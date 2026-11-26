Uber, Lucid et Nuro vont retirer les opérateurs derrière leurs taxis autonomes
Par Vincent Lautier - Publié le
Uber, Nuro et Lucid ont commencé à faire rouler leurs robotaxis sans aucun opérateur humain à bord, dans quatre villes de la Silicon Valley, avec l'idée d'ouvrir un service payant début 2027. Un trio qui veut clairement aller chercher Waymo sur son propre terrain.
Uber, Nuro et Lucid viennent d'annoncer qu'ils testaient leurs robotaxis entièrement sans conducteur sur les routes publiques de la baie de San Francisco. Les voitures roulent maintenant sans opérateur de sécurité à bord, d'abord dans quatre villes du sud de la baie, à savoir Palo Alto, Mountain View, Los Altos et Sunnyvale. C'est l'aboutissement d'un calendrier posé depuis un moment : le programme avait été dévoilé en juillet 2025, les premiers essais avec un chauffeur derrière le volant ont débuté en décembre, et le trio a décroché en mai son permis californien de conduite sans conducteur, celui qui autorise justement à circuler à vide sur la voie publique.
Derrière le badge Uber, il y a surtout une répartition des rôles assez nette. Lucid fabrique les véhicules, des Gravity modifiées, ce grand SUV électrique présenté au CES en janvier. Nuro apporte le système de conduite autonome, le Nuro Driver, un pilote dit de bout en bout qui s'appuie sur des caméras haute définition, des LIDAR et des radars. Uber gère la couche visible, celle que verra le passager, à savoir l'application pour héler la voiture, l'expérience à bord et le support une fois la flotte branchée sur son réseau. Lucid revendique déjà une centaine de véhicules, et Uber s'est engagé à en acheter jusqu'à 35 000, après avoir mis 300 millions de dollars dans le constructeur l'été dernier.
Pour le moment, on en reste aux essais. La prochaine étape, ce sont des trajets réservés aux employés, avant une ouverture au grand public visée pour le premier trimestre 2027, toujours dans la baie de San Francisco, avec une extension à d'autres villes ensuite. L'objectif est assez clair : rattraper Waymo, qui fait déjà rouler ses robotaxis payants dans la région, et ne pas se laisser distancer par Tesla. Rien de tout ça n'est prévu par chez nous, l'attente risque d'être encore longue avant d'avoir ça ne serait-ce qu'à Paris.
C'est quand même un gros pas pour un trio qui partait loin derrière Waymo. Retirer l'opérateur de sécurité, c'est le vrai test, parce que tant qu'un humain reste assis prêt à reprendre la main, on n'a pas vraiment basculé dans l'autonomie. Là, les voitures roulent seules, et le pari de Lucid et Nuro devient concret. Reste que la date de début 2027 sent un peu l'optimisme, c'est un classique du secteur de promettre une échéance puis de la repousser.
Si les robotaxis sans chauffeur vous intéressent, jetez un œil à cet article sur le retrait des robotaxis Waymo des autoroutes après deux incidents en Californie, et suivez-nous sur YouTube pour ne rien rater.
Plus personne au volant
Uber, Nuro et Lucid viennent d'annoncer qu'ils testaient leurs robotaxis entièrement sans conducteur sur les routes publiques de la baie de San Francisco. Les voitures roulent maintenant sans opérateur de sécurité à bord, d'abord dans quatre villes du sud de la baie, à savoir Palo Alto, Mountain View, Los Altos et Sunnyvale. C'est l'aboutissement d'un calendrier posé depuis un moment : le programme avait été dévoilé en juillet 2025, les premiers essais avec un chauffeur derrière le volant ont débuté en décembre, et le trio a décroché en mai son permis californien de conduite sans conducteur, celui qui autorise justement à circuler à vide sur la voie publique.
Qui fait quoi
Derrière le badge Uber, il y a surtout une répartition des rôles assez nette. Lucid fabrique les véhicules, des Gravity modifiées, ce grand SUV électrique présenté au CES en janvier. Nuro apporte le système de conduite autonome, le Nuro Driver, un pilote dit de bout en bout qui s'appuie sur des caméras haute définition, des LIDAR et des radars. Uber gère la couche visible, celle que verra le passager, à savoir l'application pour héler la voiture, l'expérience à bord et le support une fois la flotte branchée sur son réseau. Lucid revendique déjà une centaine de véhicules, et Uber s'est engagé à en acheter jusqu'à 35 000, après avoir mis 300 millions de dollars dans le constructeur l'été dernier.
Un service pour 2027
Pour le moment, on en reste aux essais. La prochaine étape, ce sont des trajets réservés aux employés, avant une ouverture au grand public visée pour le premier trimestre 2027, toujours dans la baie de San Francisco, avec une extension à d'autres villes ensuite. L'objectif est assez clair : rattraper Waymo, qui fait déjà rouler ses robotaxis payants dans la région, et ne pas se laisser distancer par Tesla. Rien de tout ça n'est prévu par chez nous, l'attente risque d'être encore longue avant d'avoir ça ne serait-ce qu'à Paris.
On en dit quoi ?
C'est quand même un gros pas pour un trio qui partait loin derrière Waymo. Retirer l'opérateur de sécurité, c'est le vrai test, parce que tant qu'un humain reste assis prêt à reprendre la main, on n'a pas vraiment basculé dans l'autonomie. Là, les voitures roulent seules, et le pari de Lucid et Nuro devient concret. Reste que la date de début 2027 sent un peu l'optimisme, c'est un classique du secteur de promettre une échéance puis de la repousser.
Si les robotaxis sans chauffeur vous intéressent, jetez un œil à cet article sur le retrait des robotaxis Waymo des autoroutes après deux incidents en Californie, et suivez-nous sur YouTube pour ne rien rater.