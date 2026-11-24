Tesla : fini le pilote automatique à 150 km/h sur une route à 100
Par Vincent Lautier - Publié le
Tesla a poussé en Europe une mise à jour qui rogne discrètement les règles de son aide à la conduite. La marge de dépassement autorisée tombe de 50 à 10 %, le réglage se remet à zéro à chaque trajet, et le système change même de nom au passage, le tout validé par le régulateur néerlandais.
La mise à jour 2026.39.100, qui embarque la version 14.2.2.6 du logiciel, est arrivée sans tambour sur les Tesla européennes, et ce sont les propriétaires qui ont compris ce qu'elle changeait vraiment. Jusqu'ici, le réglage de dépassement de vitesse pouvait monter jusqu'à 50 % au-dessus de la limite, ce qui autorisait l'assistant à viser 150 km/h sur une route à 100, ou 45 km/h dans une zone à 30. Depuis cette version, le curseur plafonne à 10 %. Et il repart à zéro au démarrage de chaque trajet, ce qu'aucune note de version ne mentionne, comme l'a repéré le site Not a Tesla App.
Derrière ce tour de vis, il y a le RDW, le régulateur néerlandais qui homologue la conduite assistée de Tesla pour toute l'Europe. Il a confirmé début novembre avoir validé la mise à jour, et le changement ne touche pas que la vitesse, puisque le « FSD Supervised » devient « Tesla Assisted Driving » sur l'écran de bord comme dans le manuel des véhicules récents. Ce renommage n'a rien d'un caprice. Le ministère allemand des Transports avait prévenu qu'il ne soutiendrait un feu vert européen que si Tesla abandonnait l'appellation « Full Self-Driving », jugée trompeuse, et limitait la tolérance à 10 %.
Reste que rien n'est joué à l'échelle du continent. La décision appartient à un comité technique dont le vote a glissé à décembre au mieux, avec une majorité qualifiée à atteindre, quinze pays sur vingt-sept et 65 % de la population. Pour l'instant une dizaine d'États reconnaissent l'homologation néerlandaise. La Suède, elle, réclame carrément zéro dépassement toléré, et la France met en avant les excès de vitesse en ville pour refuser de suivre. Un collectif belge de sécurité des piétons avait d'ailleurs relevé des excès sur 55 % des tronçons à 30 km/h testés, dans un pays qui avait pourtant déjà validé le système.
Qu'une voiture ait pu, en toute légalité, être réglée pour rouler 50 % au-dessus de la limite, ça laisse quand même songeur. Ramener la marge à 10 % est une bonne chose. Le plus parlant reste l'aveu du RDW lui-même, pour qui le nouveau nom ne change rien au fonctionnement réel du système. On habille donc un logiciel pour calmer les régulateurs. La vraie bagarre, elle, se jouera en décembre, entre les pays qui se contentent de 10 % et la Suède qui n'en veut aucun.
Si ces réglages de Tesla vous préoccupent, jetez un œil à cet article sur l'homologation du FSD en Italie, et suivez-nous sur X pour ne rien rater.
La marge passe de 50 à 10 %
La mise à jour 2026.39.100, qui embarque la version 14.2.2.6 du logiciel, est arrivée sans tambour sur les Tesla européennes, et ce sont les propriétaires qui ont compris ce qu'elle changeait vraiment. Jusqu'ici, le réglage de dépassement de vitesse pouvait monter jusqu'à 50 % au-dessus de la limite, ce qui autorisait l'assistant à viser 150 km/h sur une route à 100, ou 45 km/h dans une zone à 30. Depuis cette version, le curseur plafonne à 10 %. Et il repart à zéro au démarrage de chaque trajet, ce qu'aucune note de version ne mentionne, comme l'a repéré le site Not a Tesla App.
Un nom imposé par Berlin
Derrière ce tour de vis, il y a le RDW, le régulateur néerlandais qui homologue la conduite assistée de Tesla pour toute l'Europe. Il a confirmé début novembre avoir validé la mise à jour, et le changement ne touche pas que la vitesse, puisque le « FSD Supervised » devient « Tesla Assisted Driving » sur l'écran de bord comme dans le manuel des véhicules récents. Ce renommage n'a rien d'un caprice. Le ministère allemand des Transports avait prévenu qu'il ne soutiendrait un feu vert européen que si Tesla abandonnait l'appellation « Full Self-Driving », jugée trompeuse, et limitait la tolérance à 10 %.
L'Europe loin d'être d'accord
Reste que rien n'est joué à l'échelle du continent. La décision appartient à un comité technique dont le vote a glissé à décembre au mieux, avec une majorité qualifiée à atteindre, quinze pays sur vingt-sept et 65 % de la population. Pour l'instant une dizaine d'États reconnaissent l'homologation néerlandaise. La Suède, elle, réclame carrément zéro dépassement toléré, et la France met en avant les excès de vitesse en ville pour refuser de suivre. Un collectif belge de sécurité des piétons avait d'ailleurs relevé des excès sur 55 % des tronçons à 30 km/h testés, dans un pays qui avait pourtant déjà validé le système.
On en dit quoi ?
Qu'une voiture ait pu, en toute légalité, être réglée pour rouler 50 % au-dessus de la limite, ça laisse quand même songeur. Ramener la marge à 10 % est une bonne chose. Le plus parlant reste l'aveu du RDW lui-même, pour qui le nouveau nom ne change rien au fonctionnement réel du système. On habille donc un logiciel pour calmer les régulateurs. La vraie bagarre, elle, se jouera en décembre, entre les pays qui se contentent de 10 % et la Suède qui n'en veut aucun.
Si ces réglages de Tesla vous préoccupent, jetez un œil à cet article sur l'homologation du FSD en Italie, et suivez-nous sur X pour ne rien rater.