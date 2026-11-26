Black Friday Rheidon : jusqu’à 12 % de réduction

Du 20 novembre au 1er décembre, profitez du Black Friday Rheidon : jusqu’à 12 % de réduction sur une sélection de chargeurs portables et de bornes de recharge murales pour votre voiture électrique. À la maison ou en déplacement, trouvez la solution de recharge adaptée à vos besoins.