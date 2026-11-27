SC01 : la sportive électrique chinoise sera assemblée en Italie en 2027
Par Vincent Lautier - Publié le
La SC01 prépare son installation en Europe avec une usine dans les Marches, en Italie, où FIPA prévoit de livrer un premier exemplaire assemblé sur place fin mai 2027. Ce petit coupé électrique privilégie le poids et les sensations de conduite, avec un format bien plus compact que celui de nombreuses voitures chinoises vendues chez nous.
FIPA, pour Fabbrica Italiana Produzione Autoveicoli, a signé le contrat de son futur site industriel, dont l'adresse précise sera dévoilée plus tard. Dans son communiqué du 19 novembre, l'entreprise annonce un démarrage sur 2 000 m² consacrés à la SC01, avant d'agrandir progressivement les installations pour atteindre 24 000 m² deux ans après le lancement. Une cinquantaine de personnes doivent travailler sur cette première phase, avec un objectif de 285 emplois en 2030 et d'autres véhicules électriques prévus ensuite. Les bâtiments seront rénovés entre janvier et mars, puis les lignes installées au printemps. FIPA doit aussi terminer l'homologation européenne, qu'elle prend en charge en tant qu'importateur et constructeur autorisé pour l'Union européenne. Il s'agira bien d'assembler en Italie des pièces venues de Chine.
Le modèle chinois donne une idée assez précise du programme, avec deux moteurs de 160 kW chacun, soit environ 435 ch au total, pour une voiture qui ne pèse que 1 365 kg. La batterie de 59,5 kWh trouve sa place derrière les sièges, dans un coupé dont la silhouette rappelle beaucoup la Lancia Stratos. Avec ses 4,10 m de long et son toit à 1,17 m du sol, la SC01 est nettement plus ramassée qu'une MG Cyberster, qui mesure 4,53 m. On est donc sur une petite voiture de sport, et ce choix de gabarit fait du bien. Ces valeurs concernent la version commercialisée en Chine, car les caractéristiques définitives de la SC01 européenne doivent encore être précisées.
Pour les acheteurs français, le calendrier de l'usine ne donne pas encore de date de livraison, et aucun prix officiel en euros n'a été communiqué. Bevolt évoque un tarif supérieur à 60 000 euros pour l'Europe, mais c'est une estimation. La SC01 pourrait donc coûter sensiblement plus cher chez nous que sur son marché d'origine, comme beaucoup de voitures électriques chinoises.
On préfère largement voir se multiplier des projets comme cette SC01 ou la future Alpine A110 électrique, avec de vraies contraintes de poids et de position de conduite, plutôt que des SUV toujours plus puissants. L'assemblage italien est intéressant, mais pour une marque aussi peu connue, pouvoir faire entretenir sa voiture facilement comptera autant que les performances. Une petite sportive doit aussi pouvoir rouler souvent.
Si les sportives électriques vous attirent, jetez un œil à cet article sur le Boxster électrique confirmé par Porsche, et suivez-nous sur Instagram pour ne rien rater.
Une usine italienne
FIPA, pour Fabbrica Italiana Produzione Autoveicoli, a signé le contrat de son futur site industriel, dont l'adresse précise sera dévoilée plus tard. Dans son communiqué du 19 novembre, l'entreprise annonce un démarrage sur 2 000 m² consacrés à la SC01, avant d'agrandir progressivement les installations pour atteindre 24 000 m² deux ans après le lancement. Une cinquantaine de personnes doivent travailler sur cette première phase, avec un objectif de 285 emplois en 2030 et d'autres véhicules électriques prévus ensuite. Les bâtiments seront rénovés entre janvier et mars, puis les lignes installées au printemps. FIPA doit aussi terminer l'homologation européenne, qu'elle prend en charge en tant qu'importateur et constructeur autorisé pour l'Union européenne. Il s'agira bien d'assembler en Italie des pièces venues de Chine.
Une sportive compacte
Le modèle chinois donne une idée assez précise du programme, avec deux moteurs de 160 kW chacun, soit environ 435 ch au total, pour une voiture qui ne pèse que 1 365 kg. La batterie de 59,5 kWh trouve sa place derrière les sièges, dans un coupé dont la silhouette rappelle beaucoup la Lancia Stratos. Avec ses 4,10 m de long et son toit à 1,17 m du sol, la SC01 est nettement plus ramassée qu'une MG Cyberster, qui mesure 4,53 m. On est donc sur une petite voiture de sport, et ce choix de gabarit fait du bien. Ces valeurs concernent la version commercialisée en Chine, car les caractéristiques définitives de la SC01 européenne doivent encore être précisées.
Le tarif attendra
Pour les acheteurs français, le calendrier de l'usine ne donne pas encore de date de livraison, et aucun prix officiel en euros n'a été communiqué. Bevolt évoque un tarif supérieur à 60 000 euros pour l'Europe, mais c'est une estimation. La SC01 pourrait donc coûter sensiblement plus cher chez nous que sur son marché d'origine, comme beaucoup de voitures électriques chinoises.
On en dit quoi ?
On préfère largement voir se multiplier des projets comme cette SC01 ou la future Alpine A110 électrique, avec de vraies contraintes de poids et de position de conduite, plutôt que des SUV toujours plus puissants. L'assemblage italien est intéressant, mais pour une marque aussi peu connue, pouvoir faire entretenir sa voiture facilement comptera autant que les performances. Une petite sportive doit aussi pouvoir rouler souvent.
Si les sportives électriques vous attirent, jetez un œil à cet article sur le Boxster électrique confirmé par Porsche, et suivez-nous sur Instagram pour ne rien rater.