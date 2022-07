Apple s'offre un nouveau campus à San Diego pour 445 millions

faire partie de la communauté de San Diego depuis plus de deux décennies et nous sommes ravis de continuer à investir ici alors que nous élargissons nos équipes de classe mondiale

Apple n’a pas vraiment envie de se limiter à l’Apple Park.En 2019, la société s’était engagée à créer 1 200 nouveaux emplois technologiques sur place d'ici 2022, au cœur d’un nouveau campus.C’est pour la jolie somme deque les quelque 271 000 mètres carrés sont aujourd’hui sa propriété. Dans un communiqué , un porte parole d’Apple s’est contenté d’indiquerNotons que ce terrain a été la propriété deavant de le vendre à la sociétépour 69 millions de dollars. Cette dernière y a dépensé 80 millions de dollars pour rénover le campus, y compris l'ajout d'un centre de remise en forme et de plusieurs terrains de sport (on ne sait toutefois s'il est possible d'y faire du poney...).