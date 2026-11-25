BYD négocie le rachat de l'ancienne usine Smart en Moselle
Par Vincent Lautier - Publié le
Des voitures BYD pourraient être fabriquées en France, dans l'usine de Hambach que possède Ineos. Le constructeur chinois négocie la reprise de ce site mosellan pour y assembler des modèles destinés aux automobilistes européens, un projet déjà salué par Emmanuel Macron.
Dans son communiqué du 24 novembre, BYD confirme avoir engagé des négociations exclusives avec Ineos Automotive, mais l'opération doit encore passer par la consultation des représentants du personnel. Aucun montant ni calendrier de reprise n'a été annoncé. Stella Li, la vice-présidente exécutive du groupe, veut proposer des voitures produites en France et affirme vouloir préserver les emplois locaux, sans donner pour le moment de détail sur les effectifs ou les modèles concernés. La marque parlait déjà de son intérêt pour la France au Mondial de l'Auto, en octobre, et ce projet français a donc maintenant une adresse précise.
L'usine de Hambach a été inaugurée en 1997 pour fabriquer la Smart, avant que Mercedes ne la vende à Ineos fin 2020. Le britannique y assemble son Grenadier depuis 2022, alors que la production de la petite citadine s'est poursuivie jusqu'en 2024. Environ 900 personnes travaillent sur le site, selon les chiffres rapportés par Clubic et Caradisiac. Pour BYD, reprendre une usine existante permettrait de disposer d'équipes et d'installations déjà en place, une différence avec son usine de Szeged, en Hongrie, construite de zéro et dont la production en série est attendue prochainement.
Ineos a de son côté présélectionné plusieurs sites américains pour produire le Grenadier et son dérivé pick-up Quartermaster à partir de 2028. Les États-Unis représentent 70 % des ventes du Grenadier, ce qui explique assez bien l'intérêt d'une fabrication locale. Par contre, ce calendrier ne signifie pas que Hambach s'arrêterait à cette date. Ineos prévoit d'y maintenir la production des deux véhicules à moyen terme si la vente aboutit, et une période de cohabitation avec BYD serait donc possible.
Fabriquer dans l'Union européenne permettrait à BYD d'éviter les surtaxes sur ses voitures électriques importées de Chine et de réduire sa dépendance aux importations. Mais aucune gamme française n'est encore détaillée, et il serait prématuré d'annoncer des prix plus bas chez les concessionnaires. Le président de la République a salué sur X le travail mené avec BYD pour une implantation en Moselle, avec davantage d'annonces attendues lors du sommet Choose France du 18 janvier. Le soutien politique est bien là, la signature attendra.
Faire fabriquer des BYD en Moselle serait une bonne opération pour un site dont le propriétaire prépare déjà sa production américaine. La concurrence avec les marques françaises continuerait, bien sûr, mais avec des salariés et des fournisseurs locaux qui pourraient aussi en profiter. Les engagements sur les volumes et les emplois compteront davantage que les félicitations de l'Élysée.
Si la relance de Smart vous intéresse, jetez un œil à cet article sur la Smart #3 Brabus, un road-trip de 3 000 km qui se demande si la petite électrique est sous-cotée, et suivez-nous sur Instagram pour ne rien rater.
Des discussions exclusives
Dans son communiqué du 24 novembre, BYD confirme avoir engagé des négociations exclusives avec Ineos Automotive, mais l'opération doit encore passer par la consultation des représentants du personnel. Aucun montant ni calendrier de reprise n'a été annoncé. Stella Li, la vice-présidente exécutive du groupe, veut proposer des voitures produites en France et affirme vouloir préserver les emplois locaux, sans donner pour le moment de détail sur les effectifs ou les modèles concernés. La marque parlait déjà de son intérêt pour la France au Mondial de l'Auto, en octobre, et ce projet français a donc maintenant une adresse précise.
Ineos regarde les États-Unis
L'usine de Hambach a été inaugurée en 1997 pour fabriquer la Smart, avant que Mercedes ne la vende à Ineos fin 2020. Le britannique y assemble son Grenadier depuis 2022, alors que la production de la petite citadine s'est poursuivie jusqu'en 2024. Environ 900 personnes travaillent sur le site, selon les chiffres rapportés par Clubic et Caradisiac. Pour BYD, reprendre une usine existante permettrait de disposer d'équipes et d'installations déjà en place, une différence avec son usine de Szeged, en Hongrie, construite de zéro et dont la production en série est attendue prochainement.
Ineos a de son côté présélectionné plusieurs sites américains pour produire le Grenadier et son dérivé pick-up Quartermaster à partir de 2028. Les États-Unis représentent 70 % des ventes du Grenadier, ce qui explique assez bien l'intérêt d'une fabrication locale. Par contre, ce calendrier ne signifie pas que Hambach s'arrêterait à cette date. Ineos prévoit d'y maintenir la production des deux véhicules à moyen terme si la vente aboutit, et une période de cohabitation avec BYD serait donc possible.
Produire près des clients
Fabriquer dans l'Union européenne permettrait à BYD d'éviter les surtaxes sur ses voitures électriques importées de Chine et de réduire sa dépendance aux importations. Mais aucune gamme française n'est encore détaillée, et il serait prématuré d'annoncer des prix plus bas chez les concessionnaires. Le président de la République a salué sur X le travail mené avec BYD pour une implantation en Moselle, avec davantage d'annonces attendues lors du sommet Choose France du 18 janvier. Le soutien politique est bien là, la signature attendra.
On en dit quoi ?
Faire fabriquer des BYD en Moselle serait une bonne opération pour un site dont le propriétaire prépare déjà sa production américaine. La concurrence avec les marques françaises continuerait, bien sûr, mais avec des salariés et des fournisseurs locaux qui pourraient aussi en profiter. Les engagements sur les volumes et les emplois compteront davantage que les félicitations de l'Élysée.
Si la relance de Smart vous intéresse, jetez un œil à cet article sur la Smart #3 Brabus, un road-trip de 3 000 km qui se demande si la petite électrique est sous-cotée, et suivez-nous sur Instagram pour ne rien rater.