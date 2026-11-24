Tesla prépare un Model Y sans volant ni pédales pour 7 personnes
Par Vincent Lautier - Publié le
Elon Musk l'a lâché le 18 novembre, au sommet DealBook du New York Times : Tesla prépare une version autonome du Model Y, sans volant et sans pédales, capable d'embarquer six ou sept passagers. Un complément au Cybercab deux places, pour les trajets en famille. Pas de date, pas de prix, et rien pour la France pour le moment.
L'idée, c'est de compléter le Cybercab, ce robotaxi deux places que Tesla ouvre doucement à la commande. Devant Andrew Ross Sorkin, Musk a défendu son calcul : ce petit biplace couvrirait déjà près de 90 % des trajets, puisqu'une voiture transporte en moyenne 1,2 personne, mais il faut bien un véhicule pour partir à quatre, six, ou en famille. D'où ce grand Model Y pensé sans volant ni pédales, décrit par Musk comme une voiture qui n'aura
Sur quelle base ? Le candidat le plus crédible, c'est le Model Y L, la version rallongée à trois rangées lancée en Chine en août 2025, puis aux États-Unis en juillet 2026 autour de 62 000 dollars. Musk ne l'a pas confirmé, mais ce format six-sept places colle parfaitement au programme. Le Cybercab, de son côté, vise plutôt les 30 000 dollars : Tesla en a ouvert les commandes à quelques particuliers américains le 13 novembre, à 29 990 dollars, mais avec un abonnement de 299 dollars par mois et une circulation bloquée aux seules zones déjà couvertes par son service Robotaxi. Autant dire qu'on est loin de la voiture qu'on gare tranquillement devant chez soi.
C'est là que ça coince. Un véhicule sans volant ni pédales, ça veut dire une conduite 100 % autonome homologuée, et ça, pour un particulier, ça n'existe ni en France ni en Europe. Même aux États-Unis ça grince : la NHTSA, le régulateur de la route, a ouvert en septembre une procédure sur la manière dont Tesla a auto-certifié son Cybercab sans volant ni pédales, alors qu'une norme fédérale réclame toujours un frein actionné au pied. Et le Model Y L n'est même pas vendu par chez nous. Un sondage Cox Automotive de 2026 montre d'ailleurs que 10 % seulement des Américains trouvent la voiture entièrement autonome intéressante. L'enthousiasme reste donc limité, même si moi j'en rêve clairement.
C'est quand même culotté de retirer le volant de la voiture la plus vendue au monde. L'idée se tient sur le papier, le Cybercab pour rouler seul et un grand Model Y autonome pour la famille. Mais tout dépend d'une conduite autonome qui tienne enfin ses promesses, et on en est loin. Sans date ni prix, ça ressemble surtout à une vision de plus signée Musk.
Si la conduite autonome de Tesla vous intrigue, cet article sur la position de la France face au FSD vaut le détour, et suivez-nous sur TikTok pour ne rien rater.
Mais c'est quoi l'idée ?
L'idée, c'est de compléter le Cybercab, ce robotaxi deux places que Tesla ouvre doucement à la commande. Devant Andrew Ross Sorkin, Musk a défendu son calcul : ce petit biplace couvrirait déjà près de 90 % des trajets, puisqu'une voiture transporte en moyenne 1,2 personne, mais il faut bien un véhicule pour partir à quatre, six, ou en famille. D'où ce grand Model Y pensé sans volant ni pédales, décrit par Musk comme une voiture qui n'aura
ni volant ni pédales. Le Model Y normal, lui, garde son volant et continuera de se vendre comme avant. Ouf.
Un dérivé du Model Y L
Sur quelle base ? Le candidat le plus crédible, c'est le Model Y L, la version rallongée à trois rangées lancée en Chine en août 2025, puis aux États-Unis en juillet 2026 autour de 62 000 dollars. Musk ne l'a pas confirmé, mais ce format six-sept places colle parfaitement au programme. Le Cybercab, de son côté, vise plutôt les 30 000 dollars : Tesla en a ouvert les commandes à quelques particuliers américains le 13 novembre, à 29 990 dollars, mais avec un abonnement de 299 dollars par mois et une circulation bloquée aux seules zones déjà couvertes par son service Robotaxi. Autant dire qu'on est loin de la voiture qu'on gare tranquillement devant chez soi.
Et la France dans tout ça ?
C'est là que ça coince. Un véhicule sans volant ni pédales, ça veut dire une conduite 100 % autonome homologuée, et ça, pour un particulier, ça n'existe ni en France ni en Europe. Même aux États-Unis ça grince : la NHTSA, le régulateur de la route, a ouvert en septembre une procédure sur la manière dont Tesla a auto-certifié son Cybercab sans volant ni pédales, alors qu'une norme fédérale réclame toujours un frein actionné au pied. Et le Model Y L n'est même pas vendu par chez nous. Un sondage Cox Automotive de 2026 montre d'ailleurs que 10 % seulement des Américains trouvent la voiture entièrement autonome intéressante. L'enthousiasme reste donc limité, même si moi j'en rêve clairement.
On en dit quoi ?
C'est quand même culotté de retirer le volant de la voiture la plus vendue au monde. L'idée se tient sur le papier, le Cybercab pour rouler seul et un grand Model Y autonome pour la famille. Mais tout dépend d'une conduite autonome qui tienne enfin ses promesses, et on en est loin. Sans date ni prix, ça ressemble surtout à une vision de plus signée Musk.
Si la conduite autonome de Tesla vous intrigue, cet article sur la position de la France face au FSD vaut le détour, et suivez-nous sur TikTok pour ne rien rater.