Tesla : le FSD v15 arrive pour Noël, et CarPlay refait parler de lui
Par Vincent Lautier - Publié le
Tesla distribue sa mise à jour de Noël dans les prochaines semaines. Elon Musk a déjà confirmé que le FSD v15 passerait en déploiement généralisé en décembre, alors que le code des dernières versions laisse entrevoir du Grok sur les anciennes Model 3 et deux pistes qui intéressent directement les utilisateurs d'iPhone.
Tout part d'un échange du 21 novembre avec Musk. Un propriétaire voulait savoir si la nouvelle version de la conduite supervisée accompagnerait la mise à jour des fêtes, et le patron de Tesla a répondu par l'affirmative, sans date ferme ni liste des voitures servies en premier. Le chantier est gros. Le FSD v15 tourne sur un modèle donné pour dix fois plus gros que celui de la v14, et Musk lui prête deux nouveaux talents, contourner les nids-de-poule et rentrer tout seul dans le garage de la maison. Les testeurs en accès anticipé le reçoivent déjà. Pour rappel, la France, elle, n'a toujours pas autorisé le FSD supervisé alors que les Pays-Bas, la Belgique et une dizaine d'autres pays l'acceptent, et le vote européen qui pourrait débloquer la situation a été repoussé au 15 décembre.
Les découvertes dans le code racontent le reste. Des fichiers Grok se promènent depuis le début d'année dans le logiciel des Model 3 et Model Y à puce Intel, qui n'ont pas droit à l'assistant aujourd'hui. La version 2026.44 va plus loin. On y trouve des références à un mot d'éveil personnalisé, donc la possibilité de rebaptiser l'assistant comme bon vous semble, et Not a Tesla App parie aussi sur une activation siège par siège reprise des commandes vocales du Model Y L. Il y a même eu un passage du manuel du propriétaire consacré à l'envoi de SMS dictés à Grok en septembre. Tesla l'a retiré depuis. Rien de tout ça n'est confirmé.
Le dossier CarPlay traîne depuis des mois dans les rumeurs. Apple a justement détaillé, pendant une session de la WWDC 2026, le partage d'itinéraire entre une app et le système embarqué. Cette brique manquait pour que CarPlay cohabite avec la navigation maison de Tesla. Les clés de voiture dans Apple Wallet reviennent aussi sur la table, parce que Tesla accepte déjà ce genre de clé dans le portefeuille de Huawei en Chine. Aucune des deux fonctions n'est promise pour décembre. On reste sur des suppositions.
Le calendrier colle aux habitudes de la marque, qui avait lancé sa mise à jour de Noël le 8 décembre l'an dernier. Le menu, lui, dépend de là où vous habitez. Les conducteurs américains vont recevoir le FSD v15, les Français en sont à surveiller un vote à Bruxelles le 15 décembre, c'est quand même beaucoup moins festif. Et CarPlay dans une Tesla, on y croira le jour où on le verra sur l'écran d'une voiture de série, pas avant.
Si le déploiement du FSD vous intéresse, jetez un œil à cet article sur le vote européen repoussé au 15 décembre, et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.
C'est le FSD v15 qui ouvre le bal
Tout part d'un échange du 21 novembre avec Musk. Un propriétaire voulait savoir si la nouvelle version de la conduite supervisée accompagnerait la mise à jour des fêtes, et le patron de Tesla a répondu par l'affirmative, sans date ferme ni liste des voitures servies en premier. Le chantier est gros. Le FSD v15 tourne sur un modèle donné pour dix fois plus gros que celui de la v14, et Musk lui prête deux nouveaux talents, contourner les nids-de-poule et rentrer tout seul dans le garage de la maison. Les testeurs en accès anticipé le reçoivent déjà. Pour rappel, la France, elle, n'a toujours pas autorisé le FSD supervisé alors que les Pays-Bas, la Belgique et une dizaine d'autres pays l'acceptent, et le vote européen qui pourrait débloquer la situation a été repoussé au 15 décembre.
Du Grok à tous les étages
Les découvertes dans le code racontent le reste. Des fichiers Grok se promènent depuis le début d'année dans le logiciel des Model 3 et Model Y à puce Intel, qui n'ont pas droit à l'assistant aujourd'hui. La version 2026.44 va plus loin. On y trouve des références à un mot d'éveil personnalisé, donc la possibilité de rebaptiser l'assistant comme bon vous semble, et Not a Tesla App parie aussi sur une activation siège par siège reprise des commandes vocales du Model Y L. Il y a même eu un passage du manuel du propriétaire consacré à l'envoi de SMS dictés à Grok en septembre. Tesla l'a retiré depuis. Rien de tout ça n'est confirmé.
Et Apple dans tout ça ?
Le dossier CarPlay traîne depuis des mois dans les rumeurs. Apple a justement détaillé, pendant une session de la WWDC 2026, le partage d'itinéraire entre une app et le système embarqué. Cette brique manquait pour que CarPlay cohabite avec la navigation maison de Tesla. Les clés de voiture dans Apple Wallet reviennent aussi sur la table, parce que Tesla accepte déjà ce genre de clé dans le portefeuille de Huawei en Chine. Aucune des deux fonctions n'est promise pour décembre. On reste sur des suppositions.
On en dit quoi ?
Le calendrier colle aux habitudes de la marque, qui avait lancé sa mise à jour de Noël le 8 décembre l'an dernier. Le menu, lui, dépend de là où vous habitez. Les conducteurs américains vont recevoir le FSD v15, les Français en sont à surveiller un vote à Bruxelles le 15 décembre, c'est quand même beaucoup moins festif. Et CarPlay dans une Tesla, on y croira le jour où on le verra sur l'écran d'une voiture de série, pas avant.
Si le déploiement du FSD vous intéresse, jetez un œil à cet article sur le vote européen repoussé au 15 décembre, et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.