Les cryptomonnaies mieux encadrées en France ? L'AMF ne veut pas de "brebis galeuses" !

Un amendement de la loi Pacte ?

En effet, lors de ses voeux,-la présidente de l'AMF- a tenu un discours plutôt tranché et imagé. Elle y a d'ailleurs développé deux points fragilisés en 2022, la finance durable et la finance digitale, plus particulièrement celui des cryptos.Pour elle, le régulateur doit se montrer certestout en se montrant ferme et. Pour illustrer son propos, elle s'appuie notamment sur le récent scandale de FTX ou la chute des cryptos en fin d'année.Actuellement,prévoit seulement un enregistrement obligatoire pour les PSAN (prestataires de services sur actifs numériques) qui veulent exercer leur activité sur le territoire français.. En revanche, il offre des données plus détaillées sur la protection des investisseurs et il est en pratique plus difficile à avoir.Selon l'AMF, l'Hexagone compte seulement 50 acteurs enregistrés mais aucun n'est agréé.. Une modification grandement soutenue par le régulateur mais il faudra attendre encore un peu.