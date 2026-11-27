Le BYD Tang électrique se recharge en... 5 minutes !
Par Vincent Lautier - Publié le
Le nouveau BYD Tang passe à la recharge express avec sa batterie Blade de deuxième génération, capable selon le constructeur de passer de 10 à 70 % en cinq minutes. Commercialisé en Chine, ce grand SUV électrique change aussi de formule avec seulement cinq places, un habitacle revu et jusqu'à 850 km d'autonomie annoncée sur le cycle chinois.
BYD applique donc au Tang sa technologie Flash Charging, dont la documentation officielle annonce neuf minutes pour passer de 10 à 97 % de batterie. Les cinq minutes mises en avant correspondent bien à une recharge partielle, réalisée sur les bornes adaptées du constructeur, capables de délivrer jusqu'à 1 500 kW. Vous ne retrouverez pas ces temps en branchant la voiture sur n'importe quelle borne rapide, même si elle accepte votre connecteur. Le progrès est intéressant pour les départs en vacances, mais le choix de la station devient aussi important que celui de la voiture pour raccourcir réellement l'arrêt.
Avec ses 5,045 mètres de long et ses 1,98 mètre de large, le Tang garde un gabarit encombrant, alors que son habitacle perd la troisième rangée présente dans la génération vendue chez nous et dans l'Atto 8. La place profite aux passagers arrière, dont les sièges peuvent s'incliner à 130 degrés, et aux bagages puisque BYD annonce un coffre de 910 litres, auquel s'ajoute un rangement de 205 litres sous le capot. BYD réserve aux finitions supérieures un écran de 30 pouces, assez large pour que le passager puisse lui aussi en profiter, alors que la version de base conserve une dalle de 15,6 pouces. Le constructeur propose aussi une suspension pneumatique à double chambre sur les versions les plus chères.
Le nouveau Tang est commercialisé depuis le 24 novembre à partir de 187 900 yuans en Chine. BYD n'a annoncé ni prix européen ni date de lancement chez nous pour cette génération, et son catalogue français propose toujours le précédent à sept places, facturé 72 000 euros avant les remises. Il dispose d'une batterie de 108,8 kWh pour parcourir jusqu'à 530 km selon le cycle WLTP. La comparaison avec les 850 km du nouveau modèle demande un peu de prudence, puisque BYD utilise pour ce dernier le cycle chinois CLTC, avec des conditions de mesure différentes. On n'a donc pas encore de chiffre européen qui permette de mesurer le gain d'autonomie entre ces deux générations.
Gagner du temps à la borne est une amélioration autrement plus utile sur une voiture familiale que de gagner quelques dixièmes sur le 0 à 100, même si BYD continue bien sûr à travailler les deux. On aimerait surtout que cette recharge se généralise sur des voitures moins encombrantes, parce que cinq mètres pour emmener cinq personnes, ça demande de la place dans le garage. La technique avance, mais les dimensions de nos places de stationnement ne suivent pas.
Si la recharge express vous intéresse, jetez un œil à cet article sur Chery et ses 500 km en 5 minutes de charge, et suivez-nous sur YouTube pour ne rien rater.
Une recharge sous conditions
BYD applique donc au Tang sa technologie Flash Charging, dont la documentation officielle annonce neuf minutes pour passer de 10 à 97 % de batterie. Les cinq minutes mises en avant correspondent bien à une recharge partielle, réalisée sur les bornes adaptées du constructeur, capables de délivrer jusqu'à 1 500 kW. Vous ne retrouverez pas ces temps en branchant la voiture sur n'importe quelle borne rapide, même si elle accepte votre connecteur. Le progrès est intéressant pour les départs en vacances, mais le choix de la station devient aussi important que celui de la voiture pour raccourcir réellement l'arrêt.
Cinq places seulement
Avec ses 5,045 mètres de long et ses 1,98 mètre de large, le Tang garde un gabarit encombrant, alors que son habitacle perd la troisième rangée présente dans la génération vendue chez nous et dans l'Atto 8. La place profite aux passagers arrière, dont les sièges peuvent s'incliner à 130 degrés, et aux bagages puisque BYD annonce un coffre de 910 litres, auquel s'ajoute un rangement de 205 litres sous le capot. BYD réserve aux finitions supérieures un écran de 30 pouces, assez large pour que le passager puisse lui aussi en profiter, alors que la version de base conserve une dalle de 15,6 pouces. Le constructeur propose aussi une suspension pneumatique à double chambre sur les versions les plus chères.
Toujours le précédent en France
Le nouveau Tang est commercialisé depuis le 24 novembre à partir de 187 900 yuans en Chine. BYD n'a annoncé ni prix européen ni date de lancement chez nous pour cette génération, et son catalogue français propose toujours le précédent à sept places, facturé 72 000 euros avant les remises. Il dispose d'une batterie de 108,8 kWh pour parcourir jusqu'à 530 km selon le cycle WLTP. La comparaison avec les 850 km du nouveau modèle demande un peu de prudence, puisque BYD utilise pour ce dernier le cycle chinois CLTC, avec des conditions de mesure différentes. On n'a donc pas encore de chiffre européen qui permette de mesurer le gain d'autonomie entre ces deux générations.
On en dit quoi ?
Gagner du temps à la borne est une amélioration autrement plus utile sur une voiture familiale que de gagner quelques dixièmes sur le 0 à 100, même si BYD continue bien sûr à travailler les deux. On aimerait surtout que cette recharge se généralise sur des voitures moins encombrantes, parce que cinq mètres pour emmener cinq personnes, ça demande de la place dans le garage. La technique avance, mais les dimensions de nos places de stationnement ne suivent pas.
Si la recharge express vous intéresse, jetez un œil à cet article sur Chery et ses 500 km en 5 minutes de charge, et suivez-nous sur YouTube pour ne rien rater.