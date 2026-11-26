Tesla FSD en France : le vote européen repoussé au 15 décembre
Par Vincent Lautier - Publié le
Les propriétaires français de Tesla vont encore devoir patienter pour la conduite assistée FSD. La réunion européenne qui pourrait permettre son autorisation dans toute l'Union est décalée de deux semaines, alors que douze pays ont déjà accepté le système sur leur territoire. Un vote favorable n'est toujours pas acquis.
Le comité technique des véhicules à moteur devait se retrouver le 1er décembre, selon le régulateur néerlandais RDW, puis le ministère flamand des Transports avait évoqué le 7. La Commission européenne a confirmé à Reuters la date du 15 décembre, qui figure aussi dans son calendrier officiel modifié le 25 novembre. Le document permet même de retrouver l'ancienne date, remplacée dans le suivi des corrections. Par contre, il ne contient aucun ordre du jour annonçant un vote sur Tesla, et les deux précédentes réunions consacrées au dossier s'étaient terminées sans décision. Pour la France, cette nouvelle échéance ne donne donc toujours aucune date d'activation aux conducteurs qui attendent la fonction.
Depuis l'autorisation provisoire accordée par les Pays-Bas en avril, onze autres États ont reconnu cette homologation, avec l'Italie comme dernier pays en date et comme marché le plus peuplé du groupe. Le système peut donc être utilisé dans une partie de l'Europe sans que son sort soit réglé à Bruxelles. Pour étendre l'autorisation aux 27, il faudra réunir au moins 15 États représentant 65 % de la population de l'Union, alors que les douze pays qui l'acceptent déjà pèsent moins d'un tiers des habitants. Et leurs décisions nationales ne sont pas encore des bulletins déposés lors du vote européen. Tesla doit convaincre au-delà des pays où son logiciel est déjà autorisé, avec un poids décisif pour les grands marchés européens.
Le FSD porte maintenant le nom Tesla Assisted Driving en Europe, mais il demande toujours votre attention sur la route et vous laisse responsable de la conduite. Le RDW a d'ailleurs validé le 16 novembre une mise à jour destinée aux voitures équipées du matériel HW4 ou supérieur, avec des avertissements plus précoces lorsque le conducteur se déconcentre pendant une manœuvre. Au-dessus de 130 km/h, les mains doivent être sur le volant. Ces changements passent par une extension de l'homologation existante, et Tesla choisit le moment où il distribue le logiciel. Le régulateur précise aussi que les discussions européennes sont confidentielles, ce qui laisse peu de place pour connaître les positions détaillées avant la réunion.
Cette attente devient pénible pour les clients français, qui voient les autorisations se multiplier chez leurs voisins sans obtenir de réponse pour leur propre voiture. Mais annoncer chaque réunion comme la dernière étape entretient surtout une impatience que le calendrier officiel ne justifie pas. On aimerait pouvoir parler d'une date de disponibilité, avec des conditions connues, et les deux semaines supplémentaires ne nous en donnent toujours pas une.
Pour voir comment la concurrence se défend, jetez un œil à cet essai du NGP de XPeng dans le chaos parisien, et suivez-nous sur TikTok pour ne rien rater.
Un calendrier qui bouge
Le comité technique des véhicules à moteur devait se retrouver le 1er décembre, selon le régulateur néerlandais RDW, puis le ministère flamand des Transports avait évoqué le 7. La Commission européenne a confirmé à Reuters la date du 15 décembre, qui figure aussi dans son calendrier officiel modifié le 25 novembre. Le document permet même de retrouver l'ancienne date, remplacée dans le suivi des corrections. Par contre, il ne contient aucun ordre du jour annonçant un vote sur Tesla, et les deux précédentes réunions consacrées au dossier s'étaient terminées sans décision. Pour la France, cette nouvelle échéance ne donne donc toujours aucune date d'activation aux conducteurs qui attendent la fonction.
Douze pays ne suffisent pas
Depuis l'autorisation provisoire accordée par les Pays-Bas en avril, onze autres États ont reconnu cette homologation, avec l'Italie comme dernier pays en date et comme marché le plus peuplé du groupe. Le système peut donc être utilisé dans une partie de l'Europe sans que son sort soit réglé à Bruxelles. Pour étendre l'autorisation aux 27, il faudra réunir au moins 15 États représentant 65 % de la population de l'Union, alors que les douze pays qui l'acceptent déjà pèsent moins d'un tiers des habitants. Et leurs décisions nationales ne sont pas encore des bulletins déposés lors du vote européen. Tesla doit convaincre au-delà des pays où son logiciel est déjà autorisé, avec un poids décisif pour les grands marchés européens.
Toujours sous surveillance
Le FSD porte maintenant le nom Tesla Assisted Driving en Europe, mais il demande toujours votre attention sur la route et vous laisse responsable de la conduite. Le RDW a d'ailleurs validé le 16 novembre une mise à jour destinée aux voitures équipées du matériel HW4 ou supérieur, avec des avertissements plus précoces lorsque le conducteur se déconcentre pendant une manœuvre. Au-dessus de 130 km/h, les mains doivent être sur le volant. Ces changements passent par une extension de l'homologation existante, et Tesla choisit le moment où il distribue le logiciel. Le régulateur précise aussi que les discussions européennes sont confidentielles, ce qui laisse peu de place pour connaître les positions détaillées avant la réunion.
On en dit quoi ?
Cette attente devient pénible pour les clients français, qui voient les autorisations se multiplier chez leurs voisins sans obtenir de réponse pour leur propre voiture. Mais annoncer chaque réunion comme la dernière étape entretient surtout une impatience que le calendrier officiel ne justifie pas. On aimerait pouvoir parler d'une date de disponibilité, avec des conditions connues, et les deux semaines supplémentaires ne nous en donnent toujours pas une.
Pour voir comment la concurrence se défend, jetez un œil à cet essai du NGP de XPeng dans le chaos parisien, et suivez-nous sur TikTok pour ne rien rater.