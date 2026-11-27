Euro NCAP veut faire taire les bips qu'il a lui-même imposés dans nos voitures
Par Vincent Lautier - Publié le
Votre voiture bipe pour un excès de 2 km/h, vibre au moindre marquage dépassé et vous rappelle à l'ordre dès que votre regard divague ? Euro NCAP a poussé ces systèmes pendant des années, et voilà que l'organisme admet que beaucoup de conducteurs les coupent dès le démarrage tellement ils sont pénibles. Il promet du coup de limiter la gêne occasionnée à partir de 2029.
La déclaration vient de Matthew Avery, directeur du développement stratégique d'Euro NCAP, dans un entretien accordé à Autoweek.
Euro NCAP a quand même largement créé le problème qu'il veut régler. Depuis 2009 et son pilier Safety Assist, décrocher les 5 étoiles sans empiler l'électronique est impossible, même quand la structure encaisse parfaitement le choc. L'ESP est passé par là, puis le freinage d'urgence automatique au milieu des années 2010, puis la norme européenne GSR2, qui impose depuis juillet 2024 l'alerte de survitesse et la surveillance de l'attention sur toutes les voitures neuves. Les constructeurs ont suivi, la note avant tout. Et vous voilà avec un habitacle qui sonne en permanence.
Pour mesurer tout ça, l'organisme sort de ses laboratoires. Chaque modèle part maintenant pour environ 2 000 kilomètres sur route ouverte, histoire d'évaluer la gêne réelle de chaque alerte avant d'avertir les constructeurs concernés.
Il était temps. Récompenser pendant plus de quinze ans la simple présence d'un équipement sans jamais vérifier s'il était supportable au quotidien, il fallait l'oser. Un conducteur agacé coupe tout, l'inutile comme l'indispensable, et roule au final moins protégé qu'avant, ce qui est quand même un comble pour des équipements de sécurité. Mais ne rêvez pas trop vite, les voitures qui profiteront de ce grand ménage sonore n'arriveront pas avant 2030. Mon histoire préférée à ce sujet c'est cette MG qui bipait à chaque fois qu'une école était à moins de 100 mètres de mon parcours, même le dimanche à 3h du matin. Très utile...
Si les aides à la conduite vous intéressent, jetez un œil à cet article sur la conduite sans les mains de Cadillac, et suivez-nous sur X pour ne rien rater.
Un drôle d'aveu
La déclaration vient de Matthew Avery, directeur du développement stratégique d'Euro NCAP, dans un entretien accordé à Autoweek.
Notre mission est de mettre fin à ces signaux, assume-t-il, lui qui compare les automobilistes excédés à des conducteurs qui désactiveraient leurs airbags ou rouleraient sans ceinture. Rien d'exagéré là-dedans. Les alertes de survitesse se trompent de panneau, certains freinages d'urgence se déclenchent pour rien, le maintien de voie donne des petits coups de volant au pire moment, et une partie des conducteurs passe son premier kilomètre à fouiller les menus pour tout éteindre, quand le constructeur n'a pas enterré l'option trois sous-menus plus loin. Une aide coupée ne protège plus personne.
Des étoiles qui ont tout déclenché
Euro NCAP a quand même largement créé le problème qu'il veut régler. Depuis 2009 et son pilier Safety Assist, décrocher les 5 étoiles sans empiler l'électronique est impossible, même quand la structure encaisse parfaitement le choc. L'ESP est passé par là, puis le freinage d'urgence automatique au milieu des années 2010, puis la norme européenne GSR2, qui impose depuis juillet 2024 l'alerte de survitesse et la surveillance de l'attention sur toutes les voitures neuves. Les constructeurs ont suivi, la note avant tout. Et vous voilà avec un habitacle qui sonne en permanence.
Rendez-vous en 2029
Pour mesurer tout ça, l'organisme sort de ses laboratoires. Chaque modèle part maintenant pour environ 2 000 kilomètres sur route ouverte, histoire d'évaluer la gêne réelle de chaque alerte avant d'avertir les constructeurs concernés.
Nous collectons des données car, en 2029, nous commencerons à évaluer ces systèmes, précise Matthew Avery, qui chiffre le besoin en dizaines de milliers de kilomètres de conduite. Les protocoles 2026 amorcent d'ailleurs le virage, avec des points pour les voitures qui gardent de vraies commandes physiques et une surveillance du conducteur jugée aussi sur ses fausses alertes. Pour les modèles déjà en vente, par contre, rien ne bougera.
On en dit quoi ?
Il était temps. Récompenser pendant plus de quinze ans la simple présence d'un équipement sans jamais vérifier s'il était supportable au quotidien, il fallait l'oser. Un conducteur agacé coupe tout, l'inutile comme l'indispensable, et roule au final moins protégé qu'avant, ce qui est quand même un comble pour des équipements de sécurité. Mais ne rêvez pas trop vite, les voitures qui profiteront de ce grand ménage sonore n'arriveront pas avant 2030. Mon histoire préférée à ce sujet c'est cette MG qui bipait à chaque fois qu'une école était à moins de 100 mètres de mon parcours, même le dimanche à 3h du matin. Très utile...
Si les aides à la conduite vous intéressent, jetez un œil à cet article sur la conduite sans les mains de Cadillac, et suivez-nous sur X pour ne rien rater.