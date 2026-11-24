L'écotaxe est de retour. Mais êtes-vous concernés ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Des boîtiers bleus au look de radar automatique viennent d'être installés au bord de plusieurs routes du Grand Est. Leur mission n'a rien à voir avec la vitesse : ces bornes doivent contrôler l'écocontribution poids lourds, une redevance au kilomètre que la Région appliquera aux camions à partir d'avril 2027. Les automobilistes ne paieront rien, mais le dossier fait quand même beaucoup de bruit.
Les premières bornes ont été repérées dans la Marne, sur la RN44 à hauteur de Pogny et sur la RN4 près de Coole. Elles sont posées mais pas encore en service, et aucun contrôle ni aucune facturation ne tombera avant le printemps 2027. Le conseiller régional Thibaut Duchêne assume ce calendrier décalé, le matériel est installé en avance pour éviter les mauvaises surprises techniques au moment du lancement. Ces équipements déplaçables viendront compléter des portiques déjà en place, le tout pour vérifier que les camions assujettis paient bien ce qu'ils doivent.
La Région Grand Est a repris à l'État 525 km de routes nationales et d'autoroutes non concédées en 2025, dont la RN4, la RN44, l'A31 ou encore l'A33, avec 145 km rien que dans la Marne. Pour financer la remise à niveau de ce réseau fatigué, elle fera payer les poids lourds de plus de 3,5 tonnes qui transportent des marchandises, et l'entrée en vigueur est annoncée pour avril 2027. Le tarif n'est pas encore arrêté, la moyenne évoquée tourne autour de 15 centimes du kilomètre, modulée selon le poids et la motorisation du camion, et la Région espère en tirer environ un milliard d'euros sur une dizaine d'années. L'Alsace voisine lancera de son côté son propre dispositif, le R-Pass, dès janvier 2027.
Les transporteurs routiers combattent le projet depuis des mois. Ils ont manifesté le 15 octobre devant la Maison de la Région à Metz pour réclamer une suspension pure et simple, et la profession estime que la note représenterait jusqu'à 13 % du prix d'une prestation de transport selon les trajets. Les petites entreprises locales se sentent bien plus exposées que les gros groupes étrangers, alors que le droit européen interdit justement de ne taxer que les camions immatriculés hors de France. Beaucoup redoutent aussi un report du trafic vers les départementales gratuites, qui n'ont rien demandé. La Région répond qu'elle poursuit la concertation avec le secteur.
L'écotaxe nationale avait fini enterrée en 2014, bonnets rouges dans la rue et portiques Écomouv' démontés avant d'avoir servi, avec un dédit de plusieurs centaines de millions d'euros payé par l'État. Douze ans plus tard, la même idée revient par les régions, morceau par morceau, avec des règles différentes d'un territoire à l'autre. Du coup, un camion qui traverse la France paiera en Alsace, puis dans le Grand Est, avant de rouler gratuitement ailleurs. Et ces 15 centimes du kilomètre finiront, comme toujours, dans le prix de ce que transportent les camions, c'est-à-dire à peu près tout.
Si la facture des camions vous préoccupe, jetez un œil à cet article sur le plan du G7 pour faire baisser le prix du gazole, et suivez-nous sur X pour suivre ces dossiers au fil de l'actu.
Un faux air de radar
Les premières bornes ont été repérées dans la Marne, sur la RN44 à hauteur de Pogny et sur la RN4 près de Coole. Elles sont posées mais pas encore en service, et aucun contrôle ni aucune facturation ne tombera avant le printemps 2027. Le conseiller régional Thibaut Duchêne assume ce calendrier décalé, le matériel est installé en avance pour éviter les mauvaises surprises techniques au moment du lancement. Ces équipements déplaçables viendront compléter des portiques déjà en place, le tout pour vérifier que les camions assujettis paient bien ce qu'ils doivent.
Une redevance au kilomètre
La Région Grand Est a repris à l'État 525 km de routes nationales et d'autoroutes non concédées en 2025, dont la RN4, la RN44, l'A31 ou encore l'A33, avec 145 km rien que dans la Marne. Pour financer la remise à niveau de ce réseau fatigué, elle fera payer les poids lourds de plus de 3,5 tonnes qui transportent des marchandises, et l'entrée en vigueur est annoncée pour avril 2027. Le tarif n'est pas encore arrêté, la moyenne évoquée tourne autour de 15 centimes du kilomètre, modulée selon le poids et la motorisation du camion, et la Région espère en tirer environ un milliard d'euros sur une dizaine d'années. L'Alsace voisine lancera de son côté son propre dispositif, le R-Pass, dès janvier 2027.
La colère des transporteurs
Les transporteurs routiers combattent le projet depuis des mois. Ils ont manifesté le 15 octobre devant la Maison de la Région à Metz pour réclamer une suspension pure et simple, et la profession estime que la note représenterait jusqu'à 13 % du prix d'une prestation de transport selon les trajets. Les petites entreprises locales se sentent bien plus exposées que les gros groupes étrangers, alors que le droit européen interdit justement de ne taxer que les camions immatriculés hors de France. Beaucoup redoutent aussi un report du trafic vers les départementales gratuites, qui n'ont rien demandé. La Région répond qu'elle poursuit la concertation avec le secteur.
On en dit quoi ?
L'écotaxe nationale avait fini enterrée en 2014, bonnets rouges dans la rue et portiques Écomouv' démontés avant d'avoir servi, avec un dédit de plusieurs centaines de millions d'euros payé par l'État. Douze ans plus tard, la même idée revient par les régions, morceau par morceau, avec des règles différentes d'un territoire à l'autre. Du coup, un camion qui traverse la France paiera en Alsace, puis dans le Grand Est, avant de rouler gratuitement ailleurs. Et ces 15 centimes du kilomètre finiront, comme toujours, dans le prix de ce que transportent les camions, c'est-à-dire à peu près tout.
Si la facture des camions vous préoccupe, jetez un œil à cet article sur le plan du G7 pour faire baisser le prix du gazole, et suivez-nous sur X pour suivre ces dossiers au fil de l'actu.