins cher que sa rivale. Elle ne garde malgré ça qu'une courte avance au compteur. Il faut remettre tout ça à l'échelle, bien sûr, la Honda N-Box, la star thermique du segment, s'est écoulée à 14 823 exemplaires le même mois, et la Racco reste une goutte d'eau. Mais une goutte d'eau qui grossit vite.
BYD accélère au Japon
La marque chinoise s'est installée dans le pays début 2023 et vient de passer le cap des 10 000 voitures vendues sur place. Les 5 000 premières lui avaient demandé deux ans et demi, les 5 000 suivantes à peine quinze mois, et la Racco explique une bonne partie de cette accélération. La petite électrique a d'ailleurs été développée pour le seul marché japonais, et BYD a déjà confirmé qu'elle ne serait pas vendue ailleurs. Il ne faut donc pas espérer la croiser par chez nous, et c'est un peu dommage vu le tarif.
On en dit quoi ?
Sur le papier, 607 voitures en un mois, c'est anecdotique. Sauf que le kei est le segment le plus japonais qui soit, celui qu'aucun constructeur étranger n'avait réussi à percer, et BYD vient d'y coller la Sakura en trois mois avec une subvention presque quatre fois plus faible. Si vous voulez mon avis, Nissan, Honda et Suzuki auraient tort de prendre ça de haut : la marque chinoise a conçu cette voiture uniquement pour leur marché, et elle apprend très vite.
Si les petites citadines électriques vous intéressent, jetez un œil à cet article sur la Nissan Pixo, qui ressuscite une micro-électrique dérivée de la Twingo, et suivez-nous sur YouTube pour ne rien rater.